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Черчесов: «Головин расстроен»

вчера, 08:44

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал удаление полузащитника Александра Головина в гостевой игре квалификации Евро-2020 против Бельгии.

Таким образом, футболист пропустит матч против Казахстана.

Не видел, за что он удалился. Отмашка там была или что? Пока с ним не разговаривал — понимаю, что он расстроен. В ближайшее время все обсудим и решим, какие действия предпримем. Возможно, никого вызывать не будем.

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Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:23
Печалька!
Расул Манаев
Расул Манаев
   295 / 998
вчера в 23:31
Расстроен , ну дайте ему шоколадку млин
Ravshan878
Ravshan878 ответил Морозовский
   16 / 998
вчера в 21:57
Головин подвёл сб Russia . )) Культур мультур отсутствует
pomor45
pomor45 ответил Дмитрий Климович 2
   225 / 998
вчера в 21:34
Щас не говорят Казахи, ща говорят Нурсултаны!😢😢😢
Тогда и страну надо называть Нурсултанстан.
Sergey Z
Sergey Z
   218 / 998
вчера в 20:55
А Черчесов не расстроен таким результатом?
fanatcska94
fanatcska94 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 20:42
Походу, паренёк зазвездился в своём Монако. За такие штучки надо наказывать, просто подвёл команду...
не думаю, что зазвездился. Сашка и в ЦСКА порой отмахивался от соперников, получая по ногам. Никак не привыкает, что лупят в центре поля часто.
Hypnoz
Hypnoz
   337 / 998
вчера в 20:32
Если ума нет, то как можно расстроиться ?! Этот Голавин, где вообще играет ? В Кайрате, судя по всему.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Valeriy-48
   42 / 998
вчера в 19:10
А тактика, в вашем понимании, не является обучением?
Тактическое построение в футболе, тактическая схема — определённая расстановка футболистов и их поведение во время игры с целью выполнения задач, установленных тренером. По стартовой позиции определённого игрока можно определить его главные задачи в матче.
VIPded
VIPded
   536 / 998
вчера в 18:24
Горяч Саня, играет от души. Потому и ловится на провокации...
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Байкал-38.
   838 / 998
вчера в 17:45
Он их учить не должен, он должен посмотреть кто в какой форме, кто, что умеет и выбрать из всего этого правильную тактику, учитывая все тонкости. А вот с этим видать большая проблема.
А тактика, в вашем понимании, не является обучением?
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Байкал-38.
   838 / 998
вчера в 17:43
Он их учить не должен, он должен посмотреть кто в какой форме, кто, что умеет и выбрать из всего этого правильную тактику, учитывая все тонкости. А вот с этим видать большая проблема.
А в вашем понимании тактика не является обучением?
League1
League1
   105 / 998
вчера в 17:41
Всё из-за этой чёкнутой дуры бузовой. что за фигню она спела тогда. По шее ей дать надо давадцать раз, чтобы вспомнила, что она домовка 2, и ей место в помойке рядом с ксюшей собачак, и нигде больше.
амурец
амурец
   123 / 998
вчера в 17:32
расстроены все что в сборной такой тренер
shlomo
shlomo
   89 / 998
вчера в 17:23
Расстроен не только он.....эмоции эмоциями, а в Казахстане он бы пригодился....:((((
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:17
Ну еще бы! Саша в том эпизоде не заслуживал желтой карточки. Мертенс - подлый провокатор....
RIR68
RIR68
   154 / 998
вчера в 17:09
подвёл? да. но от эмоций, небезразличия.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил pomor45
   82 / 998
вчера в 17:01
Щас не говорят Казахи, ща говорят Нурсултаны!😢😢😢
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 998
вчера в 16:59
Дзага виноват,передал Шурику ген бешенства! 😂😂😂😂
Balanenok
Balanenok
   91 / 998
вчера в 16:18
А страна то как расстроена.
minai
minai
   306 / 998
вчера в 16:05
Самый бестолковый в сборной.
valt134
valt134
   207 / 998
вчера в 15:42
Подвёл команду. Поступил непрофессионально. За это надо наказывать рублём (тьфу ты, Евром)
pomor45
pomor45
   225 / 998
вчера в 15:17
Этот усатый лопух мог бы и заменить парня, чтобы приберечь для казахов, но зарделся, видимо, добавить себе славы ничьёй с бельгийцами. Теперь влетит от казахов и покроется срамом, что лично для меня было бы хоть каким-то утешением за ребят от поражения.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 998
вчера в 15:13
Удаляться не надо!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   459 / 998
вчера в 15:13
Рашн школа не рожает стабильных - ему б к Слуцкеру и тп.
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 14:53
Сообщили бы кто не расстроен.
ZA POROGA
ZA POROGA
   632 / 998
вчера в 14:39
а стасик думает - хоть бы не в этом году со Сборнаяй эрэфии ни погнали
надо побольше деньжат урвать - а там - трын-трава - на бедность хватит..
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 14:33
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
       190 / 998
    вчера в 14:22
    Для чего нужно была 2 желтая карточка,не пойму,висишь на карточке-молчи в тряпочку.
    Конный кружок по интересам
    Конный кружок по интересам
       417 / 998
    вчера в 14:20
    Конское воспитание....подвел команду.
    Сантус
    Сантус
       83 / 998
    вчера в 14:04
    Я понимаю что давление на Головина было огромное "тыжеж в Монако заогромноебабло",но мне кажется что он просто мыльный пузырь.
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