Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
Португалец оштрафован за неподобающее поведение на 20 тысяч евро, но сможет сыграть в последующих матчах ЛЧ.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).
Португалец оштрафован за неподобающее поведение на 20 тысяч евро, но сможет сыграть в последующих матчах ЛЧ.
Не скажу , что Фернандес был плох.
Вообще Россия выглядит поувереннее, чем лет 5 назад, но Россия времён Аршавина была лучше.
Бельгия по силе игры не превосходит , например Лион, ну Россия где-то на уровне крепкой Лиги Европы, до Барсы далеко, как до Китая и тем и другим.
Не скажу , что Фернандес был плох.
Вообще Россия выглядит поувереннее, чем лет 5 назад, но Россия времён Аршавина была лучше.
Бельгия по силе игры не превосходит , например Лион, ну Россия где-то на уровне крепкой Лиги Европы, до Барсы далеко, как до Китая и тем и другим.
И дисквалифицировать тут было незачто,он просто ответил на жест Симеоне,я бы ткак же сделал,на хамство надо отвечать всегда!
И дисквалифицировать тут было незачто,он просто ответил на жест Симеоне,я бы ткак же сделал,на хамство надо отвечать всегда!
он же не фак показывает
он же не фак показывает
Аха-хА)
Аха-хА)