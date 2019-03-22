Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией.

Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!