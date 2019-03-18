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Бэйл может перейти в «Баварию»

вчера, 21:26

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Германии.

К 29-летнему игроку проявляет интерес «Бавария». Сообщается, что в трансфере заинтересованы все стороны. В текущем сезоне футболист провел 22 матча в Примере, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
weinmar
weinmar
сегодня в 04:25
Спасибо, оставьте себе!
neomessi
neomessi
   127 / 1119
сегодня в 03:56
Отлично! Ну отыграет еще в Баварии 3 сезона, и смело можно идти в Юве!
рус фан
рус фан
   299 / 1119
сегодня в 02:37
Тут не сама цена даже млн под 90 самая важная, а з/п Гарета, там в Баварии он будет раза в два больше получать по сравнению с самым высокооплачиваемым. В принципе я не против это го перехода, у Реала и Баварии хорошие отношения и пусть так и продолжается, Кроос помог нам взять лигочемпионский требл, так что если им так наш бегунок уже не молодой нужен, пускай забирают, кстати полагаю если Мюллер переедет может он так же реанимирует свою карьеру уже в мадриском составе.
Colchoneros
Colchoneros
   100 / 1119
вчера в 23:47
Бэйл уже выработанный материал!
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 23:25
интересно
DXTK
DXTK
   144 / 1119
вчера в 23:06
Хотелось бы, чтобы Бэйл вернулся домой.
Брулин
Брулин
   55 / 1119
вчера в 23:02
Да его никто не захочет покупать, учитывая его возраст, потенциальную стоимость и зарплату. Мне кажется Реал летом разве что в аренду сможет его отдать с необязательным правом выкупа, как в свое время Хамеса.
15511551
15511551
   42 / 1119
вчера в 22:56
Бред!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   51 / 1119
вчера в 22:47
anyway
Сегодня 23:11
боварка уже на ладан дышит вряд ли кто-то туда пойдет)
______________________________________________________________
А в полуживой безтрофейный муму кто-нибудь пойдет? Максимум муму это Лига Европы. Случайно за счет судьи и отскока вылезли в 1/4 финала впервые за пять лет, и теперь себя королями чувствуете. Ну ничего, впереди вас ждет разгром от Барселоны и пятое, а может даже родное шестое место АПЛ
Red_team
Red_team
   296 / 1119
вчера в 22:32
Баварии самой состав омоложать нужно, накой им практически 30-ти летний хрусталь?
Bavaria_M
Bavaria_M
   443 / 1119
вчера в 22:29
нафиг надо.
и так хрусталя хватает. а эт еще и старый. с его то по сути единственным коньком скоростью то
95-shishani-95
95-shishani-95
   245 / 1119
вчера в 22:27
Будем только рады
anyway
anyway
   124 / 1119
вчера в 22:11
боварка уже на ладан дышит вряд ли кто-то туда пойдет)
FROBI
FROBI ответил Ragnar_Lodbrok
   137 / 1119
вчера в 22:00
"а много лямов скупые немцы не дадут" - уже была новость о том, что руководство Баварии готово выложить свыше 250 млн летом на трансферы. А что касается Роббена, то он и в Баварии частенько лежал в лазарете. К тому же Роббен перешел в Баварию в 25 лет, а Бэйлу сейчас почти 30, и он не такой талант и трудяга, как Арьен.
Ну я бы не стал меряться "трудягами и талантами". Они совершенно разные по стилю игры. Проблема Бэйла в том, что из ТТХ его брали как левого супер-хава, а кто его туда пустит при тогдашнем живом Роналду? Нынче на этом фланге новый вундеркинд объявился... а на всех остальных позициях ему просто не нашли применения. Он такая же белая ворона как Иско.
Если в Баварии видят для него конкретную позицию, то он может еще года 2-3 пофеерить.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил FROBI
   51 / 1119
вчера в 21:36
Хм... а что. Говорят, баварский воздух целебный ) В своё время хрустальный Роббен постоянно отдыхал в Мадриде на больничных, а у немцев вдруг воскрес. Может, и этого пациента подлечат. Проблема только в том, что Реалу никто из состава Баварии особо не нужен, а много лямов скупые немцы не дадут (
"а много лямов скупые немцы не дадут" - уже была новость о том, что руководство Баварии готово выложить свыше 250 млн летом на трансферы. А что касается Роббена, то он и в Баварии частенько лежал в лазарете. К тому же Роббен перешел в Баварию в 25 лет, а Бэйлу сейчас почти 30, и он не такой талант и трудяга, как Арьен.
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 21:31
Хм... а что. Говорят, баварский воздух целебный )
В своё время хрустальный Роббен постоянно отдыхал в Мадриде на больничных, а у немцев вдруг воскрес. Может, и этого пациента подлечат.
Проблема только в том, что Реалу никто из состава Баварии особо не нужен, а много лямов скупые немцы не дадут (
hohoл
hohoл
   937 / 1119
вчера в 21:30
бесплатно разве что. Уж лучше Рубена оставить, от него толку больше, чем от этого полена.
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