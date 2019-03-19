Романцев: «Глушаков проявил характер»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Он был максимально собран, все время шел в борьбу, забил. Короче, проявил характер, что и требуется от капитана. Мы с вами говорим о футболе. А тема о болельщиках не имеет к нему никакого отношения. Кто нужен команде, а кто нет, решает только тренер. Сегодня это Кононов.