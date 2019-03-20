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«Барселона» сделала предложение по де Лигту

вчера, 17:28

Руководство «Барселоны» начало переговоры о трансфере защитника «Аякса» Матийса де Лигта.

Каталонцы предложили амстердамцам 60 миллионов евро за 19-летнего футболиста. Лидеры Примеры планируют подписать с голландцем 5-летний контракт.

На талантливого игрока также претендуют МЮ, «Ливерпуль», ПСЖ и «Ювентус».

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Евгений Макрушин
   1051 / 1081
сегодня в 03:38
Да откуда цифры такие. Пусть отыграет на топ уровне в трп клубе хотя бы пару сезонов. А то чел из третесортного чемпионата в лч себя показал пару игр и уже 90.
Abudabi
Abudabi ответил Jeck Denielse
   255 / 1081
сегодня в 00:57
    NOVA
    NOVA
       398 / 1081
    вчера в 21:56
    ну точно в 19 лет рано зарывать в барсе свой талант!! лучше уже мю!!
    Artuom
    Artuom ответил Каталонский_ногамяч
       195 / 1081
    вчера в 21:45
    Придется тогда сливать либо Умтити, либо Лангле, который тоже очень сильно прибавил. Есть еще вариант гнать в шею Вермалена и ждать пока Пике состарится
    Ну как вариант можно и Пике убрать...) Было бы 3 сильных и при этом молодых игрока - топовая ставка на много сезонов вперёд ;)
    Artuom
    Artuom ответил Happyboy Barca
       195 / 1081
    вчера в 21:43
    Тут еще и мнение игрока есть который скорее всего захочет выступать в одном клубе вместе со своим другом
    Конечно. Но если Аяксу другой клуб предложит 80-100 лямов, конечно же клуб будет давить на игрока...
    К тому же таким клубом может оказать Ливерпуль - в таком случае перспектива в центре обороны двух игроков сборной... де Лигт явно задумается...
    Каталонский_ногамяч
    Каталонский_ногамяч
       633 / 1081
    вчера в 20:54
    Придется тогда сливать либо Умтити, либо Лангле, который тоже очень сильно прибавил. Есть еще вариант гнать в шею Вермалена и ждать пока Пике состарится
    Apsny
    Apsny
       260 / 1081
    вчера в 20:32
    Надо брать).
    Брулин
    Брулин
       47 / 1081
    вчера в 19:53
    Надо брать, лучше кандидатуры на данный момент не вижу
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответил Брулин
       470 / 1081
    вчера в 19:45
    Барсе пора уже академию Аякса выкупить, дешевле выйдет
    ))
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил Брулин
       270 / 1081
    вчера в 19:22
    Они финансово сотрудничают давно.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Happyboy Barca
       114 / 1081
    вчера в 19:11
    А с другой стороны,благодарность Аяксу,что вырастили его....так,что 60 не цена для него.Да и не припомню,что в последнее время Барса кого-то дешевле "рыночной цены" покупала....
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1
       861 / 1081
    вчера в 19:11
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил Artuom
         425 / 1081
      вчера в 18:40
      Ну 60 лямов конкуренты перебьют явно
      Тут еще и мнение игрока есть который скорее всего захочет выступать в одном клубе вместе со своим другом
      Брулин
      Брулин
         47 / 1081
      вчера в 18:24
      Барсе пора уже академию Аякса выкупить, дешевле выйдет
      Artuom
      Artuom
         195 / 1081
      вчера в 17:58
      Ну 60 лямов конкуренты перебьют явно
      kotmyshka
      kotmyshka
         198 / 1081
      вчера в 17:53
      Договорятся
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         272 / 1081
      вчера в 17:47
      Я думаю Барселона купит игрока
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин
         114 / 1081
      вчера в 17:39
      Чет мало предложили,в современных реалиях он 90 стоит...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         25 / 1081
      вчера в 17:38
      В Амстердаме долгий непрекращающийся хохот...
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