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Хенесс: «Сделаем самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю клуба»

вчера, 18:42

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в ближайшее межсезонье руководство клуба потратит крупную сумму. 

Мы находимся в процессе омоложения команды. Сделаем самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю клуба.

Напомним, что мюнхенцы уже приобрели права на защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Гавроша
   369 / 1081
сегодня в 07:58
И обязательно в помощники каррере рианчо.
Куда же без шута....
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Любитель тухлых побед
   578 / 1081
сегодня в 07:13
Ты неправильно назвался: любитель тухлых ничьих)
Остапчук 67
Остапчук 67
   367 / 1081
сегодня в 06:17
"Бавария" не ошарашит.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
сегодня в 02:29
Федун в судей инвестирует.
Гавроша
Гавроша ответил Звезда по имени Солнце
   36 / 1081
сегодня в 00:52
пугают всех! тут советуют Карреру и Промеса купить. Купите и в следующей ЛЧ 0:7 от Ливерпуля Вам гарантировано.
И обязательно в помощники каррере рианчо.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ragnar_Lodbrok
   114 / 1081
сегодня в 00:38
Конечно,в составе очень много перспективных ребят,да и готовые звёзды с удовольствием туда идут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил XL-965
   22 / 1081
сегодня в 00:35
А чем тебе не состав?????
Состав, но откуда на него взять миллиард? И уж точно его можно потратить эффективнее. Иско - тормоз, Мората - посредственный нап, Шуле - тоже не топ. Как можно писать Канте(Модрич), когда Канте и Модрич выполняют разные функции? К тому же Модричу скоро карьеру заканчивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
сегодня в 00:04
Вот они неутомимые то...
STVA 1
STVA 1
   77 / 1081
вчера в 23:12
Ну ну!!Поглядим
Martini_1987
Martini_1987 ответил XL-965
   337 / 1081
вчера в 23:08
Продать всю старую рухлядь: Нойер, Мюллер, Хуммельс, Боатенг, Лама и других. Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура. ======================Куртуа( Лунин)============================== Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба ================================================================ ========================Канте ( Модрич)=========================== Погба=================================================Иско( Хамес) ================================================================ Гризман========================================================== ==========================================================Мората ==================================Вернер========================
Дружище, уже давно, как вышла фифа 19, а ты все в 17 играешь поди, не порядок, обнови контент)
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:08
Звучит многообещающе.
XL-965
XL-965 ответил Red_team
   1055 / 1081
вчера в 22:31
Вот это тебя шторит =)
Разве не убийственный состав???
Red_team
Red_team ответил XL-965
   211 / 1081
вчера в 22:27
Продать всю старую рухлядь: Нойер, Мюллер, Хуммельс, Боатенг, Лама и других. Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура. ======================Куртуа( Лунин)============================== Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба ================================================================ ========================Канте ( Модрич)=========================== Погба=================================================Иско( Хамес) ================================================================ Гризман========================================================== ==========================================================Мората ==================================Вернер========================
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил XL-965
       114 / 1081
    вчера в 22:19
    А ничего,что Лам давно уже закончил карьеру...ну это так,самая глупая глупость из того,что Вы написали ...
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Евгений Макрушин
       58 / 1081
    вчера в 22:14
    Только на это Вам и остаётся надеятся...
    А нынешнему Реалу есть на что надеяться?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Bayern Best
       114 / 1081
    вчера в 22:13
    Только на это Вам и остаётся надеятся...
    XL-965
    XL-965 ответил sihafazatron
       1055 / 1081
    вчера в 22:08
    А что не так обоснуй?
    XL-965
    XL-965 ответил Так Себе Аналитик
       1055 / 1081
    вчера в 22:07
    А чем тебе не состав?????
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил XL-965
       22 / 1081
    вчера в 21:34
    Продать всю старую рухлядь: Нойер, Мюллер, Хуммельс, Боатенг, Лама и других. Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура. ======================Куртуа( Лунин)============================== Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба ================================================================ ========================Канте ( Модрич)=========================== Погба=================================================Иско( Хамес) ================================================================ Гризман========================================================== ==========================================================Мората ==================================Вернер========================
    Лол, мало того, что на твоих игроков миллиард потребуется, так еще и при этом таких днищ, как Иско и Мората покупать))
    SSC Napoli
    SSC Napoli
       1000 / 1081
    вчера в 21:32
    Пустые слова!
    dok66
    dok66
       432 / 1081
    вчера в 21:23
    "Расточительные" немцы - не верю
    sihafazatron
    sihafazatron ответил XL-965
       97 / 1081
    вчера в 21:11
    Продать всю старую рухлядь: Нойер, Мюллер, Хуммельс, Боатенг, Лама и других. Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура. ======================Куртуа( Лунин)============================== Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба ================================================================ ========================Канте ( Модрич)=========================== Погба=================================================Иско( Хамес) ================================================================ Гризман========================================================== ==========================================================Мората ==================================Вернер========================
    с тобой все в порядке?)
    XL-965
    XL-965
       1055 / 1081
    вчера в 21:07
    Продать всю старую рухлядь: Нойер, Мюллер, Хуммельс, Боатенг, Лама и других.
    Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура.

    ======================Куртуа( Лунин)==============================
    Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба
    ================================================================
    ========================Канте ( Модрич)===========================
    Погба=================================================Иско( Хамес)
    ================================================================
    Гризман==========================================================
    ==========================================================Мората
    ==================================Вернер========================
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       369 / 1081
    вчера в 20:38
    пугают всех!
    тут советуют Карреру и Промеса купить. Купите и в следующей ЛЧ 0:7 от Ливерпуля Вам гарантировано.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       58 / 1081
    вчера в 20:05
    Аж не верится, что Бавария потратит огромные деньги на трансферы. Ну что ж, посмотрим
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 1081
    вчера в 20:02
    Глупые,купите Карреру и Промеса
    cska plus
    cska plus
       13 / 1081
    вчера в 19:59
    Врядли догоните мешок.
    VV V
    VV V
       251 / 1081
    вчера в 19:51
    А вот Зенит больше, чем Бавария засаживает на трансферы уже не один год....и куда только смотрит высший орган государственного контроля -Счётная палата ?!
    goalaktika
    goalaktika
       511 / 1081
    вчера в 19:42
    И выделить на всё, про всё 100млн€! Беспрецендетный случай)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       115 / 1081
    вчера в 19:27
    ого, решили все таки выкупить Хамеса за 42 млн? ))
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