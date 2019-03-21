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Агент: «„Ман Сити“ предлагал за Шкриньяра 55 млн евро, но он стоит 100 млн»

вчера, 23:12

Митат Халис, агент словацкого защитника «Интера» Милана Шкриньяра, заявил, что его клиент стоит 100 млн евро.

«Реал» и «Барселона» хотят подписать Шкриньяра. Если им удастся договориться с «Интером», то такой трансфер возможен летом.

«Интер» купил Милана за 28 млн и бонусы, а через полгода «Манчестер Сити» предлагал за игрока уже 55 млн. Сейчас он стоит около 100 млн евро.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   34 / 1015
сегодня в 10:37
Опять рекламируют полено из серии А типо Савича
Inside91
Inside91
   359 / 1015
сегодня в 01:38
В перспективе может так и есть , но не прям здесь и сейчас.
allemz
allemz
   37 / 1015
сегодня в 00:18
Ну пусть уходит в Реал или Барсу.
Халдун правильно оценил в 55 млн, за 70-100 3 не нужен. Не тот уровень.
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 23:43
Надо копить деньги...
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