Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

Ожидал ли вызов в сборную? Изначально были опасения, поскольку я перешел в команду-лидер чемпионата Турции. Волновался по поводу игрового времени, но так сложилось, что во время весеннего отрезка чемпионата я регулярно выходил на поле. Надеялся, что меня вызовут в сборную, очень ответственные игры сейчас начинаются.

Возвращение Жиркова в сборную меня не удивило. Я считаю Юру классным футболистом, одним из лучших в России. Я рад, что он залечил травму и вернулся. Когда он только получил повреждение на ЧМ -2018, мы с ним говорили. Он сказал, что вернуться будет очень сложно. Так что Юра молодец, он боец.

Бельгия на ЧМ заняла третье место. Это сильный соперник, но страха перед ними нет. Мы знаем, чего мы хотим. Если мы выполним установку тренера, то проблем в игре с бельгийцами у нас не будет. А вот со сборной Казахстана будет даже сложнее, чем с Бельгией. Очень важно, как мы будем готовы ментально к игре с Казахстаном.

Главные конкуренты в отборе на Евро-2020 — Бельгия и Шотландия. Но сейчас играть умеют уже все, нужно относиться ко всем уважительно. Наша задача — попасть на чемпионат Европы.