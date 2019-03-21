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Ромащенко: «Черышеву не хватает наглости»

вчера, 16:07

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко похвалил полузащитника команды Дениса Черышева накануне матча отборочного цикла Евро-2020 против сборной Бельгии.

Если бы Черышев был чуть более нагловат, то это сделало бы его еще более влиятельным в игровом плане на поле. При своем хорошем состоянии Денис — твердый игрок стартового состава в сборной России. Его плюсы? Хорошая техника, быстрота работы с мячом, хороший удар, он нацелен на него. Денис из тех футболистов, которых нужно подбадривать и в которых нужно верить.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   208 / 1015
вчера в 17:57
Радимову надо позаниматься с Черышевым.
Да ты что ! Наглости не прибавится, а быдловство ему вряд ли нужно.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   208 / 1015
вчера в 17:55
Довольно естественно ! Он же не бомж и не поросенок !
Denkuz
Denkuz
   30 / 1015
вчера в 17:54
Наглость в тарасовке вразвес продается.
Багров-брат
Багров-брат ответил pavkur
   94 / 1015
вчера в 17:45
А разве Кокорин наглый?
Конечно, только вне поля...)))
pavkur
pavkur ответил КЭТиК
   26 / 1015
вчера в 17:41
Ему бы наглость Кокорина на поле....
А разве Кокорин наглый?
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 17:13
Ему бы наглость Кокорина на поле....
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 16:56
Радимову надо позаниматься с Черышевым.
grisser
grisser
   62 / 1015
вчера в 16:55
Хорошо, что хоть техникой тарасовской не владеет.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 16:40
Пусть в спартаке попросит.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 16:38
Денис и без особой наглости выглядит норм.
berda2003
berda2003
   306 / 1015
вчера в 16:24
Ну, загнул, под себя равняет?
Против наглости, как у Ромащенко было на поле, даже баба Яга снегурочка.
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