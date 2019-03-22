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Безголевая серия Дзюбы достигла 15 матчей

вчера, 08:49

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба принял участие в гостевом матче 1-го тура квалификации Евро-2020 против Бельгии. Футболист вышел в стартовом составе, но не смог забить гол.

Таким образом, безголевая серия нападающего во всех турнирах за сборную и клуб достигла уже 15 матчей или 1256 минут (без учета добавленного времени). Последний раз 30-летний игрок забивал «Бордо» в матче Лиги Европы в октябре 2018 года.

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Все комментарии
Степка питерский
Степка питерский ответил Лаcковый зенит
   268 / 998
сегодня в 08:02
Это же я, Степан Литейный.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   75 / 998
сегодня в 07:39
Верните Халка!)
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   314 / 998
вчера в 22:36
стандартный нап России
mugik1973
mugik1973 ответил Великолепный
   526 / 998
вчера в 22:24
Учи матчасть Ребров это не говорил. Это сказал Акенфеев загримерованный под Реброва
Hypnoz
Hypnoz
   337 / 998
вчера в 21:38
Нормальный нап для бомжей ))) ! Осталось, выбить золотой контракт. Пенсия на носу !
cska59
cska59
   886 / 998
вчера в 20:47
Да сколько играет,никогда супербомбардиром не был,очень деревянный .
Тага Дага
Тага Дага
   456 / 998
вчера в 20:29
Ну из сборной нужно отстранить его...всё портить. Сборной нужен Ари,он на данный момент лучше всех.
nnb199O
nnb199O
   618 / 998
вчера в 20:19
дзюба не футболист
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 998
вчера в 20:16
Он лучшим никогдв не был.Он нужен властям,его готовят во властные структуры,как Валуева итд,чтобы издевался над народом.Туда вибирают,кто не совершают эмоциональное преступление.
dok66
dok66
   360 / 998
вчера в 20:15
Пора уже разозлиться и сделать дубль .... с Казахстаном
Исмет
Исмет
   374 / 998
вчера в 19:37
Чтоб ты дзюба больше не забивал до конца жизни ты ДНО!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   122 / 998
вчера в 19:33
Порох закончился у игрочишки, и нет таких сусеков, где поскрести можно было бы. Пора пустить бревно на доски. Хоть какая то польза будет. Сколотить, к примеру, туалет на даче).
Sergey Z
Sergey Z
   218 / 998
вчера в 18:53
Хорошего нечего ждать!
Gloomy59
Gloomy59
   522 / 998
вчера в 17:50
А не пора Артему так, сказать поехать в северные края и там личным примером начать поднимать футбол!
У Дюкова в предвыборной программе об этом говорилось!
Вот Артем и будет послом!
League1
League1
   105 / 998
вчера в 17:32
Это очень плохая серия.
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:21
У всех бывают не лучшие времена, что поделать! Наверняка этому факту очень радуются болельщики Спартака) Ну и лично Леня Федун, для которого Дзюба - враг №1.
Николай 86
Николай 86
   167 / 998
вчера в 16:47
Суперфорвард) А вообще ничего странного, это СМИ сделали из него героя непонятно за какие заслуги, а в футбол играть он не хочет. Только ждет как-бы упасть, чтоб судья поверил. Фол Кутепова на нем в недавнем матче - яркое подтверждение. Он мяч на километр отпустил, зато сразу в Илью побежал врезаться. Спасибо Зениту, чтоб забрал у нас это чудо)
Кошк 47
Кошк 47
   602 / 998
вчера в 16:45
Гнать это бревно из сборной!пусть в зените лавку полирует...игрочишко
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 16:20
а безГОЛОВая еще больше...
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 998
вчера в 16:03
пора Артемке в аренду в Арсенал
proezd2
proezd2
   336 / 998
вчера в 15:58
гнилое бревно
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   457 / 998
вчера в 15:47
Дзюба - не нападающий по сути: скорости и резкости нет, дриблинг слабый, на ногах стоит плохо...

Коронный прием Дзюбы - подкрасться со спины и подтолкнуть...Подленько так и грязненько...

Результаты, в частности: Жиго в больнице, Куртуа привез гол...

Я болею за Спартак.
Великолепный
Великолепный ответил mugik1973
   41 / 998
вчера в 15:25
Учи матчасть пригодится. Это слова Реброва.

27 августа 22:06
Футбол
Артем Ребров: Лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем вообще там не играть

- Мне кажется, лучше 31 матч подряд пропускать в Лиге чемпионов, чем находиться в стороне от нее и отпускать какие-то комментарии. Когда-то серия закончится, а Лига чемпионов останется. В отличие от тех, у кого ни серии, ни Лиги. 😄😄😄😄
particular
particular
   8 / 998
вчера в 14:54
Надо признать, что Дзюба давно уже не забивака...
Его прошлогодний всплеск перед и на ЧМ - не более, чем стечение куража и удачливых обстоятельств... Но всё закончилось...
Не стоит больше тешить себя дивными ожиданиями не в клубе, не в сборной...
Незаменимых нет... Надо искать, раскрывать и доверять!..
Шуnя771
Шуnя771
   143 / 998
вчера в 14:45
Почему за этого человека столько шума?

Он и ещё в 15 матчах не забьет...

"Божья рука" Марадоны не одна - есть ещё и "сверху" рука, благословляющая и"божьи руки" и ...ноги, но не все - "сумы переметные" в сторонке....))
Robinson
Robinson
   319 / 998
вчера в 14:39
Артем может да ну уже этот футбол?
RedRedTeam
RedRedTeam
   765 / 998
вчера в 14:35
БезголОвая серия Дзюбы достигла 15 матчей
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 998
вчера в 14:34
побьет ли Дзюба рекорд голевой серии Акинфеева?
ZA POROGA
ZA POROGA
   632 / 998
вчера в 14:32
как говорил Иоанн Васильевич - на кол его - это первейшее средство для сущеглупого холопа - и пес с ним )))
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 14:30
Артёмка парень эмоционально зависимый. Стоит забить, и дело пойдёт. Возможно, в тактике Саламыча сбой? На столба надо играть...)))
Но, не мне объяснять такие прописные истины...)))
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