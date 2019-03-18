Геркус: «„Локо“ воспользовался состоянием „Краснодара“ после вылета из ЛЕ»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «железнодорожников» над «Краснодаром».

«Локомотив», как я и прогнозировал, выиграл у «Краснодара». Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. Стопроцентный пенальти. «Локомотив» в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием «Краснодара», который всего три дня назад чудовищным образом отдал путевку в четвертьфинал Лиги Европы «Валенсии». Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизове.