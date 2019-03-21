МЮ и «Ман Сити» включились в борьбу за «нового Роналду»

вчера, 07:34

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пополнили список клубов, претендующих на полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Феликса, которого СМИ уже прозвали «новым Роналду».

Отмечается, скауты «Сити» просматривали Феликса в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (3:0).

По информации источника из окружения 19-летнего футболиста, за прогрессом Феликса также следят «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

По слухам, в январе «Бенфика» отказалась продавать его «Ливерпулю» за 61 млн фунтов.