Ткаченко: «Игнатьев — молодой парень, он запутался»

Известный агент и президент Prosport Management Герман Ткаченко поделился мыслями о положении форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева, который недавно разорвал соглашение с компанией.

Мы не станем говорить ничего плохого о Ване. Нормально с ним работали, игрок только прибавлял. Плюс юридически у него было право выйти из договора. Конечно, моральный аспект присутствует в таких случаях. Но он молодой парень – запутался, или, скорее, его запутали. Мы, скорее всего, уберегли бы его от такого, канализировали бы негатив на себе, вели бы эти неприятные переговоры, учитывая позицию и возможную реакцию клуба, тогда как Иван просто играл бы в футбол.



В работе с молодыми футболистами главное – это управление ожиданиями и расстановка правильных приоритетов. Сегодня главный приоритет для Вани – играть. Деньги, конечно, важны, но большие деньги будут потом. А так, ситуация складывается не очень. Ещё полгода назад он играл в каждом матче, прогрессировал, а сейчас рядом с ним появились какие-то парни, и теперь он выходит на тайм за «Краснодар-2». Вот и всё, вот цена тех решений, которые мы принимаем. Поэтому главный вопрос – не кто от кого ушёл: футболисты имеют право менять агента, как, например, адвоката или станцию техобслуживания. Главный вопрос – что эти люди принесли Ване, какую повестку и какую цену ему придётся за это заплатить?