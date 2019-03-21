«Боруссия» Д попробует перехватить у «Баварии» Хадсона-Одои

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась 18-летним вингером «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои, информирует источник. Его ровесник и партнёр по сборной Англии Джейдон Санчо, выступающий за «Боруссию», признался, что обсуждал с Каллумом возможность его перехода в немецкий чемпионат. Напомним, одним из главных претендентов на игрока «Челси» является «Бавария».

Мы с Каллумом близкие друзья. Я сказал ему, что Бундеслига – хороший чемпионат.

Я просто посоветовал ему поступать так, как будет лучше и комфортнее для него самого.