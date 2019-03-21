Мостовой: «Очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи между сборными Бельгии и России в квалификации на Евро-2020.

Очевидно, что сборная Бельгии является фаворитом, так как они играют у себя дома. Однако при этом у них достаточно проблем с травмированными игроками. Причем существенные — Лукаку, который набрал форму и постоянно забивает, отсутствует. От Витселя зависит построение команды. Де Брюйне в последнее время стал появляться. По сути — 3 основных игрока, а кем заменить, я даже не представляю.

У нас также есть проблемы, но они не такие существенные — у нас есть, кем заменить ребят. Как-то все думают, что Бельгия выиграет, но у меня есть сомнения. Если сборная России правильно выстроит свою игру, то смогут добиться и ничейного исхода. Трудно говорить о победе над Бельгией в гостях. Но все же ничья тоже будет для нас хорошим результатом.

Станет ли эта игра серьезным вызовом спустя долгое время? Я так не считаю. Многие, просто, позабыли уже об играх в Лиге Наций. Там были также серьезные соперники: со Шведами два раза играли, с Турцией. Слабых соперников там, в целом, не было. Мы из группы не смогли даже выйти, так что думаю, что серьезные игры у нас уже были.