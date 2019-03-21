ГлавнаяНовости

Роналду избежал дисквалификации за свой жест

вчера, 18:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

Португалец оштрафован за неподобающее поведение на 20 тысяч евро, но сможет сыграть в последующих матчах ЛЧ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
С «Панатинаикоса» сняли три очка
Сегодня, 19:49 Комментарии5
УЕФА открыл дело в отношении Неймара
Сегодня, 19:18 Комментарии11
С «Бирмингема» снимут 9 очков
Сегодня, 14:42 Комментарии12
Григорьянц рассказал о штрафах по итогам 20-го тура РПЛ
20 марта Комментарии12
«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»
20 марта Комментарии88
КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед игроками
20 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   684 / 1015
сегодня в 11:48
Ну и правильно пусть позорная игра против Аякса будет наказанием для него.
Don trambon
Don trambon ответил GKN
   86 / 1015
сегодня в 11:38
А откуда они у голубка Роника?!
От туда же от куда и у всей тарасовки.
GKN
GKN ответил Ruslik1982
   176 / 1015
сегодня в 07:38
у Дзюбы нет яиц
А откуда они у голубка Роника?!
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   842 / 1015
сегодня в 06:36
Всё правильно! Симеоне не дали дисквалифицию , ну и Роналдо не получил дискв 😎
амурец
амурец
   162 / 1015
сегодня в 02:08
все справедливо Симеоне отделался штрафом и для Роналду такое же наказание
NOVA
NOVA
   389 / 1015
сегодня в 01:38
ну и правильно!! лучший должен играть в каждом матче!!
feris1
feris1
   89 / 1015
сегодня в 01:20
Хорошая новость!
Roman73
Roman73
   238 / 1015
сегодня в 00:54
В защите сыграли сносно, а вот атаки не было.
Не скажу , что Фернандес был плох.
Вообще Россия выглядит поувереннее, чем лет 5 назад, но Россия времён Аршавина была лучше.
Бельгия по силе игры не превосходит , например Лион, ну Россия где-то на уровне крепкой Лиги Европы, до Барсы далеко, как до Китая и тем и другим.
beefs
beefs
   215 / 1015
сегодня в 00:21
Европейские нравы...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил mortid
   69 / 1015
вчера в 23:42
Покажи такое Дзюба, в Европе, пожизненная дисквалификация обеспечена.
у Дзюбы нет яиц
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1015
вчера в 23:40
на заседании федерации Рону просто пришлось разрешить каждому заседателю с ним сделать то, что он показывал этим жестом, отделался в итоге небольшими мозолями и штрафом
мутный.
мутный.
вчера в 22:50
Рон лучший
GrimlocK
GrimlocK
   583 / 1015
вчера в 22:44
Ну было бы абсурдом за один и тот же жест двух людей наказывать по-разному)
da da da
da da da
   315 / 1015
вчера в 22:12
тем слаще будет когда Сити вытрет об него ноги
mangoх12
mangoх12
   20 / 1015
вчера в 22:08
Откупилась Ранальда
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   90 / 1015
вчера в 22:03
Бабки решают!
juvenale
juvenale ответил Don Nerazzurri
   44 / 1015
вчера в 21:59
От Аякса, все равно вылетят.
ну будет не так позорно,как от айнтрахта хахаха
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   320 / 1015
вчера в 21:47
Развязали руки насильнику лгбтшнику и ныряле...ждите новых высот..скоро ему можно будет ломать руки игроков за 20 тыс
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ZjzoRe
   93 / 1015
вчера в 21:45
разница в том, что Симеоне показал жест своим болельщикам, а Роналду, во-первых, высмеивал Симеоне, во-вторых, показывал жест агрессивнее и акцентированнее, в-третьих, показывал его болельщикам соперника. Посыл разный, у одного "смотрите, у нас есть яйца", у второго "мы вас поимели"
и как бы второй посыл опроверг первый )))
An Jo
An Jo
   537 / 1015
вчера в 21:35
20 тысяч?! Это две секунды рекламы.
eleven LC
eleven LC
   210 / 1015
вчера в 21:19
20 тысяч € Роналду зарабатывает за 3 часа,так что это не наказание для него!
И дисквалифицировать тут было незачто,он просто ответил на жест Симеоне,я бы ткак же сделал,на хамство надо отвечать всегда!
shu
shu
   509 / 1015
вчера в 20:38
Абсолютно справедливое решение. Нельзя за одно и то же по разному наказывать.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил ZjzoRe
   326 / 1015
вчера в 20:28
Что за чушь ты несёшь. Симеоне отмазался так, будто показав его болельщикам, отмечая что у них есть яйца. Криш все правильно сделал, отомстил. А Атлетико поступил очень низко, подав на него жалобу. Вот они показали что у них нет яиц, ведь проиграли не достойно, не молча.
mortid
mortid
   313 / 1015
вчера в 20:26
Покажи такое Дзюба, в Европе, пожизненная дисквалификация обеспечена.
Prazdnik
Prazdnik
   941 / 1015
вчера в 20:15
Сквозь рукава....
handreb
handreb ответил KIENDGIN 1
   35 / 1015
вчера в 20:02
Голубцу все простили... Аха-хА)
Они сейчас стали неприкасаемыми.
Союзник противников
Союзник противников ответил ZjzoRe
   70 / 1015
вчера в 20:00
разница в том, что Симеоне показал жест своим болельщикам, а Роналду, во-первых, высмеивал Симеоне, во-вторых, показывал жест агрессивнее и акцентированнее, в-третьих, показывал его болельщикам соперника. Посыл разный, у одного "смотрите, у нас есть яйца", у второго "мы вас поимели"
Напиши на эту тему исследование,вполне на кандидатскую диссертацию потянет. Да,не забудь упомянуть такое явление,как ПУБЛИЧНОСТЬ и демонстрация неприличных жестов на всю планету.
NbKA555
NbKA555
   502 / 1015
вчера в 20:00
Отличная новость,ждем голов!Рон Аяксу любит забивать,да и не только ему!!!Удачи лучшему действующему игроку и Ювэ соответственно!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
   133 / 1015
вчера в 19:52
не вижу ничего такого в этом жесте, что заслуживает дисквалификацию
он же не фак показывает
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   405 / 1015
вчера в 19:50
Голубцу все простили...


Аха-хА)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100