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Гаттузо: «За день до полуфинала ЛЧ с МЮ я решил съесть улитку»

вчера, 23:27

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался в любви к «россонери» и вспомнил о некоторых моментах времен его игровой карьеры.

«Милан» всегда был моей мечтой, потому что я болел за этот клуб с самого детства. Когда «Милан» обыграл «Стяуа» и выиграл Кубок чемпионов, мой отец взял меня на праздничный парад. Я всегда мечтал поднять над головой трофей в футболке этого клуба.

Дэвид Бекхэм, Марко Боррьелло и Фернандо Редондо были главными модниками, они меняли наряды каждый день. Что касается самого талантливого моего товарища по команде, то трудно сказать, потому что в «Милане» играло много великих чемпионов.

Каха Каладзе был самым большим нарушителем спокойствия. Всякий раз, когда я хотел устроить бардак, он был первым, кто поддерживал меня. Когда будет мой день рождения, он начнет обратный отсчет и будет каждый день присылать мне сообщения, напоминая, сколько дней осталось до следующего дня рождения.

Также Гаттузо рассказал о самом странном споре, вспомнив случай с улиткой, когда он на спор съел ее, заработав 25 тысяч евро.

За день до полуфинала Лиги чемпионов с МЮ мне пришла в голову идея съесть улитку. Все были в шоке.

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Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
сегодня в 03:04
    Left Boy
    Left Boy
       476 / 1015
    сегодня в 01:01
    Баянистая история
    kotmyshka
    kotmyshka
       167 / 1015
    сегодня в 00:16
    бывает...
    Zenit_84
    Zenit_84
       80 / 1015
    вчера в 23:53
    ностальгия
    Sunny.
    Sunny.
       63 / 1015
    вчера в 23:39
    видать выпил что то
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