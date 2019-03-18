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«Барселона» не собирается покупать Гризманна

вчера, 10:25

«Барселона» не планирует покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, вопреки недавним слухам.

Приоритет каталонцев - подписание форварда, который некоторое время будет согласен сидеть под Луисом Суаресом, которому сейчас 32 года.

Кроме того, игровые качества Гризманна не вполне устраивают «Барселону». Клуб ищет нападающего типа Тимо Вернера, Макси Гомеса или Луки Йовича. К слову, все трое находятся на карандаше у «блаугранас».

Также «Барселона» обижена на Гризманна, поскольку тот прошлым летом отказал клубу. Более того, он сделал это заявление в документальном фильме, снятом компанией Жерара Пике, что в каталонском клубе сочли неуважением и унижением.

Игроки «сине-гранатовых» после этого случая тоже не особо хотят видеть француза в команде. Особенно это касается Пике.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   940 / 1119
сегодня в 05:13
А зачем он Барсе? Он не нужен
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Евгений Макрушин
   965 / 1119
сегодня в 01:11
Нет такого титула вице-чемпион,либо ты чемпион Мира,Европы как Рон например или нет как Месси
Выходит над Роном могут издеваться порядка 500+ футболистов?(причем разных поколений),ведь они чемпионы Мира,а он нет.Хоть думай,какую чушь пишешь!А то так у тебя получится,что твой Рон условно 567 в Мире ХА-ХА-ХА
Sunny.
Sunny.
   128 / 1119
вчера в 22:13
Игрок одного сезонна
nnb199O
nnb199O
   817 / 1119
вчера в 19:33
его можно понят, игрок не хочет в клуб который симуляция является символом гордости.
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 1119
вчера в 18:45
Так Гризманн туда и не собирается переходить. Аха-ха)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Master ШиФу
   59 / 1119
вчера в 18:44
Нет такого титула вице-чемпион,либо ты чемпион Мира,Европы как Рон например или нет как Месси
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил la_masia
   59 / 1119
вчера в 18:41
С одной стороны,нет ничего плохого проиграть всю карьеру в одном клубе.С другой,чтобы уйти из зоны комфорта ради нового вызова,не зная получится у тебя или нет,нужен характер и стержень,а его к сожалению для Месси у него никогда не было.В Барсе ему тепло и уютно,там он царь и бог,ну перейди он например в АПЛ....как бы так к нему относились...не известно.
Guka87
Guka87
   597 / 1119
вчера в 18:39
Нет для него подходящей позиции в Барсе...
Red_team
Red_team ответил ALBA BARCELONA 21
   296 / 1119
вчера в 18:17
Не смотрел,поищу,если найду посмотрю.
Ух, завидую белой завистью что не смотрел еще, все впереди, фильм офигенный =) Потом спасибо скажешь за наводку =)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Red_team
   189 / 1119
вчера в 18:04
Угу, фильм Эквилибриум смотрел? Такое "общество" ты считаешь образцовым? =)
Не смотрел,поищу,если найду посмотрю.
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 17:57
собирались, собирались, но так и не собрались...
Bavaria_M
Bavaria_M
   443 / 1119
вчера в 17:29
так Гриз же мужик.
естесно ему просто не разрешат играть за женский клуб.
и вернера захотела барса хахах.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   379 / 1119
вчера в 17:15
Не нужен он
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 16:12
Наконец-то до них дошло, что это глупая затея! Пусть на этом и успокоятся) Я больше могу представить, что Гризманн переберется в ПСЖ или в АПЛ, чем окажется в Барселоне.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Red_team
   350 / 1119
вчера в 16:07
Угу, фильм Эквилибриум смотрел? Такое "общество" ты считаешь образцовым? =)
Фильм классный
