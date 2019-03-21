Кудряшов: «Поначалу скептически относился к Турции»

Защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о том, как он переехал в Турцию.

Травму удалось залечить, но на это ушло много времени, я только в середине января избавился от проблемы. Мне сыграло на руку, что я тогда находился без команды — больной я никому не нужен был бы.

Мне позвонили и спросили, интересно ли мне поехать в Турцию. Я ответил: «Почему нет?» Конкретных предложений из России тогда не было, поэтому я в последний день закрытия трансферного окна в Европе полетел в Турцию.

Как приняли в команде? Старался выполнять тренерскую установку. Да, забил гол в первом матче, но это я оказался не в том месте. Получается, что установку я как раз не выполнил. Это была моя первая игра, не до конца все понимал. Сейчас есть осознание того, что нужно делать на поле. В коллективе приняли очень хорошо, это помогает. Что касается эмоций от гола — просто была радость от того, что новый этап в моей жизни удачно начался.

Поначалу скептически относился к Турции. Первое время все время был на базе, потом посмотрел Стамбул. Убедился, что это европейский город, в нем нет никакого намека на «восток». Хочу больше узнать об этом городе.

Уже встречался с Нойштедтером, когда играли против «Фенербахче». Поговорили с Ромой немножко перед игрой. Он спросил, все ли устраивает и пожелал удачи.