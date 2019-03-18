Радимов: «Жирков не прав в одном - в лоб Глушенкову не попал»

вчера, 16:19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод между Максимом Глушенковым и Юрием Жирковым, произошедший во вчерашнем матче «Спартак» - «Зенит» (1:1).

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака».