С «Бирмингема» снимут 9 очков

«Бирмингем», представляющий английский Чемпионшип, будет лишен девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Убытки клуба за последние 3 года составляли в среднем по 13 млн фунтов ежегодно, из-за чего Английская футбольная лига решила наказать клуб.
Это первый подобный прецедент, поскольку требования по рентабельности и безубыточности были введены в начале сезона-2016/17.
На данный момент «Бирмингем» имеет в своем активе 50 очков (13-е место), но после снятия 9 пунктов команда опустится на 18-ю позицию, а от зоны вылета ее будет отделять 5 баллов.
Ранее сообщалось, что с «Анжи» могут снять 6 очков.
покупали бы тогда не которые аргентинских, дворовых футболистов за 20+ млн евро
покупали бы тогда не которые аргентинских, дворовых футболистов за 20+ млн евро
Хотя Юткевич, Хота и Магома могут солидную долю убытков покрыть.
Хотя Юткевич, Хота и Магома могут солидную долю убытков покрыть.
Вылетят ещё ниже, получат ещё меньше денег от трансляций и т.д., ещё больше в минус уйдут.
Или они предлагают распродать весь состав что бы в 0 уходить?
Вылетят ещё ниже, получат ещё меньше денег от трансляций и т.д., ещё больше в минус уйдут.
Или они предлагают распродать весь состав что бы в 0 уходить?
Убытки клуба устали покрывать за счет народа.
Убытки клуба устали покрывать за счет народа.