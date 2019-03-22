Безголевая серия Дзюбы достигла 15 матчей

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба принял участие в гостевом матче 1-го тура квалификации Евро-2020 против Бельгии. Футболист вышел в стартовом составе, но не смог забить гол.
Таким образом, безголевая серия нападающего во всех турнирах за сборную и клуб достигла уже 15 матчей или 1256 минут (без учета добавленного времени). Последний раз 30-летний игрок забивал «Бордо» в матче Лиги Европы в октябре 2018 года.
У Дюкова в предвыборной программе об этом говорилось!
Вот Артем и будет послом!
У Дюкова в предвыборной программе об этом говорилось!
Вот Артем и будет послом!
Коронный прием Дзюбы - подкрасться со спины и подтолкнуть...Подленько так и грязненько...
Результаты, в частности: Жиго в больнице, Куртуа привез гол...
Я болею за Спартак.
Коронный прием Дзюбы - подкрасться со спины и подтолкнуть...Подленько так и грязненько...
Результаты, в частности: Жиго в больнице, Куртуа привез гол...
Я болею за Спартак.
27 августа 22:06
Футбол
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄
27 августа 22:06
Футбол
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть
- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄
Его прошлогодний всплеск перед и на ЧМ - не более, чем стечение куража и удачливых обстоятельств... Но всё закончилось...
Не стоит больше тешить себя дивными ожиданиями не в клубе, не в сборной...
Незаменимых нет... Надо искать, раскрывать и доверять!..
Его прошлогодний всплеск перед и на ЧМ - не более, чем стечение куража и удачливых обстоятельств... Но всё закончилось...
Не стоит больше тешить себя дивными ожиданиями не в клубе, не в сборной...
Незаменимых нет... Надо искать, раскрывать и доверять!..
Он и ещё в 15 матчах не забьет...
"Божья рука" Марадоны не одна - есть ещё и "сверху" рука, благословляющая и"божьи руки" и ...ноги, но не все - "сумы переметные" в сторонке....))
Он и ещё в 15 матчах не забьет...
"Божья рука" Марадоны не одна - есть ещё и "сверху" рука, благословляющая и"божьи руки" и ...ноги, но не все - "сумы переметные" в сторонке....))
Но, не мне объяснять такие прописные истины...)))
Но, не мне объяснять такие прописные истины...)))