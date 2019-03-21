Агент: «„Ман Сити“ предлагал за Шкриньяра 55 млн евро, но он стоит 100 млн»

Митат Халис, агент словацкого защитника «Интера» Милана Шкриньяра, заявил, что его клиент стоит 100 млн евро.
«Реал» и «Барселона» хотят подписать Шкриньяра. Если им удастся договориться с «Интером», то такой трансфер возможен летом.
«Интер» купил Милана за 28 млн и бонусы, а через полгода «Манчестер Сити» предлагал за игрока уже 55 млн. Сейчас он стоит около 100 млн евро.
Халдун правильно оценил в 55 млн, за 70-100 3 не нужен. Не тот уровень.
Халдун правильно оценил в 55 млн, за 70-100 3 не нужен. Не тот уровень.