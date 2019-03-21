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«Боруссия» Д попробует перехватить у «Баварии» Хадсона-Одои

вчера, 07:16

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась 18-летним вингером «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои, информирует источник. Его ровесник и партнёр по сборной Англии Джейдон Санчо, выступающий за «Боруссию», признался, что обсуждал с Каллумом возможность его перехода в немецкий чемпионат. Напомним, одним из главных претендентов на игрока «Челси» является «Бавария». 

Мы с Каллумом близкие друзья. Я сказал ему, что Бундеслига – хороший чемпионат. 

Я просто посоветовал ему поступать так, как будет лучше и комфортнее для него самого.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 12:29
В Дортмунд он не уйдет. Его походу,Челси и не продаст. А вот через год возможно.
Bavaria_M
Bavaria_M
   463 / 1015
вчера в 11:01
ед что может бд это купить непонятно кого и непонятно зачем.
клуб стал посредственной выскочкой что пытаеться только тяфкать
LOpp
LOpp
   14 / 1015
вчера в 08:22
Боруссии пытается перехватить игрока у Баварии?
Что-то пошло не так.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 08:12
Очень уж много денег надо
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 08:06
Это врядли получится.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 07:55
Скоро будет ясно .
Zenit_84
Zenit_84
   80 / 1015
вчера в 07:34
На перспектиау
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