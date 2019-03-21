Ромащенко: «Черышеву не хватает наглости»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко похвалил полузащитника команды Дениса Черышева накануне матча отборочного цикла Евро-2020 против сборной Бельгии.

Если бы Черышев был чуть более нагловат, то это сделало бы его еще более влиятельным в игровом плане на поле. При своем хорошем состоянии Денис — твердый игрок стартового состава в сборной России. Его плюсы? Хорошая техника, быстрота работы с мячом, хороший удар, он нацелен на него. Денис из тех футболистов, которых нужно подбадривать и в которых нужно верить.