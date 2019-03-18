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Данишевский: «В 2014 году крымский футбол фактически закончился»

вчера, 16:03

Бывший игрок «Спартака» Александр Данишевский, ныне работающий детским тренером в Севастополе, рассказал, как обстоят дела с футболом в Крыму на данный момент.

В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно. Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие — Кононов в «Севастополе», например.

Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был — такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют восемь команд, по уровню — вторая российская лига. Может быть, и ниже.

Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось — возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам. В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент — летом или зимой. Но попасть куда-то сложно — уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает.

Инфраструктуры нет вообще. У «Севастополя» более-менее нормальный стадион, у «Таврии». В Ялте еще есть стадиончик. В Феодосии — одна трибуна, а с другой стороны — каменные блоки. Матчи у нас могут принимать на частных стадионах. Их держат для российских команд второй лиги, когда они приезжают на сборы. Когда «Севастополь» был в Премьер-лиге [Украины], планировалась реконструкция, но эти планы рухнули. И все равно уютненький, приятный стадиончик.

В самом Крыму фирменные бутсы не купишь — они дорогие. Настоящие стоят от 12-13 тысяч рублей. Но на заказ можно достать любые. 2-3 дня — и вам их привезут. Есть специальные люди, которые этим занимаются.

В целом у нас обычный, нормальный уровень жизни. Смотрю по своему окружению — никто не жалуется. Не сталкивался ни с чем, чего нельзя было бы решить. Интернет есть, самолеты летают — изоляция не чувствуется. Дороги более-менее сделали, строек вообще очень много. Если раньше было 300 тысяч населения, сейчас — полмиллиона. Те, кто раньше здесь жил, пробок в жизни не видели. А сейчас по 30-40 минут приходится постоять. Не как в Москве, конечно, но у людей уже паника начинается!

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Все комментарии
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   761 / 1119
вчера в 20:46
В Крыму ужасно, если и есть где футбол то это в европейских лигах, лучше уж их смотреть и ездить чем на крымский футбол, к примеру лучше поехать на матч ПСЖ Марсель чем Таврия Севастополь, уж извините поклонники Т и С.
RIR68
RIR68
   294 / 1119
вчера в 19:23
единственное, что нужно знать про Данишевского: "Автор единственного гола спартака в розыгрыше Лиги чемпионов 2002/2003. Первый групповой этап для клуба завершился шестью поражениями с общим счетом 1:18")))
нечитайло
нечитайло
   800 / 1119
вчера в 19:08
Все придет
сканер
сканер
   462 / 1119
вчера в 18:55
Политическое руководство взяв Крым и объявив его российской территорией,не испугавшись санкций,и военного давления испугалось лишь одного-санкций УЕФА,которые лишили бы нас участия в ЕК!А жаль,надо было идти до конца и УЕФА пошёл бы на попятную,а так чувствуют,что побаиваются и не признают крымского референдума.Яйца политикам надо иметь!Крым с его климатом это ФУТБОЛЬНЫЙ РАЙ!
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
вчера в 18:50
Потихоньку раскрутится футбол.
Т34
Т34 ответил Robbaggio
   68 / 1119
вчера в 18:30
Если уж на то пошло, то все это замутили питерские
Поэтому-то им и позор!
Footbolista
Footbolista ответил Splurgeloa
   5 / 1119
вчера в 17:58
А когда был Крым не Наш прям богатели день за днем))...
Знатог
Знатог
   304 / 1119
вчера в 17:54
В 2014 году крымский футбол фактически закончился, начался крымнашский футбол.
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 17:52
политическая близорукость!
все знают, что в указанном году в Крыму начался подъём всего !
Comench
Comench
   239 / 1119
вчера в 17:47
Когда хохлы и свиньи куда-то внедряются, получаются позоры.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1119
вчера в 17:28
Статейка в тему...соккер поздравил крымчан с юбилеем ...браво...бис)...
LOpp
LOpp ответил Aндрей Сибиряков
   23 / 1119
вчера в 17:27
Стёпка, ты ещё 10 аккаунтов напиши, про бывшего спартаковца.
Splurgeloa
Splurgeloa
   252 / 1119
вчера в 17:04
Мне от этого Крыма ни холодно, ни жарко.Отдыхать я туда все-равно не поеду.Я уж лучше в Турцию или Болгарию.Во-первых там дешевле, а во-вторых сервис просто не сопоставим.Та и что изменилось от Крым-Наша?Народ только за 5 лет стал существенно беднее.Вот и все.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил LOpp
   61 / 1119
вчера в 16:52
ровно 5 лет назад сами выбрали свою судьбу. чего теперь жаловаться.
Выбрали судьбу и никто не жалуется, только хохлы футбол загубили, а бывший спартаковец ничего не может, как всегда.
Hормальный
Hормальный
   840 / 1119
вчера в 16:13
Данишевский изнасиловал крымский футбол.
LOpp
LOpp
   23 / 1119
вчера в 16:09
ровно 5 лет назад сами выбрали свою судьбу.
чего теперь жаловаться.
lexatver
lexatver ответил 1 команда
вчера в 16:09
Футбол всегда заканчивается там, куда лезут бывшие спартаковцы.
Ага. Дзюбо пришел и футбол в питере закончился толком не начавшись ))
Robbaggio
Robbaggio ответил 1 команда
   431 / 1119
вчера в 16:09
Если уж на то пошло, то все это замутили питерские
1 команда
1 команда
   139 / 1119
вчера в 16:04
Футбол всегда заканчивается там, куда лезут бывшие спартаковцы.
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