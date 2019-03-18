Бэйл может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Германии.
К 29-летнему игроку проявляет интерес «Бавария». Сообщается, что в трансфере заинтересованы все стороны. В текущем сезоне футболист провел 22 матча в Примере, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Сегодня 23:11
боварка уже на ладан дышит вряд ли кто-то туда пойдет)
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А в полуживой безтрофейный муму кто-нибудь пойдет? Максимум муму это Лига Европы. Случайно за счет судьи и отскока вылезли в 1/4 финала впервые за пять лет, и теперь себя королями чувствуете. Ну ничего, впереди вас ждет разгром от Барселоны и пятое, а может даже родное шестое место АПЛ
Сегодня 23:11
боварка уже на ладан дышит вряд ли кто-то туда пойдет)
______________________________________________________________
А в полуживой безтрофейный муму кто-нибудь пойдет? Максимум муму это Лига Европы. Случайно за счет судьи и отскока вылезли в 1/4 финала впервые за пять лет, и теперь себя королями чувствуете. Ну ничего, впереди вас ждет разгром от Барселоны и пятое, а может даже родное шестое место АПЛ
и так хрусталя хватает. а эт еще и старый. с его то по сути единственным коньком скоростью то
и так хрусталя хватает. а эт еще и старый. с его то по сути единственным коньком скоростью то
Если в Баварии видят для него конкретную позицию, то он может еще года 2-3 пофеерить.
Если в Баварии видят для него конкретную позицию, то он может еще года 2-3 пофеерить.
В своё время хрустальный Роббен постоянно отдыхал в Мадриде на больничных, а у немцев вдруг воскрес. Может, и этого пациента подлечат.
Проблема только в том, что Реалу никто из состава Баварии особо не нужен, а много лямов скупые немцы не дадут (
В своё время хрустальный Роббен постоянно отдыхал в Мадриде на больничных, а у немцев вдруг воскрес. Может, и этого пациента подлечат.
Проблема только в том, что Реалу никто из состава Баварии особо не нужен, а много лямов скупые немцы не дадут (