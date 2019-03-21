ГлавнаяНовости

Мостовой: «Очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом»

вчера, 15:39
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи между сборными Бельгии и России в квалификации на Евро-2020.

Очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом, так как они играют у себя дома. Однако при этом у них достаточно проблем с травмированными игроками. Причем существенные — Лукаку, который набрал форму и постоянно забивает, отсутствует. От Витселя зависит построение команды. Де Брюйне в последнее время стал появляться. По сути — 3 основных игрока, а кем заменить, я даже не представляю.

У нас также есть проблемы, но они не такие существенные — у нас есть, кем заменить ребят. Как-то все думают, что Бельгия выиграет, но у меня есть сомнения. Если сборная России правильно выстроит свою игру, то смогут добиться и ничейного исхода. Трудно говорить о победе над Бельгией в гостях. Но все же ничья тоже будет для нас хорошим результатом.

Станет ли эта игра серьезным вызовом спустя долгое время? Я так не считаю. Многие, просто, позабыли уже об играх в Лиге Наций. Там были также серьезные соперники: со Шведами два раза играли, с Турцией. Слабых соперников там, в целом, не было. Мы из группы не смогли даже выйти, так что думаю, что серьезные игры у нас уже были.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»
Сегодня, 16:17 Комментарии13
Сёмин: «Если Баринов вызван в сборную, он это заслужил»
Сегодня, 14:49 Комментарии6
Пономарев: «Сборная России произвела вчера удручающее впечатление»
Сегодня, 14:26 Комментарии18
Непомнящий: «Поражение от Бельгии никак не скажется на шансах России»
Сегодня, 12:23 Комментарии12
Газзаев: «Россия и Бельгия - два явных фаворита нашей группы»
Сегодня, 12:02 Комментарии35
Рейнгольд - о матче сборной России: «Это был просто позор!»
Сегодня, 11:06 Комментарии57
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 17:42
После Мостового озарило.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 17:20
Мостовой: «Очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Очевидно , что Мостовой хреновый эксперт. Пусть лучше письма Шалимову пишет!!!
OLESOCC
OLESOCC
   500 / 1015
вчера в 16:35
Вратаря нет, защиты нет, нападения нет. 3:1.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 16:24
Хрюща проснулся.
minai
minai
   312 / 1015
вчера в 16:15
Этот парень далеко пойдёт. Он несомненно умён.
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 1015
вчера в 16:11
На бумаге Бельгия сильнее.
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 16:00
Ничья с Бельгией - предел мечтаний для нас... несбыточный.
Comench
Comench
   81 / 1015
вчера в 15:53
Далеко Мостовому до харизмы Рейнгольда.
mangoх12
mangoх12
   20 / 1015
вчера в 15:52
Капитан очевидность , Кличко нервно курит
Байкал-38
Байкал-38
   109 / 1015
вчера в 15:51
Прочитав последний абзац, почему то сразу вспомнился Кличко.
Mangur
Mangur
   425 / 1015
вчера в 15:50
Безусловно так. Но надеемся на силу воли россиян.
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 15:43
Мостовой опять открыл всем глаза.
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 15:42
очевидно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100