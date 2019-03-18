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Радимов: «Жирков не прав в одном - в лоб Глушенкову не попал»

вчера, 16:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». 

В чем не прав [Жирков]? В том, что тот наступил на Дриусси? Прав Юрок! В одном не прав — в лоб не попал.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Риланд
   301 / 1119
вчера в 21:59
Жаль, что молодой Глушенков растерялся, был бы на его месте Адриано, Юрок был бы в своём излюбленном месте - в лазарете
кудряшка бы не полез,инстинкт самосохранения сработал бы,как человек-больница он знает где опасность для здоровья
Риланд
Риланд
   930 / 1119
вчера в 21:34
Жаль, что молодой Глушенков растерялся, был бы на его месте Адриано, Юрок был бы в своём излюбленном месте - в лазарете
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ошалевший
   37 / 1119
вчера в 21:26
опять отстранили? не понимаю,он полностью провалил игру первого тура,его наказывают и ставят на ответку
Но прошло уже несколько месяцев. Он свое "отсидел" и его назначили. Егоров сказал, что больше некого было назначать.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   61 / 1119
вчера в 21:12
Свиньи, как не тужились, от пятого места не ушли. Это начало пути вниз.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   150 / 1119
вчера в 21:01
то еще неадекватное создание.
Footbolista
Footbolista ответил Palex
   5 / 1119
вчера в 20:33
Пыль?))...Миллер..Леха это ты?)...
kastites
kastites
   425 / 1119
вчера в 20:29
Ха ха, Влад ,жгет
Дед Мазая
Дед Мазая
   823 / 1119
вчера в 20:24
Риксена и Акинфеева нет на Радимова. Что-то с ними не шибко петушился...
Наступил на ногу, есть судья на поле...
Palex
Palex ответил kingoffam
   152 / 1119
вчера в 20:22
Ооо!Вона как...Мы значит пыль,а вы элита.Совсем у бакланов крышу снесло.
Совсем не элита.Просто вы совсем не интересны,что бы на вас обижаться,злиться и вообще внимание обращать. Вот ты например.Я тебя знать не знаю,видеть не видел,что мне на тебя внимания обращать?
Гавроша
Гавроша ответил Заполярный
   44 / 1119
вчера в 20:18
РАЗВЕ МОЖЕТ ТАКОЕ ГОВОРИТЬ НЕДОТРЕНЕР. ГДЕ У НАС КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ. ИЛИ БОМЖАМ ВСЕ МОЖНО. ОНИ В ЗАКОНЕ, С ТРУБОЙ ГАЗОВОЙ ДРУЖАТ ВОТ ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ЭТО МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ. ПОЗОР.
А вы с нефтяной трубой дружите, вам все дозволено.
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   5 / 1119
вчера в 20:05
Это да...избирательная смелость)...
kingoffam
kingoffam ответил Palex
   285 / 1119
вчера в 20:03
Господи,да заканчивай чушь и ахинею писать,одна труба у вас на уме(на скудном уме).Вроде взрослый дядька,а как попугай, чес слово.На кого обиды и злобы на тебя,на твой Спартак,на имбецила Глушакова? Успокойся,не интересны вы.Своих дел выше крыши,а вы так,пыль.
Ооо!Вона как...Мы значит пыль,а вы элита.Совсем у бакланов крышу снесло.
Serg3.12
Serg3.12 ответил Footbolista
   15 / 1119
вчера в 19:58
Бухать)...хотя вряд ли, он и пить то толком не умеет наверняка...
Ну бухать тоже надо уметь)
Вот знаешь, подумал, а вот в Джикию никакой Жирков, а тем более Радимов пульнуть мяч и не подумали бы, а не то, чтобы сделали..
Заполярный
Заполярный
   106 / 1119
вчера в 19:38
РАЗВЕ МОЖЕТ ТАКОЕ ГОВОРИТЬ НЕДОТРЕНЕР. ГДЕ У НАС КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ. ИЛИ БОМЖАМ ВСЕ МОЖНО. ОНИ В ЗАКОНЕ, С ТРУБОЙ ГАЗОВОЙ ДРУЖАТ

