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Ткаченко: «Не все написанное Уткиным как-то инспирировано мной»

вчера, 14:58

Президент компании Prosport Management Герман Ткаченко прокомментировал высказывание видеоблогера Василия Уткина, который заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через агента Алана Агузарова.

Василий Уткин действительно является моим другом почти 25 лет, и, конечно же, глупо и поверхностно считать, что всё им написанное как-то инспирировано мной. Вася – взрослый мальчик, и он даже не журналист, а сам по себе медиа. У него прекрасные контакты с руководителями федераций, клубов, крупными агентами, игроками, редакторами и другими журналистами. Поэтому он имеет полное право говорить то, что считает нужным. Хотя я не всегда с ним согласен. Например, перед ЧМ-2018 в его высказываниях про Дзюбу или того же Черчесова я занимал противоположную позицию и открыто говорил ему об этом.

Что касается последних публикаций: я не верю, что Стас как-то замешан во всём этом. Но для отрасли не секрет, что всем этим занимается его агент и Коля Грамматиков из Golden Toys. Понятно, что имя тренера сборной там постоянно как-то звучит. Но думаю, что Стас здесь ни при чём.

Ранее Ткаченко поделился мыслями о положении форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 16:50
ну и пусть их...
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 16:29
Утке пофиг, что клевать зерно или де...мо лишь бы клевал как и подобает птицам.
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 16:13
Так Уткин зарабатывает на пиаре друга.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   213 / 1015
вчера в 16:04
Уткин это шлак полный, причём полный в прямом и переносном смысле.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   533 / 1015
вчера в 15:44
Какая разница какую позицию занимают эти боты?
oncha
oncha
   117 / 1015
вчера в 15:14
Васе просто пожрать не дали.
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