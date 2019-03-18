Данишевский: «В 2014 году крымский футбол фактически закончился»

Бывший игрок «Спартака» Александр Данишевский, ныне работающий детским тренером в Севастополе, рассказал, как обстоят дела с футболом в Крыму на данный момент.

В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно. Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие — Кононов в «Севастополе», например.

Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был — такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют восемь команд, по уровню — вторая российская лига. Может быть, и ниже.

Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось — возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам. В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент — летом или зимой. Но попасть куда-то сложно — уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает.

Инфраструктуры нет вообще. У «Севастополя» более-менее нормальный стадион, у «Таврии». В Ялте еще есть стадиончик. В Феодосии — одна трибуна, а с другой стороны — каменные блоки. Матчи у нас могут принимать на частных стадионах. Их держат для российских команд второй лиги, когда они приезжают на сборы. Когда «Севастополь» был в Премьер-лиге [Украины], планировалась реконструкция, но эти планы рухнули. И все равно уютненький, приятный стадиончик.

В самом Крыму фирменные бутсы не купишь — они дорогие. Настоящие стоят от 12-13 тысяч рублей. Но на заказ можно достать любые. 2-3 дня — и вам их привезут. Есть специальные люди, которые этим занимаются.

В целом у нас обычный, нормальный уровень жизни. Смотрю по своему окружению — никто не жалуется. Не сталкивался ни с чем, чего нельзя было бы решить. Интернет есть, самолеты летают — изоляция не чувствуется. Дороги более-менее сделали, строек вообще очень много. Если раньше было 300 тысяч населения, сейчас — полмиллиона. Те, кто раньше здесь жил, пробок в жизни не видели. А сейчас по 30-40 минут приходится постоять. Не как в Москве, конечно, но у людей уже паника начинается!