Люксембург за последние 9 лет выиграл 14 игр дома - как за предыдущий век

вчера, 11:34

Сборная Люксембурга накануне дома обыграла Литву (2:1) и захватила лидерство в своей отборочной группе к Евро-2020.

Это уже 14-я домашняя победа скромной сборной за последние 9 лет. Интересно, что в период с 1911-го по 2010 год, за первые 100 лет существования сборной, в родных стенах были одержаны в общей сложности те же 14 побед.

В следующем матче Люксембург примет у себя Украину, игра состоится 25 марта.