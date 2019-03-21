Ткаченко: «Не все написанное Уткиным как-то инспирировано мной»

Президент компании Prosport Management Герман Ткаченко прокомментировал высказывание видеоблогера Василия Уткина, который заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через агента Алана Агузарова.

Василий Уткин действительно является моим другом почти 25 лет, и, конечно же, глупо и поверхностно считать, что всё им написанное как-то инспирировано мной. Вася – взрослый мальчик, и он даже не журналист, а сам по себе медиа. У него прекрасные контакты с руководителями федераций, клубов, крупными агентами, игроками, редакторами и другими журналистами. Поэтому он имеет полное право говорить то, что считает нужным. Хотя я не всегда с ним согласен. Например, перед ЧМ -2018 в его высказываниях про Дзюбу или того же Черчесова я занимал противоположную позицию и открыто говорил ему об этом.



Что касается последних публикаций: я не верю, что Стас как-то замешан во всём этом. Но для отрасли не секрет, что всем этим занимается его агент и Коля Грамматиков из Golden Toys. Понятно, что имя тренера сборной там постоянно как-то звучит. Но думаю, что Стас здесь ни при чём.