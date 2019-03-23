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Люксембург за последние 9 лет выиграл 14 игр дома - как за предыдущий век

вчера, 11:34
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург2 : 1Логотип футбольный клуб ЛитваЛитваМатч завершен

Сборная Люксембурга накануне дома обыграла Литву (2:1) и захватила лидерство в своей отборочной группе к Евро-2020.

Это уже 14-я домашняя победа скромной сборной за последние 9 лет. Интересно, что в период с 1911-го по 2010 год, за первые 100 лет существования сборной, в родных стенах были одержаны в общей сложности те же 14 побед.

В следующем матче Люксембург примет у себя Украину, игра состоится 25 марта.

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Все комментарии
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   604 / 979
вчера в 14:37
На португалах потренировались, теперь нас ждёт битва с лидером группы)
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 13:45
Выиграет и последнюю игру.
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 13:40
Удачи Люксембургу в предстоящем матче.
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 979
вчера в 13:09
Подвел Люксембург вчера. Экспресс один знатный побрили. Ставил на ничью)
Степка питерский
Степка питерский ответил Питермен
   284 / 979
вчера в 12:45
Нет, люксембурский Дюделанж наших Зенитовских пупсиком не разгромил, а всего лишь в ничью сыграл.
Питермен
Питермен
   34 / 979
вчера в 12:04
Думаю, они бы разгромили пупсиков
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Ангел неБесГрешен
   460 / 979
вчера в 11:54
Это уже 14-я домашняя победа скромной сборной за последние 9 лет. Интересно, что в период с 1911-го по 2010 год, за первые 100 лет существования сборной, в родных стенах были одержаны в общей сложности те же 9 побед. Редакторы, вы сами читаете новость? "14 ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА" и "ТЕ ЖЕ 9 ПОБЕД". Как это вяжется одно с другим?
Поправили
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 979
вчера в 11:53
15-я победа не за горами :)
mihaluch
mihaluch
   942 / 979
вчера в 11:50
У хохлов уже поджилки трясутся ,с самим Люксембургом играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 11:48
Это уже 14-я домашняя победа скромной сборной за последние 9 лет. Интересно, что в период с 1911-го по 2010 год, за первые 100 лет существования сборной, в родных стенах были одержаны в общей сложности те же 9 побед.

Редакторы, вы сами читаете новость?
"14 ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА" и "ТЕ ЖЕ 9 ПОБЕД". Как это вяжется одно с другим?
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 979
вчера в 11:45
Даже Люксембург забивал конской дырке.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 11:43
Просто красавцы
dino-hsv
dino-hsv
   184 / 979
вчера в 11:40
люксембург хорошее поколение получил. уже пару лет как вышли из статуса футбольного карлика. если посмотреть на статистику в игре с литвой, то это мини-барселона какая-то.
STVA 1
STVA 1
   71 / 979
вчера в 11:36
Волевую одержал победу...
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