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Романцев: «Глушаков проявил характер»

вчера, 00:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Он был максимально собран, все время шел в борьбу, забил. Короче, проявил характер, что и требуется от капитана. Мы с вами говорим о футболе. А тема о болельщиках не имеет к нему никакого отношения. Кто нужен команде, а кто нет, решает только тренер. Сегодня это Кононов.

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   231 / 1106
вчера в 16:23
Забил левый гол, чисто по-свински.
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 11:05
Глушаков забил из офсайда.
Был бы видеоповтор, то гол бы отменили и не засчитали.
1500-й вышел КРИВЫМ и КРИМИЛЬНО судейским.
А Спартак по другому не умеет забивать.
Всё остальное время Глушакова было не видно.
Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря скандальному судейству.
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
У Зенита судья украл победу и у Краснодара.
А Дюкову и чиновникам НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
time out
time out
   62 / 1106
вчера в 09:44
Гол забил, а дальше путался под ногами изображая активность, о чем говорит его статистика.
Гавроша
Гавроша
   37 / 1106
вчера в 07:55
А вот каррера был другого мнения, и кто в сравнение с ним физрук романцев? А если уж так крут, то чего не возглавит спартак?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   493 / 1106
вчера в 06:20
Много внимания Глушакову - не заслуживает он этого.
Олeневод
Олeневод ответил EAGuar As
   244 / 1106
вчера в 00:47
ПрЮветь . Кстати меня даже армейцы знакомые в Туле кроме как "мясным " не называют . Вот такая в Туле этика .. .. ... 😍🤩😋
Я в Туле не был , зато был в Калуге , бабушка двоюродная там жила и ещё родственники , очень быстро узнал про Тулу и Калугу
kust07
kust07
   304 / 1106
вчера в 00:34
Романцев решает все короче.
1 команда
1 команда
   110 / 1106
вчера в 00:28
Председатель ОПГ Рюмашка забил левак и опять опозорил спартак.
EAGuar As
EAGuar As ответил Олeневод
   65 / 1106
вчера в 00:19
ПрЮветь .
Кстати меня даже армейцы знакомые в Туле кроме как "мясным " не называют .
Вот такая в Туле этика .. .. ... 😍🤩😋
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 00:14
Снова напился Иваныч.
EAGuar As
EAGuar As ответил ЦCКА навсегда
   65 / 1106
вчера в 00:14
Помню , , но это давно было .
Олeневод
Олeневод
   244 / 1106
вчера в 00:13
Кстати , для тех кто к-б недоразумение называет хряками , к ним лучше подойдёт - боров , посмотрите и почувствуйте разницу
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил EAGuar As
   2 / 1106
вчера в 00:08
Который ненавидит пищевик :)
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 00:06
Глушаков капитан Спартака , остальное домыслы .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 00:05
Как хорошо, что ренегата и предателя глушакова не будет в сборной! В своё время оно говорило, что сборная России - уровень ФНЛ.
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