Радимов: «Жирков не прав в одном - в лоб Глушенкову не попал»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака».
В чем не прав [Жирков]? В том, что тот наступил на Дриусси? Прав Юрок! В одном не прав — в лоб не попал.
Наступил на ногу, есть судья на поле...
Наступил на ногу, есть судья на поле...
Вот знаешь, подумал, а вот в Джикию никакой Жирков, а тем более Радимов пульнуть мяч и не подумали бы, а не то, чтобы сделали..
Вот знаешь, подумал, а вот в Джикию никакой Жирков, а тем более Радимов пульнуть мяч и не подумали бы, а не то, чтобы сделали..
ВОТ ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ЭТО МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ.
ПОЗОР.
ВОТ ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ЭТО МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ.
ПОЗОР.
Карпин две.
Почему сейчас всё по другому?
Кстати,тогда никто иной,как Радимов оттаскивал Карпина от Денисова.
Карпин две.
Почему сейчас всё по другому?
Кстати,тогда никто иной,как Радимов оттаскивал Карпина от Денисова.
Иначе бы спартачи добились бы технаря для Зенита...
Иначе бы спартачи добились бы технаря для Зенита...
он ее и поймал, а не Кутепов завалил Дзюбу.
Дзюба весь матч Кутепова валил на поле точками в спину, и в конце концов в шрафной решил завалиться найдя ногу Кутепова.
он ее и поймал, а не Кутепов завалил Дзюбу.
Дзюба весь матч Кутепова валил на поле точками в спину, и в конце концов в шрафной решил завалиться найдя ногу Кутепова.