Романцев: «Глушаков проявил характер»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).
Он был максимально собран, все время шел в борьбу, забил. Короче, проявил характер, что и требуется от капитана. Мы с вами говорим о футболе. А тема о болельщиках не имеет к нему никакого отношения. Кто нужен команде, а кто нет, решает только тренер. Сегодня это Кононов.
Был бы видеоповтор, то гол бы отменили и не засчитали.
1500-й вышел КРИВЫМ и КРИМИЛЬНО судейским.
А Спартак по другому не умеет забивать.
Всё остальное время Глушакова было не видно.
Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря скандальному судейству.
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
У Зенита судья украл победу и у Краснодара.
А Дюкову и чиновникам НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
Был бы видеоповтор, то гол бы отменили и не засчитали.
1500-й вышел КРИВЫМ и КРИМИЛЬНО судейским.
А Спартак по другому не умеет забивать.
Всё остальное время Глушакова было не видно.
Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря скандальному судейству.
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
У Зенита судья украл победу и у Краснодара.
А Дюкову и чиновникам НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
Кстати меня даже армейцы знакомые в Туле кроме как "мясным " не называют .
Вот такая в Туле этика .. .. ... 😍🤩😋
Кстати меня даже армейцы знакомые в Туле кроме как "мясным " не называют .
Вот такая в Туле этика .. .. ... 😍🤩😋