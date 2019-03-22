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Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

вчера, 08:29
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией

Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!

Поединок против сборной Казахстана состоится 24 марта в 17:00. 

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   535 / 998
сегодня в 04:37
Все впереди, надейся и жди? Старая песня о главном.
makerdream
makerdream ответил pomor45
   509 / 998
сегодня в 00:45
Если кто-то с Лиги наций выйдет и через отборы, то их место могут занять третьи в группах. Так что ясности не будет почти до конца и маяться придётся долго.
имел виду стыков в группах все равно не будет. 4 места за лигой наций...
time out
time out ответил ZA POROGA
   54 / 998
вчера в 22:05
кыыыышшшьььь)))
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       249 / 998
    вчера в 21:19
    Играйте лучше!
    drug01
    drug01
       86 / 998
    вчера в 20:13
    Старая песня....
    ZA POROGA
    ZA POROGA ответил time out
       632 / 998
    вчера в 19:45
    Тебе какое дело до эрэфии, свидомый? Будешь распинаться после того, как незалёжная с португалами сыграет.
    кыыыышшшьььь)))
    dok66
    dok66
       360 / 998
    вчера в 19:21
    "Мы готовимся.." Да хоть не проиграйте что ли
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       233 / 998
    вчера в 18:50
    Понять но не простить
    Doktor S
    Doktor S
       140 / 998
    вчера в 17:57
    Стандартная отмазка.
    time out
    time out ответил ZA POROGA
       54 / 998
    вчера в 17:35
    проиграть любой может только - как проиграть ? а как эрэфия проиграла ? тренер Сборнаяй не руководит , игрочилы напоминали стадо баранов ( за исключением Черышева- дык , он испанец ) пришлось вызвать старика в Сборнаяю - некому играть дело - швах )))
    Тебе какое дело до эрэфии, свидомый? Будешь распинаться после того, как незалёжная с португалами сыграет.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил STVA 1
       459 / 998
    вчера в 16:41
    Игрой надо спасибо говорить , а её нет
    Люто плюсую. Трепаться у нас каждый горазд.
    STVA 1
    STVA 1
       72 / 998
    вчера в 16:30
    Игрой надо спасибо говорить , а её нет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       26 / 998
    вчера в 16:13
    Болелы проявили себя лучше, чем футболисты...
    pomor45
    pomor45 ответил Байкал-38
       225 / 998
    вчера в 16:07
    Время было 03:45 О тактиках мы можем рассуждать хоть сколько, как говориться с дивана, но знаю точно у Черчесова тактики так таковой нет. Я не удивлюсь, что он монетку кидает кого выпустить и в раздевалке перед матчем говорит всегда одну фразу: " главное выйти на поле, а там уж как получится" У нас и на домашнем ЧМ особой тактики то не было, там скорее всего настрой помог. Ну не могли же мы ещё дома облажаться. Надо было его после ЧМ сразу менять, но вроде как получилось же. На ЧЕ мы пробьёмся, в этом я уверен, там даже есть большая вероятность, что с лиги наций с группы А путёвка если, что нам достанется. Но с такой игрой, что там делать? Или опять надежда, что мы 3 матча в Питере играть будем? Короче у меня нет слов!
    Его погубит чрезмерная амбиция, которой Фортуна отравила на ЧМ, чтобы смешать с г. на ЧЕ.
    bamana
    bamana
       529 / 998
    вчера в 16:05
    ... сначала на94, а потом просить прощения! вот это по-нашенски!
    pomor45
    pomor45 ответил makerdream
       225 / 998
    вчера в 16:00
    ну что вы хотите встретилась 50 команда с первой (фифа рейтинг)... Это хорошо что бельгийцы полурезервом играли. С другой стороны - кому как не россии выходить из этой группы со второго места... Если даже казахи уделали шкотлэнд...
