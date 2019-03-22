ГлавнаяНовости

С «Бирмингема» снимут 9 очков

вчера, 14:42

«Бирмингем», представляющий английский Чемпионшип, будет лишен девяти очков за нарушение правил рентабельности.

Убытки клуба за последние 3 года составляли в среднем по 13 млн фунтов ежегодно, из-за чего Английская футбольная лига решила наказать клуб.

Это первый подобный прецедент, поскольку требования по рентабельности и безубыточности были введены в начале сезона-2016/17.

На данный момент «Бирмингем» имеет в своем активе 50 очков (13-е место), но после снятия 9 пунктов команда опустится на 18-ю позицию, а от зоны вылета ее будет отделять 5 баллов.

Ранее сообщалось, что с «Анжи» могут снять 6 очков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
С «Панатинаикоса» сняли три очка
Вчера, 19:49 Комментарии10
УЕФА открыл дело в отношении Неймара
Вчера, 19:18 Комментарии21
Роналду избежал дисквалификации за свой жест
21 марта Комментарии67
Григорьянц рассказал о штрафах по итогам 20-го тура РПЛ
20 марта Комментарии12
«Спартак» оштрафован на 295 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»
20 марта Комментарии88
КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед игроками
20 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 20:20
В АПЛ вряд ли бы вышли, а из шипа все равно не вылетят.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 18:05
Круто.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 15:53
Вот бы у нас за тухлые победы и ничьи так снимали.
LOpp
LOpp
   13 / 998
вчера в 15:49
вот в нашем бы чемпионате такие законы.
покупали бы тогда не которые аргентинских, дворовых футболистов за 20+ млн евро
Аксинья
Аксинья
   51 / 998
вчера в 15:47
Анжи ждет другое не менее суровое наказание...Если конкуренты догонят Зенит то тогда дагестанский клуб будет похоронен заживо (снят с соревнования в РПЛ)...И три потерянных очка будут компенсированы Зениту...
RMUKMU
RMUKMU
   149 / 998
вчера в 15:36
Если Бирмингему придётся экономить и продовать ключевых игроков, то в следующем сезоне они одни из фаворитов на вылет.
Хотя Юткевич, Хота и Магома могут солидную долю убытков покрыть.
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 15:31
жестко...
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 15:06
Разве не могли нарисовать отчётность? Обратились бы к евреям.
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 14:52
Интересно)
Вылетят ещё ниже, получат ещё меньше денег от трансляций и т.д., ещё больше в минус уйдут.

Или они предлагают распродать весь состав что бы в 0 уходить?
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 14:48
В РФПЛ давно пора ввести правило, за привезённый игроком клуба гол в ворота сборной снимать очки, 1 гол - 1 очко, цска бы в ФНЛ уже в 2005 играла!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 14:47
Опустили не слабо.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   417 / 998
вчера в 14:46
Когда же у нас Зенит накажут?
Убытки клуба устали покрывать за счет народа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100