ВОТ ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ЭТО МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ.
ПОЗОР.
Palex
Palex ответил Сергей Саныч
   152 / 1119
вчера в 19:35
Испортила вас труба халявная. Из обычных людей-болельщиков превратились в особ приближённых к трубе. Ничего объективного.Только злоба,обиды...на всех,кроме себя. Ну,такие крутые...чего же после триумфа в Испании не подъехали и не порвали в клочья команду с пятого места? Одни отговорки.Кругом одни виновные.
Господи,да заканчивай чушь и ахинею писать,одна труба у вас на уме(на скудном уме).Вроде взрослый дядька,а как попугай, чес слово.На кого обиды и злобы на тебя,на твой Спартак,на имбецила Глушакова? Успокойся,не интересны вы.Своих дел выше крыши,а вы так,пыль.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 19:31
Хотелось бы услышать мнение ВЯЧЕСЛАВА ОСТАПЕКО на коммент этого эпизода физруком Радимовым.
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   5 / 1119
вчера в 19:25
Бухать)...хотя вряд ли, он и пить то толком не умеет наверняка...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил MAUS
   32 / 1119
вчера в 19:24
А по мне так если Дзюба и проикул мяч миомо Кутепова, то 100% валился, буд-то ногу Кутепова сам хотел поймать! он ее и поймал, а не Кутепов завалил Дзюбу. Дзюба весь матч Кутепова валил на поле точками в спину, и в конце концов в шрафной решил завалиться найдя ногу Кутепова.
Всё верно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1119
вчера в 19:23
Помниться Денисов получил четыре игры дисквы после удара по мячу в нашу скамейку.
Карпин две.
Почему сейчас всё по другому?
Кстати,тогда никто иной,как Радимов оттаскивал Карпина от Денисова.
Alprish
Alprish
   265 / 1119
вчера в 19:18
Жирков поступил как нужно, все игру донимали свиньи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1119
вчера в 19:16
Хорошо что не попал в лоб.
Иначе бы спартачи добились бы технаря для Зенита...
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
   217 / 1119
вчера в 19:15
Если ты сможешь стать беспристрастным, то согласишься с тем, что судья сделал три крупных ошибки. Не назначил пенальти на Дзюбе, не удалил Смольникова и Жиркова. Могли ли эти факты повлиять на результат? Наверное могли. Но не факт. Вот об этом я и писал. Зенит по игре был ближе к победе - это факт. Судья отсудил плохо - это тоже факт и его отстранили. Что я изложил не так и предвзято?
А по мне так если Дзюба и проикул мяч миомо Кутепова, то 100% валился, буд-то ногу Кутепова сам хотел поймать!
он ее и поймал, а не Кутепов завалил Дзюбу.
Дзюба весь матч Кутепова валил на поле точками в спину, и в конце концов в шрафной решил завалиться найдя ногу Кутепова.
ошалевший
ошалевший ответил Ваня лучший
   301 / 1119
вчера в 19:14
Если ты сможешь стать беспристрастным, то согласишься с тем, что судья сделал три крупных ошибки. Не назначил пенальти на Дзюбе, не удалил Смольникова и Жиркова. Могли ли эти факты повлиять на результат? Наверное могли. Но не факт. Вот об этом я и писал. Зенит по игре был ближе к победе - это факт. Судья отсудил плохо - это тоже факт и его отстранили. Что я изложил не так и предвзято?
опять отстранили? не понимаю,он полностью провалил игру первого тура,его наказывают и ставят на ответку
Баррель мазута
Баррель мазута
   432 / 1119
вчера в 19:14
А может надо было раньше глушенкова удалить, за то, что топтал дриусси?
сергей барашков
сергей барашков
   996 / 1119
вчера в 19:13
Злость и последнее место этого физрука в пердиве, да и влет молодежки от свинок
ошалевший
ошалевший
   301 / 1119
вчера в 19:12
и это сказал не какой нибудь глор,это тренер,тренер карл,ппц,понимаю не отличался умом владик в бытность футболистом,но сейчас вроде как с возрастом пора бы уже
San Skra
San Skra ответил Союзник противников
   470 / 1119
вчера в 19:07
Что тогда тебя так неумолимо тянет сюда??? Смотри украинский футбол,а сюда не ходи.Тоскуешь???
Я здесь не смотрю футбол, это футбольный форум. УПЛ и РПЛ - унылое 77, а чем тут вообще спорить? Что тебе не понравилось? Я не прав?
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
вчера в 19:07
    Serg3.12
    Serg3.12
       15 / 1119
    вчера в 19:05
    Ну чему может научить пацанов этот экземпляр?
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       234 / 1119
    вчера в 19:00
    Позор жирику и радимову
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