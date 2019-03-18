Бэйл может перейти в «Баварию»

вчера, 21:26

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Германии.

К 29-летнему игроку проявляет интерес «Бавария». Сообщается, что в трансфере заинтересованы все стороны. В текущем сезоне футболист провел 22 матча в Примере, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.