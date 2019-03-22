Черчесов: «Головин расстроен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал удаление полузащитника Александра Головина в гостевой игре квалификации Евро-2020 против Бельгии.

Таким образом, футболист пропустит матч против Казахстана.

Не видел, за что он удалился. Отмашка там была или что? Пока с ним не разговаривал — понимаю, что он расстроен. В ближайшее время все обсудим и решим, какие действия предпримем. Возможно, никого вызывать не будем.