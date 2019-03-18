«Барселона» не собирается покупать Гризманна

вчера, 10:25

«Барселона» не планирует покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, вопреки недавним слухам.

Приоритет каталонцев - подписание форварда, который некоторое время будет согласен сидеть под Луисом Суаресом, которому сейчас 32 года.

Кроме того, игровые качества Гризманна не вполне устраивают «Барселону». Клуб ищет нападающего типа Тимо Вернера, Макси Гомеса или Луки Йовича. К слову, все трое находятся на карандаше у «блаугранас».

Также «Барселона» обижена на Гризманна, поскольку тот прошлым летом отказал клубу. Более того, он сделал это заявление в документальном фильме, снятом компанией Жерара Пике, что в каталонском клубе сочли неуважением и унижением.

Игроки «сине-гранатовых» после этого случая тоже не особо хотят видеть француза в команде. Особенно это касается Пике.