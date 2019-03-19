Пато близок к возвращению в «Сан-Паулу»

вчера, 23:14

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато, вероятнее всего, продолжит карьеру на родине, в Бразилии. Сообщается, что игрок близок к возвращению в «Сан-Паулу», за который он выступал в период с 2014 по 2015 год.

Напомним, что Пато на данный момент находится в статусе свободного агента.