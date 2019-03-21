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Кудряшов: «Наша задача — попасть на чемпионат Европы»

вчера, 14:12

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

Ожидал ли вызов в сборную? Изначально были опасения, поскольку я перешел в команду-лидер чемпионата Турции. Волновался по поводу игрового времени, но так сложилось, что во время весеннего отрезка чемпионата я регулярно выходил на поле. Надеялся, что меня вызовут в сборную, очень ответственные игры сейчас начинаются.

Возвращение Жиркова в сборную меня не удивило. Я считаю Юру классным футболистом, одним из лучших в России. Я рад, что он залечил травму и вернулся. Когда он только получил повреждение на ЧМ-2018, мы с ним говорили. Он сказал, что вернуться будет очень сложно. Так что Юра молодец, он боец.

Бельгия на ЧМ заняла третье место. Это сильный соперник, но страха перед ними нет. Мы знаем, чего мы хотим. Если мы выполним установку тренера, то проблем в игре с бельгийцами у нас не будет. А вот со сборной Казахстана будет даже сложнее, чем с Бельгией. Очень важно, как мы будем готовы ментально к игре с Казахстаном.

Главные конкуренты в отборе на Евро-2020 — Бельгия и Шотландия. Но сейчас играть умеют уже все, нужно относиться ко всем уважительно. Наша задача — попасть на чемпионат Европы.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   6 / 1015
вчера в 15:20
Жирков залечил травму - это хорошо, но как ему "залечить" возраст?))...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   114 / 1015
вчера в 14:52
Это понятно, о способах ее достижения подробнее.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1015
вчера в 14:46
Кудряшов уже забронировал пару абонементов на трибуны
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1015
вчера в 14:39
Зёма меньше слов, больше дела! Удачи!!!
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:25
Эт точно!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1015
вчера в 14:16
Ваша задача сегодня сильно не влететь. Гыгыгы
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