Президент «Урала»: «Интересы Погребняка будут представлять юристы»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форвард «Урала» Павел Погребняк не приедет на заседание комитета по этике по поводу высказывания игрока о натурализованных футболистах в составе сборной России.
Погребняк находится на сборах, и он будет тренироваться. Его интересы будут представлять юристы, которые приедут на заседание. Не могу сказать, будет ли Павел извиняться, или нет. Я не Нострадамус, но он уже сказал, что если его слова неправильно приняли и посчитали некорректными, то он приносит свои извинения.
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк попёр в ДУРЬ и СМОРОЗИЛ глупость!
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
Его надо НАКАЗЫВАТЬ, чтоб другим повадно не было городить всякую АХИНЕЮ!
Погребняку надо фильтровать базар, как и некоторым другим идиотам.
Погребняк попёр в ДУРЬ и СМОРОЗИЛ глупость!
Сразу видно, что без мозгов, раз такую дурь выдал.
Всех, кого вызвали в сборную России по футболу, имеют ЗАКОННОЕ право там играть.
Погребняку путь в сборную отрезан, вот он и мается ДУРЬЮ.
А зачем сборной такие идиоты!
Комитету по этике РФС надо ПРОПЕСОЧИТЬ и примерно НАКАЗАТЬ Погребняка, чтобы НЕ ДУРИЛ, а другие должны задуматься!
В России рассизма нет, а есть отдельные ИДИОТЫ, которым не хватает мозгов.
Погребняк! ФИЛЬТРУЙ базар и не выставляй себя на ПОСМЕШИЩЕ!
От этих негров пользы ещё не было, а скандалы уже есть...
От этих негров пользы ещё не было, а скандалы уже есть...
их расовой сегрегации и геноцида ,уничтожавших аборигенов Африки и Америк миллионами.
их расовой сегрегации и геноцида ,уничтожавших аборигенов Африки и Америк миллионами.