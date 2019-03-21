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Гризманн - главная цель «Барселоны» на летнее трансферное окно

вчера, 10:17

Руководство «Барселоны» летом намерено приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Авторитетный испанский источник El Chiringuito сообщает, что француз является главной трансферной целью каталонцев. В ближайшее межсезонье футболиста можно будет выкупить у «матрасников» за 120 млн евро, после чего сумма отступных в его контракте вырастет до 200 млн. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 28 матчей в Примере, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил kasyak7
сегодня в 04:02
На кой он нужен? Ему уже 28 и через 2 сезона он 30 летний аналог санчеса. Нужны молодые кадры. Йович и моложе и больше подходит на смену суареса. Также он дешевле.
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 21:59
Во время фото состава надо Гризмана и Леонеля рядом ставить, по стилю подходят, причем между Умтити и Пике.
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 17:40
"И словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам"...)))
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил FROBI
   883 / 1015
вчера в 17:36
Зачем? Клон Бензема? Реалу нужен забивной таран, ближе по манере к Рону.
Реалу,если что и нужно,то это полузащита как раньше была,чтобы даже такое таран-бревно,как Рон забивал...
Вихлюн
Вихлюн
вчера в 17:25
Арсеналу возможно подошел бы.
artr-90
artr-90
   572 / 1015
вчера в 15:42
Утятина. Он там не к месту. Было бы ему 23-24 еще можно было бы на эту тему поговорить, а профи его амплуа и +- его возраста в Барсе хватает.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил FROBI
   342 / 1015
вчера в 15:33
Зачем? Клон Бензема? Реалу нужен забивной таран, ближе по манере к Рону.
ты наверное хотел сказать что замыкатель пенальтист нужен) какой таран - обыкновенный гей пустышка, тоже мне таран!!!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   131 / 1015
вчера в 15:00
барса в поиске приемника месси
Ros S
Ros S ответил shlomo
   722 / 1015
вчера в 14:39
Сколько слежу за барселоной, а Мессеныша и Кусаку не видел в составе, может в Барселоне Б такие есть, т.к скорее всего Гризманн Антуан туда переходит, надо бы тогда еще Криштиану Роналду из Юве приобрести, неплохая связка получится для Сегунды
Ros S
Ros S ответил _КоКоС-
   722 / 1015
вчера в 14:37
Будет мячики Леонелю подавать, либо в Барселоне Б поиграет
shlomo
shlomo
   88 / 1015
вчера в 14:27
Ну если перейдет (в чем есть сомнения), то вместе с Мессенышем и Кусакой оччччень не плохое трио нарисуется.....
kts
kts
   610 / 1015
вчера в 14:25
Не стоит он столько.
mangoх12
mangoх12
   20 / 1015
вчера в 14:10
Да кому он нужен в 28 лет за такие бабища. Пусть мадридский мешок его купит.
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 14:02
Надо брать скорей...
FROBI
FROBI ответил Самедов Агил
   55 / 1015
вчера в 13:18
Гризман отлично для реала бы подошёл... И это без ироний
Зачем? Клон Бензема?
Реалу нужен забивной таран, ближе по манере к Рону.
Сантус
Сантус
   83 / 1015
вчера в 13:04
....и так каждый год уже лет пять...)
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:59
Гризманну и в Атлетико неплохо.
ermak6848
ermak6848
   223 / 1015
вчера в 12:59
сгнобить хотят парня на длинной скамейке запасных...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   143 / 1015
вчера в 12:23
Я думаю правильное решение.
NOVA
NOVA
   389 / 1015
вчера в 12:16
ну и дурны будет если пойдет на понижение в классе!!
Степка питерский
Степка питерский
   246 / 1015
вчера в 12:05
опять Каталонияка конкурентов ослабляет
kasyak7
kasyak7
   648 / 1015
вчера в 12:03
Гризманн усилил бы состав барселоны
Самедов Агил
Самедов Агил
   258 / 1015
вчера в 11:55
Гризман отлично для реала бы подошёл... И это без ироний
Самедов Агил
Самедов Агил
   258 / 1015
вчера в 11:54
Ни верю я в этот трансфер...малкому игравое время давать надо...коут не уйдёт да и дембеле есть и суарес ещё сезон отыграет
Colchoneros
Colchoneros
   166 / 1015
вчера в 11:53
Слухи не более!
Валерон
Валерон
   507 / 1015
вчера в 11:49
Дорого для лавочника даже по меркам нашего безумного времени.
Rizo1
Rizo1
   586 / 1015
вчера в 11:47
Значит от того Коуту чемоданы собирают(((
_КоКоС-
_КоКоС-
вчера в 11:34
Интересно будет посмотреть на Гризмана в Барселоне...
ESPANOL
ESPANOL
   250 / 1015
вчера в 11:33
Зачем нужен этот еврохлам? Он уже отработанный материал. Если только наигрывать на замену Суаресу. В Барсе сачковать ему не дадут. Но, по большому счету, он нам не нужен. Когда предлагали перейти, он не захотел, вот пусть и доживает свой век в Атлетико.
дурман
дурман
   198 / 1015
вчера в 11:33
Н е
Н у ж е н
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