    Может они и россиян уделают. Выдали же наши на ЧМ сюрприз - и не один. Почему же казахам фортуна не может потрафить?
    pomor45
    pomor45 ответил makerdream
       225 / 998
    вчера в 15:57
    какие стыки..? тут стыков не будет. Только два мета выходит и ФСЁ. 4 команды выходит с лиги наций
    Если кто-то с Лиги наций выйдет и через отборы, то их место могут занять третьи в группах. Так что ясности не будет почти до конца и маяться придётся долго.
    minai
    minai
       306 / 998
    вчера в 15:46
    Это был флешмоб в пользу Кокорина, обращённый к суду. Дескать выпускайте скорее, без него нихрена не получается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
       24 / 998
    вчера в 15:28
    Это чтож трудовое третье место не даст нашим ни шанса????
    Robinson
    Robinson
       319 / 998
    вчера в 15:11
    В игре со сборной Казахстана постараемся проиграть с разницей в один мяч.
    bosun
    bosun
       489 / 998
    вчера в 14:46
    Блин, слов нет! Скоьлко можно мусолить!!!! В РОССИИ, в такой огромной стране не найти игроков на должном уровне????!!!! Бред. Убрать всех этих Саламычей нахрен. В какой-то задрипаной Исландии команда создана, почему в ТАКОЙ ОГРОМНОЙ странеЭ как РОССИЯ, не могут создать НАЦИОНАЛЬНУЮ команду???? Стыдно 69...
    ZA POROGA
    ZA POROGA
       632 / 998
    вчера в 14:45
    проиграть любой может
    только - как проиграть ?
    а как эрэфия проиграла ?
    тренер Сборнаяй не руководит , игрочилы напоминали стадо баранов ( за исключением Черышева- дык , он испанец )
    пришлось вызвать старика в Сборнаяю - некому играть
    дело - швах )))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил 40175219386
       92 / 998
    вчера в 14:30
    главная проблема сборной России-это отсутствия тренера
    Согласен!
    makerdream
    makerdream ответил Jeck Denielse
       509 / 998
    вчера в 14:19
    Глядя на нашу группу и зная регламент - кажется не пройти труднее чем пройти....))) Глядя на хаотичную игру сборной - хорошо хоть третье место даёт право на стыки....))) Хорошо хоть Витсель, Де Брюйне и Лукаку не играли..... Сейчас бы мы замыкали таблицу в группе...)))...ибо Сан-Марино меньше уступает в классе Кипру ...чем мы бельгийцам...
    какие стыки..? тут стыков не будет. Только два мета выходит и ФСЁ. 4 команды выходит с лиги наций
    hardpony
    hardpony
       174 / 998
    вчера в 14:18
    нормально. даже ничьи с бельгией в принципе и не ожидал.
    makerdream
    makerdream
       509 / 998
    вчера в 14:17
    ну что вы хотите встретилась 50 команда с первой (фифа рейтинг)... Это хорошо что бельгийцы полурезервом играли. С другой стороны - кому как не россии выходить из этой группы со второго места... Если даже казахи уделали шкотлэнд...
    Багров-брат
    Багров-брат ответил 25процентный клоун
       93 / 998
    вчера в 14:10
    тогда Айртон
    Таки Паша Погребняк будет против...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Багров-брат
       11 / 998
    вчера в 14:09
    тогда Айртон
    Энвер Икрянов
    Энвер Икрянов
    вчера в 13:43
    Кто то положительного результата ждал? Бельгию традиционно не можем обыграть!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       24 / 998
    вчера в 13:24
    Глядя на нашу группу и зная регламент - кажется не пройти труднее чем пройти....)))
    Глядя на хаотичную игру сборной - хорошо хоть третье место даёт право на стыки....)))

    Хорошо хоть Витсель, Де Брюйне и Лукаку не играли.....
    Сейчас бы мы замыкали таблицу в группе...)))...ибо Сан-Марино меньше уступает в классе Кипру ...чем мы бельгийцам...
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