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Ахметов: «Мандража у меня в сборной России нет»

вчера, 14:58

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о своей адаптации в главной команде страны.

Ахметов был вызван на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Осваиваюсь в национальной сборной нормально, проблем с адаптацией нет. Ребята пока подъезжают, поэтому все идет постепенно, мандража нет, так как многих знаю, да и коллектив хороший. Думаю, что с любым смогу найти общий язык.

C Черчесовым пока индивидуально не разговаривал, просто поздоровались, он спросил как самочувствие. Буду делать все, что от меня зависит на тренировке, а шансы на мое появление на поле будет оценивать тренерский штаб.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 19:37
Подружись сразу с Жирковым на всякий случай, чтобы не мандражировать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   53 / 1119
вчера в 18:49
Удачной игры в сборной Ильзат.
SHMEL
SHMEL
   104 / 1119
вчера в 17:43
Правильный подход.Удачи Ильзату.
Багров-брат
Багров-брат
   170 / 1119
вчера в 16:43
Удачи Ильзату и результативных действий!...)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1119
вчера в 16:03
Ильзат, удачи!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   186 / 1119
вчера в 15:22
Мандражирую хрющи своими пятаками.
Смени уже пластинку ,надоело и не остроумно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   186 / 1119
вчера в 15:20
А чего мандражировать-то ?! Там все такие ! ))))))
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 15:00
Мандражирую хрющи своими пятаками.
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