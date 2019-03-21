Президент «Урала»: «Интересы Погребняка будут представлять юристы»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форвард «Урала» Павел Погребняк не приедет на заседание комитета по этике по поводу высказывания игрока о натурализованных футболистах в составе сборной России.

Погребняк находится на сборах, и он будет тренироваться. Его интересы будут представлять юристы, которые приедут на заседание. Не могу сказать, будет ли Павел извиняться, или нет. Я не Нострадамус, но он уже сказал, что если его слова неправильно приняли и посчитали некорректными, то он приносит свои извинения.