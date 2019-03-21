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Президент «Урала»: «Интересы Погребняка будут представлять юристы»

вчера, 15:01

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форвард «Урала» Павел Погребняк не приедет на заседание комитета по этике по поводу высказывания игрока о натурализованных футболистах в составе сборной России.

Погребняк находится на сборах, и он будет тренироваться. Его интересы будут представлять юристы, которые приедут на заседание. Не могу сказать, будет ли Павел извиняться, или нет. Я не Нострадамус, но он уже сказал, что если его слова неправильно приняли и посчитали некорректными, то он приносит свои извинения.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   563 / 1015
сегодня в 08:25
Погребняк прав! И это не расизм, а патриотизм. 33х летнему Ари и ему подобным в сборной делать нечего.
n272nm
n272nm
   152 / 1015
вчера в 23:51
Погребняк все правильно сказал.
dok66
dok66
   373 / 1015
вчера в 22:17
Паша совершенно о другом говорил .Нужно своих воспитывать , а не натурализировать .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ZjzoRe
   28 / 1015
вчера в 22:04
проблемы не от негров, а то борцунов с "расизмом". Разве Ари или Идову возмутились словами Погребняка и подали жалобу? Нет
Ну дак я и писАл про толерантность. Обидчивые они такие, и чёрное чёрным почему то нельзя назвать...
морозз
морозз ответил kolpankolpan
   120 / 1015
вчера в 22:02
Ну то что ты вещаешь я знаю, самокритику одобряю.Только похоже ты и сам не понимаешь что на себя повесил.
А кто понимает, вот Брежнев сколько на себя навешал а понимал ли он чего навешал...вот в чём вопрос!
Sysanin101
Sysanin101
   582 / 1015
вчера в 22:00
В высказываниях Павла есть признаки расизма!
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк попёр в ДУРЬ и СМОРОЗИЛ глупость!
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил морозз
   157 / 1015
вчера в 21:04
Я тоже иногда занимаюсь болтологией, особенно если мне делать нечего!
Ну то что ты вещаешь я знаю, самокритику одобряю.Только похоже ты и сам не понимаешь что на себя повесил.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
   971 / 1015
вчера в 20:21
Браво Паша!!!!!!!
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Ангел неБесГрешен
   380 / 1015
вчера в 19:47
Как же задрала эта толерантность. Уже и до сборной дошла. От этих негров пользы ещё не было, а скандалы уже есть...
проблемы не от негров, а то борцунов с "расизмом". Разве Ари или Идову возмутились словами Погребняка и подали жалобу? Нет
15511551
15511551 ответил kolpankolpan
   38 / 1015
вчера в 19:30
Расовая ненависть к неграм не присуща России.У нас негров нет.Нет причинных корней для ненависти.А единственного известного -Ганнибала Пушкина, Петр 1 сделал дворянином.Россия в отличии от Испании, Португалии, США ,Англии, Франции и их юридических конгломератов в колониях, не вылавливала, не ввозила и не порабощала, и не продавала ,и не убивала , и не покупала негров Африки и индейцев Америк.Означенные страны должны неграм и их потомкам на 300 лет вперед, однако не больно сильно видна их помощь если посмотреть на негров Африки.А вот болтология про расизм -это да, деньги вкладывать не надо,главное гневно орать с трибун, считать бананы и кричалки получая нехилые зарплаты.Перекладывая бремя своей вины на Россию за негров ,страны поработители навязывают России свою ответственность за совершавшийся геноцид темнокожих народов.У нас нет расизма, у нас просто стеб.Грубый прикол.Поэтому, высказывания россиян невозможно принимать как действительную ответственность,заодно со странами поработителями--и веками их расовой сегрегации и геноцида ,уничтожавших аборигенов Африки и Америк миллионами.
Громче всех кричит - держи вора - сам вор. (русская народная поговорка)
морозз
морозз ответил kolpankolpan
   120 / 1015
вчера в 19:24
Расовая ненависть к неграм не присуща России.У нас негров нет.Нет причинных корней для ненависти.А единственного известного -Ганнибала Пушкина, Петр 1 сделал дворянином.Россия в отличии от Испании, Португалии, США ,Англии, Франции и их юридических конгломератов в колониях, не вылавливала, не ввозила и не порабощала, и не продавала ,и не убивала , и не покупала негров Африки и индейцев Америк.Означенные страны должны неграм и их потомкам на 300 лет вперед, однако не больно сильно видна их помощь если посмотреть на негров Африки.А вот болтология про расизм -это да, деньги вкладывать не надо,главное гневно орать с трибун, считать бананы и кричалки получая нехилые зарплаты.Перекладывая бремя своей вины на Россию за негров ,страны поработители навязывают России свою ответственность за совершавшийся геноцид темнокожих народов.У нас нет расизма, у нас просто стеб.Грубый прикол.Поэтому, высказывания россиян невозможно принимать как действительную ответственность,заодно со странами поработителями--и веками их расовой сегрегации и геноцида ,уничтожавших аборигенов Африки и Америк миллионами.
Я тоже иногда занимаюсь болтологией, особенно если мне делать нечего!
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 1015
вчера в 18:50