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   350 / 1119
вчера в 16:06
Во всяком случае в Атлетико ему ничего не светит
Red_team
Red_team ответил ALBA BARCELONA 21
   296 / 1119
вчера в 15:56
Я его совершенно не подкалываю.Были бы все тут как Вечеслав Иванович,не было бы никиких смут,оскорблений итд.Я люблю именно его в пример привести а Апсни грубоват,не благодарный,как бы не восхвалял абхазца не вижу благодарности.А твоя ава искушает.
Угу, фильм Эквилибриум смотрел? Такое "общество" ты считаешь образцовым? =)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   291 / 1119
вчера в 15:52
Дело не в том, что Гризманн должен сидеть "под Суаресом", как это преподносят СМИ. Именно СМИ, так как весьма сомнительно, чтобы француза приглашали с такой формулировкой, унижающей достоинство чемпиона Мира. Дело в том, что любой футболист "Барселоны" - второй Гризманн. Или наоборот - как хотите. Каталонскому клубу необходим игрок взрывного плана, который в случае отсутствия Месси или даже вместе с ним мог разрывать оборону соперника на скорости. Гризманн таковым не является, а потому его покупка была бы бесполезной. На мой взгляд.
barcelonistas
barcelonistas
   829 / 1119
вчера в 15:25
Свой шанс Гриз упустил
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 15:06
Пике там пора уже выгнать. чего удумал. вместо месси королем себя чувствует.
dzvinka
dzvinka
   163 / 1119
вчера в 14:46
ну не цирк разве, а?!
конечно не хотят, ведь Гризман сам за себя доплачивать не хочет, а брать деньги из карманна месси и его бати (актуальное название бюджета Барселоналоны) руководству клуба никто не разрешит.
neomessi
neomessi
   127 / 1119
вчера в 14:39
Ну и отлично. Я рад!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   189 / 1119
вчера в 14:34
Барсе надо вложиться максимум подписать именно Мбаппе,он с Дембеле был бы будущее Барсы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ESPANOL
   189 / 1119
вчера в 14:33
Абсолютно верно! Зачем этот еврохлам нужен? Еще в прошлый раз, когда ему предложили контракт в Барселоне, он губы жевал, темнил, хотя, по большому счету, ничего из себя не представлял особенного. Он должен был сам денег предложить, чтобы его взяли в Барсу, но он сделал свой выбор и теперь будет прозябать до старости в Атлетико, пока его не сплавят куда нибудь в Бангладеш.
Гризман локти кусает,что упустил единственную возможность играть в супер клубе.
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 14:32
С Вернером Бавария ведёт переговоры и вроде уже решённый вопрос.
Pervomaez
Pervomaez
   212 / 1119
вчера в 14:32
Распиаренное дерево кому он нужен
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Red_team
   189 / 1119
вчера в 14:31
Сдается мне, ты его этим никак не поддеваешь, просто робота вообще сложно подколоть чем-то =)
Я его совершенно не подкалываю.Были бы все тут как Вечеслав Иванович,не было бы никиких смут,оскорблений итд.Я люблю именно его в пример привести а Апсни грубоват,не благодарный,как бы не восхвалял абхазца не вижу благодарности.А твоя ава искушает.
ESPANOL
ESPANOL
   211 / 1119
вчера в 14:12
Абсолютно верно! Зачем этот еврохлам нужен? Еще в прошлый раз, когда ему предложили контракт в Барселоне, он губы жевал, темнил, хотя, по большому счету, ничего из себя не представлял особенного. Он должен был сам денег предложить, чтобы его взяли в Барсу, но он сделал свой выбор и теперь будет прозябать до старости в Атлетико, пока его не сплавят куда нибудь в Бангладеш.
Hормальный
Hормальный
   840 / 1119
вчера в 14:08
Гризманн изнасиловал Барселона.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил FROBI
   530 / 1119
вчера в 14:05
Еще он всю карьеру играет в сбАргентины БЕЗ ТИТУЛОВ. "Скажи, а зачем менять что? Зачем?" Гы-гы-гы ))
Он вице чемпион мира, который ныралду и не снилось
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