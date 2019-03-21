Гризманн - главная цель «Барселоны» на летнее трансферное окно

вчера, 10:17

Руководство «Барселоны» летом намерено приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Авторитетный испанский источник El Chiringuito сообщает, что француз является главной трансферной целью каталонцев. В ближайшее межсезонье футболиста можно будет выкупить у «матрасников» за 120 млн евро, после чего сумма отступных в его контракте вырастет до 200 млн. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 28 матчей в Примере, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.