Гаттузо: «За день до полуфинала ЛЧ с МЮ я решил съесть улитку»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался в любви к «россонери» и вспомнил о некоторых моментах времен его игровой карьеры.

«Милан» всегда был моей мечтой, потому что я болел за этот клуб с самого детства. Когда «Милан» обыграл «Стяуа» и выиграл Кубок чемпионов, мой отец взял меня на праздничный парад. Я всегда мечтал поднять над головой трофей в футболке этого клуба.

Дэвид Бекхэм, Марко Боррьелло и Фернандо Редондо были главными модниками, они меняли наряды каждый день. Что касается самого талантливого моего товарища по команде, то трудно сказать, потому что в «Милане» играло много великих чемпионов.

Каха Каладзе был самым большим нарушителем спокойствия. Всякий раз, когда я хотел устроить бардак, он был первым, кто поддерживал меня. Когда будет мой день рождения, он начнет обратный отсчет и будет каждый день присылать мне сообщения, напоминая, сколько дней осталось до следующего дня рождения.