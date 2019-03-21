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Ткаченко: «Игнатьев — молодой парень, он запутался»

вчера, 14:54

Известный агент и президент Prosport Management Герман Ткаченко поделился мыслями о положении форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева, который недавно разорвал соглашение с компанией.

Мы не станем говорить ничего плохого о Ване. Нормально с ним работали, игрок только прибавлял. Плюс юридически у него было право выйти из договора. Конечно, моральный аспект присутствует в таких случаях. Но он молодой парень – запутался, или, скорее, его запутали. Мы, скорее всего, уберегли бы его от такого, канализировали бы негатив на себе, вели бы эти неприятные переговоры, учитывая позицию и возможную реакцию клуба, тогда как Иван просто играл бы в футбол.

В работе с молодыми футболистами главное – это управление ожиданиями и расстановка правильных приоритетов. Сегодня главный приоритет для Вани – играть. Деньги, конечно, важны, но большие деньги будут потом. А так, ситуация складывается не очень. Ещё полгода назад он играл в каждом матче, прогрессировал, а сейчас рядом с ним появились какие-то парни, и теперь он выходит на тайм за «Краснодар-2». Вот и всё, вот цена тех решений, которые мы принимаем. Поэтому главный вопрос – не кто от кого ушёл: футболисты имеют право менять агента, как, например, адвоката или станцию техобслуживания. Главный вопрос – что эти люди принесли Ване, какую повестку и какую цену ему придётся за это заплатить?

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Все комментарии
shu
shu
   509 / 1015
вчера в 20:43
В футбол в нашей стране играют не футболисты.
SHMEL
SHMEL
   58 / 1015
вчера в 18:27
Все от отсутствия ума и подверженности влияниям и соблазнам.
cska1948
cska1948
   139 / 1015
вчера в 17:54
Игнатьев типичный представитель сегодняшней молодёжи, которой нужно всё и СЕГОДНЯ.
112910415
112910415
   97 / 1015
вчера в 17:50
это проблема, огромная проблема ((
handreb
handreb
   35 / 1015
вчера в 16:52
Утром деньги - в обед игра.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 16:13
Надо парня отпускать, а то получится ни себе, ни людям!!!
pavkur
pavkur ответил cska plus
   26 / 1015
вчера в 15:33
Нет, он зазнался.
Скорее зажрался на югах.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 15:19
Нет, он зазнался.
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 15:12
Футбольный уровень игрока резко упал.
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