Ахметов: «Мандража у меня в сборной России нет»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о своей адаптации в главной команде страны.

Ахметов был вызван на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Осваиваюсь в национальной сборной нормально, проблем с адаптацией нет. Ребята пока подъезжают, поэтому все идет постепенно, мандража нет, так как многих знаю, да и коллектив хороший. Думаю, что с любым смогу найти общий язык.

C Черчесовым пока индивидуально не разговаривал, просто поздоровались, он спросил как самочувствие. Буду делать все, что от меня зависит на тренировке, а шансы на мое появление на поле будет оценивать тренерский штаб.