Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией.
Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!
Поединок против сборной Казахстана состоится 24 марта в 17:00.
только - как проиграть ?
а как эрэфия проиграла ?
тренер Сборнаяй не руководит , игрочилы напоминали стадо баранов ( за исключением Черышева- дык , он испанец )
пришлось вызвать старика в Сборнаяю - некому играть
дело - швах )))
только - как проиграть ?
а как эрэфия проиграла ?
тренер Сборнаяй не руководит , игрочилы напоминали стадо баранов ( за исключением Черышева- дык , он испанец )
пришлось вызвать старика в Сборнаяю - некому играть
дело - швах )))
Глядя на хаотичную игру сборной - хорошо хоть третье место даёт право на стыки....)))
Хорошо хоть Витсель, Де Брюйне и Лукаку не играли.....
Сейчас бы мы замыкали таблицу в группе...)))...ибо Сан-Марино меньше уступает в классе Кипру ...чем мы бельгийцам...
Глядя на хаотичную игру сборной - хорошо хоть третье место даёт право на стыки....)))
Хорошо хоть Витсель, Де Брюйне и Лукаку не играли.....
Сейчас бы мы замыкали таблицу в группе...)))...ибо Сан-Марино меньше уступает в классе Кипру ...чем мы бельгийцам...