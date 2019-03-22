Безголевая серия Дзюбы достигла 15 матчей

вчера, 08:49

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба принял участие в гостевом матче 1-го тура квалификации Евро-2020 против Бельгии. Футболист вышел в стартовом составе, но не смог забить гол.

Таким образом, безголевая серия нападающего во всех турнирах за сборную и клуб достигла уже 15 матчей или 1256 минут (без учета добавленного времени). Последний раз 30-летний игрок забивал «Бордо» в матче Лиги Европы в октябре 2018 года.