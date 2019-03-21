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МЮ и «Ман Сити» включились в борьбу за «нового Роналду»

вчера, 07:34

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пополнили список клубов, претендующих на полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Феликса, которого СМИ уже прозвали «новым Роналду».

Отмечается, скауты «Сити» просматривали Феликса в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (3:0).

По информации источника из окружения 19-летнего футболиста, за прогрессом Феликса также следят «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

По слухам, в январе «Бенфика» отказалась продавать его «Ливерпулю» за 61 млн фунтов.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   31 / 1015
вчера в 19:13
есть новый забалотный и паредас
А новый филл?
Сетка между ног
Сетка между ног
   21 / 1015
вчера в 09:07
Клупы симулянты интересуются новым симулянтом.
Внезапно
Don trambon
Don trambon ответил neomessi
   86 / 1015
вчера в 09:06
Новый Роналду это новый гей?
слетай в Португалию узнай, потом расскажешь.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   784 / 1015
вчера в 08:27
Пускай нового месси берут, он недавно из хрюшатника ушел.
Yuri Krugov
Yuri Krugov ответил Гавроша
вчера в 08:26
Есть, в Краснодаре играет
neomessi
neomessi
   232 / 1015
вчера в 08:14
Новый Роналду это новый гей?
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 08:13
Каждый год появляется новый Роналду.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 08:05
Снова новый Роналду.
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 07:58
Сколько уже таких было "новых Месси и Роналду", но через 2-3 года о них уже забывали.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил ЦCКА навсегда
   247 / 1015
вчера в 07:53
Как громко назвали, "Новый Роналду"!
Потому что в Португалии не может быть нового Месси по определенным причинам
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 07:48
Как громко назвали, "Новый Роналду"!
Mixacka
Mixacka
   474 / 1015
вчера в 07:48
Он так же много плачет ? )
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 07:47
61 млн !!!А выйдет ли толк ?А то как Санчеш сидеть будет!
FILL3286
FILL3286 ответил Гавроша
   52 / 1015
вчера в 07:46
А месси нового нету?
есть новый забалотный и паредас
Гавроша
Гавроша
   31 / 1015
вчера в 07:42
А месси нового нету?
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