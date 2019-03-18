ГлавнаяНовости

Геркус: «„Локо“ воспользовался состоянием „Краснодара“ после вылета из ЛЕ»

вчера, 18:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «железнодорожников» над «Краснодаром».

«Локомотив», как я и прогнозировал, выиграл у «Краснодара». Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку.  Стопроцентный пенальти. «Локомотив» в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием «Краснодара», который всего три дня назад чудовищным образом отдал путевку в четвертьфинал Лиги Европы «Валенсии». Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизове.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»
Сегодня, 02:27 Комментарии4
Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»
Сегодня, 02:13 Комментарии6
Тренер «Зенита»: «Отрыва в 5 очков сейчас недостаточно для спокойствия»
Сегодня, 01:57 Комментарии5
Червиченко: «Целовать штанги, показывать на фамилию – для меня это бред»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Романцев: «Дзюба два тайма расшатывал спартаковскую оборону»
Сегодня, 00:44 Комментарии11
Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»
Сегодня, 00:12 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 20:06
А "зене" накласть на удары судьбы - команда без сердца.
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 19:58
Победил главный режиссер чемпионата...
Kresi frok
Kresi frok
   314 / 1119
вчера в 19:39
Заголовок бы поменять: лока воспользовался мелким финансовым состояние судьи.
Balanenok
Balanenok
   65 / 1119
вчера в 18:58
Свиньи сделали тоже самое, да еще и судью подкупили.
Twisted
Twisted
   507 / 1119
вчера в 18:57
Только с игры надо было забивать,моментов было достаточно..
Slepowron
Slepowron
   938 / 1119
вчера в 18:40
Экшперт мля! Департамент судейства постановил, что не было пендаля, а он всё ля-ля.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 18:26
И не оскор6ляет бывшую команду, не то что смуродская!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   253 / 1119
вчера в 18:19
Пенальти был
Alladins
Alladins
   77 / 1119
вчера в 18:13
Опять эти разговоры, Локомотив по игре был гораздо сильнее и заслужил победы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100