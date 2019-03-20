«Барселона» сделала предложение по де Лигту

Руководство «Барселоны» начало переговоры о трансфере защитника «Аякса» Матийса де Лигта.
Каталонцы предложили амстердамцам 60 миллионов евро за 19-летнего футболиста. Лидеры Примеры планируют подписать с голландцем 5-летний контракт.
На талантливого игрока также претендуют МЮ, «Ливерпуль», ПСЖ и «Ювентус».
К тому же таким клубом может оказать Ливерпуль - в таком случае перспектива в центре обороны двух игроков сборной... де Лигт явно задумается...
К тому же таким клубом может оказать Ливерпуль - в таком случае перспектива в центре обороны двух игроков сборной... де Лигт явно задумается...