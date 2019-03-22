С «Бирмингема» снимут 9 очков

вчера, 14:42

«Бирмингем», представляющий английский Чемпионшип, будет лишен девяти очков за нарушение правил рентабельности.

Убытки клуба за последние 3 года составляли в среднем по 13 млн фунтов ежегодно, из-за чего Английская футбольная лига решила наказать клуб.

Это первый подобный прецедент, поскольку требования по рентабельности и безубыточности были введены в начале сезона-2016/17.

На данный момент «Бирмингем» имеет в своем активе 50 очков (13-е место), но после снятия 9 пунктов команда опустится на 18-ю позицию, а от зоны вылета ее будет отделять 5 баллов.

Ранее сообщалось, что с «Анжи» могут снять 6 очков.