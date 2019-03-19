ГлавнаяНовости

Пато близок к возвращению в «Сан-Паулу»

вчера, 23:14

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато, вероятнее всего, продолжит карьеру на родине, в Бразилии. Сообщается, что игрок близок к возвращению в «Сан-Паулу», за который он выступал в период с 2014 по 2015 год.

Напомним, что Пато на данный момент находится в статусе свободного агента.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ювентус» и «Интер» поборются за Кьезу
Сегодня, 12:02 Комментарии4
Слухи«Ювентус» начал работать над трансфером нападающего «Айнтрахта»
Сегодня, 05:58 Комментарии8
Слухи«Милан» включился в борьбу за Дзаньоло
Вчера, 23:42 Комментарии1
Слухи«Арсенал» интересуется Мартиншем
Вчера, 23:10 Комментарии1
Слухи«Барселона» может продать Коутиньо за 85 млн евро
Вчера, 22:55 Комментарии46
Слухи«Ювентус» назвал цену на Дибалу
Вчера, 22:44 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
сегодня в 05:45
Подзаработать, теперь можно и чисто о футболе подумать.
Ozabot
Ozabot
   670 / 1106
сегодня в 00:50
Эх, Пато. Должен был стать суперзвездой. Сначала забивал Барсе и Реалу, а потом начал забивать Барбаре и пошел по накатной (((
Брулин
Брулин
   45 / 1106
сегодня в 00:06
Какая-то невнятная карьера вышла, но ещё есть пара-тройка лет в запасе.
PS: талантливый ведь парень был. Большие надежды подавал, но не сумел полностью реализовать свой потенциал.
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 23:20
Подавал большие надежды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100