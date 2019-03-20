Хенесс: «Сделаем самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю клуба»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в ближайшее межсезонье руководство клуба потратит крупную сумму.
Мы находимся в процессе омоложения команды. Сделаем самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю клуба.
Напомним, что мюнхенцы уже приобрели права на защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара.
Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура.
======================Куртуа( Лунин)==============================
Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба
================================================================
========================Канте ( Модрич)===========================
Погба=================================================Иско( Хамес)
================================================================
Гризман==========================================================
==========================================================Мората
==================================Вернер========================
Купить: Ван Дейка или Варана в оборону, в среднюю линию: Канте, Погба, Модрича или Бакойоко, в атаку: Гризмана, Морату или Вернера, Иско и на ворота того же Куртуа у РЕала вратарь неплохой, тренером Тухеля или Моура.
======================Куртуа( Лунин)==============================
Киммих=========Варан(Ван дейк)========Шуле==================Алаба
================================================================
========================Канте ( Модрич)===========================
Погба=================================================Иско( Хамес)
================================================================
Гризман==========================================================
==========================================================Мората
==================================Вернер========================
тут советуют Карреру и Промеса купить. Купите и в следующей ЛЧ 0:7 от Ливерпуля Вам гарантировано.
тут советуют Карреру и Промеса купить. Купите и в следующей ЛЧ 0:7 от Ливерпуля Вам гарантировано.