Естественно за него впрягутся! Тем более что Погребняк привык доводить начатое до конца. Ждем продолжения)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1015
вчера в 18:47
Как же задрала эта толерантность. Уже и до сборной дошла.
От этих негров пользы ещё не было, а скандалы уже есть...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   220 / 1015
вчера в 18:37
Накажут
shlomo
shlomo
   88 / 1015
вчера в 18:14
Кажется Паша доТрынделся......от зависти, что его не берут в сборную...:))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   292 / 1015
вчера в 18:03
Деньги нужно тратить на футбол, а не на юристов.
grisser
grisser
   62 / 1015
вчера в 18:00
Прокурор будет тарасовский.
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 17:58
Из пустого в порожнее...
Sunny.
Sunny.
   63 / 1015
вчера в 17:39
Если бы черный сказал я не хочу чтобы в сборной играли светлокожие ему бы ничего не сделали
Багров-брат
Багров-брат ответил Tostao
   94 / 1015
вчера в 17:32
С юмором, хотя и грубовато...)))
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 17:30
"Погребняк находится на сборах, и он будет тренироваться. Его интересы будут представлять юристы",... И на поле тоже...)))
lobsterdam
lobsterdam ответил Юрий Сенатов 1
   254 / 1015
вчера в 17:30
Раздули кадило на ровном месте. Почему в комитет по этике не был вызван гл. тренер "КС" Божович, который в недавнем матче оскорбил бокового арбитра, показав ему неприличный жест. Такой неприличный, что комментатор матча, К.Генич, попросил режиссера трансляции не показывать его телезрителям. Вот где необходимо было проявить принципиальность, НЕуважаемые члены комитета по этике.
Ну не все так просто. Футбол все-таки мужская силовая и эмоциональная игра и рамки дозволенного могут быть пошире, чем, скажем, в передаче "Спокойной ночи, малыши". Этот вопрос достаточно запутанный и однозначного решения не существует, хотя бы потому, что в разных странах существуют различные оценки и особенности в вопросах морали. Да и в разговорной речи и в жестах тоже. Мог бы привести примеры. Поэтому, раздувать из мухи слона ни к чему.
lobsterdam
lobsterdam
   254 / 1015
вчера в 17:18
псевдотолерантность расцветает жирным цветом, наших чинуш из спортивных структур ведут за рога в лживое евроболото, где при***ваются к каждому слову, потом люди годами мыкаются по судам, доказывая свое очевидное всем и без того отличие от верблюда!
Tostao
Tostao
   175 / 1015
вчера в 17:18
lobsterdam
lobsterdam ответил Miaf
   254 / 1015
вчера в 17:08
Я что то не понял, Погребняк он вообще фубтолист? или он только в судах сидит.., то с динамо сплошные разборки, то еще какой то ерундой занимается, когда в футбол то играть?
Полагаю, у него есть средства на судебных представителей. Зачем самому ходить?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил морозз
   157 / 1015
вчера в 16:59
Пропагандируешь расовую ненависть?
Расовая ненависть к неграм не присуща России.У нас негров нет.Нет причинных корней для ненависти.А единственного известного -Ганнибала Пушкина, Петр 1 сделал дворянином.Россия в отличии от Испании, Португалии, США ,Англии, Франции и их юридических конгломератов в колониях, не вылавливала, не ввозила и не порабощала, и не продавала ,и не убивала , и не покупала негров Африки и индейцев Америк.Означенные страны должны неграм и их потомкам на 300 лет вперед, однако не больно сильно видна их помощь если посмотреть на негров Африки.А вот болтология про расизм -это да, деньги вкладывать не надо,главное гневно орать с трибун, считать бананы и кричалки получая нехилые зарплаты.Перекладывая бремя своей вины на Россию за негров ,страны поработители навязывают России свою ответственность за совершавшийся геноцид темнокожих народов.У нас нет расизма, у нас просто стеб.Грубый прикол.Поэтому, высказывания россиян невозможно принимать как действительную ответственность,заодно со странами поработителями--и веками
их расовой сегрегации и геноцида ,уничтожавших аборигенов Африки и Америк миллионами.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Юрий Сенатов 1
   17 / 1015
вчера в 16:51
Не надо путать разные вещи. Осуждение расизма это прерогатива ФИФА и УЕФА. РФС занялся этим вопросом по рекомендации УЕФА. Поведение Божовича это прерогатива РФС. За расизм УЕФА может впаять и штраф и дискву. А за неприличные жест наши внутренние меры. УЕФА не при делах в ситуации с Божовичем
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 16:50
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА!!!!!!!!!!
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 16:43
Я что то не понял, Погребняк он вообще фубтолист? или он только в судах сидит.., то с динамо сплошные разборки, то еще какой то ерундой занимается, когда в футбол то играть?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   226 / 1015
вчера в 16:42
Раздули кадило на ровном месте. Почему в комитет по этике не был вызван гл. тренер "КС" Божович, который в недавнем матче оскорбил бокового арбитра, показав ему неприличный жест. Такой неприличный, что комментатор матча, К.Генич, попросил режиссера трансляции не показывать его телезрителям. Вот где необходимо было проявить принципиальность, НЕуважаемые члены комитета по этике.
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