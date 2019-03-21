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Кудряшов: «Поначалу скептически относился к Турции»

вчера, 14:10

Защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о том, как он переехал в Турцию.

Травму удалось залечить, но на это ушло много времени, я только в середине января избавился от проблемы. Мне сыграло на руку, что я тогда находился без команды — больной я никому не нужен был бы.

Мне позвонили и спросили, интересно ли мне поехать в Турцию. Я ответил: «Почему нет?» Конкретных предложений из России тогда не было, поэтому я в последний день закрытия трансферного окна в Европе полетел в Турцию.

Как приняли в команде? Старался выполнять тренерскую установку. Да, забил гол в первом матче, но это я оказался не в том месте. Получается, что установку я как раз не выполнил. Это была моя первая игра, не до конца все понимал. Сейчас есть осознание того, что нужно делать на поле. В коллективе приняли очень хорошо, это помогает. Что касается эмоций от гола — просто была радость от того, что новый этап в моей жизни удачно начался.

Поначалу скептически относился к Турции. Первое время все время был на базе, потом посмотрел Стамбул. Убедился, что это европейский город, в нем нет никакого намека на «восток». Хочу больше узнать об этом городе.

Уже встречался с Нойштедтером, когда играли против «Фенербахче». Поговорили с Ромой немножко перед игрой. Он спросил, все ли устраивает и пожелал удачи.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Риелтор с берегов Невы
   154 / 1015
вчера в 17:47
Турция великая страна с добрыми, хорошими людьми. Два раза самостоятельно путешествовал по турции. В туристских зонах турки другие. Люди меняются под воздействием других людей. Общение с русскими пакетными туристами, почему то меняет турок в худшую сторону. Так что фёдора ждёт ещё много открытий.
Туристы из-под тарасовки, скорее всего.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   333 / 1015
вчера в 16:46
Турция великая страна с добрыми, хорошими людьми. Два раза самостоятельно путешествовал по турции. В туристских зонах турки другие. Люди меняются под воздействием других людей. Общение с русскими пакетными туристами, почему то меняет турок в худшую сторону. Так что фёдора ждёт ещё много открытий.
grisser
grisser
   62 / 1015
вчера в 15:55
Повезло Кудряшрову.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 15:39
Скоро чемпионом станешь. С тарасовкой это не светило.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 15:36
По любому лучше, чем в рубине, в котором ловить нечего.
311
311
   41 / 1015
вчера в 15:04
Федя Башакшехирский!)
Байкал-38
Байкал-38
   109 / 1015
вчера в 14:46
Ты просто в хорошую команду попал. Чемпионат у них слабее нашего, но уж лучше там чем у барыги в Рубине.
Zenit_84
Zenit_84
   80 / 1015
вчера в 14:39
молодец
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:24
Уж лучше чем в Рубине.
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