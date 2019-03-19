Сила футбольного сообщества – в единстве

Разделяй и властвуй – давний принцип. «Соккер.ру» обращает внимание поклонников российского футбола на важность момента.
Кому выгодно?
В прошлом году заговорили о системе Fan ID («паспортов болельщиков») в РПЛ и Кубке России. Указывали на опыт ЧМ-18 и рассуждали о необходимости обеспечить безопасность для женщин, детей и так далее, и тому подобное.
Разумеется, инициатива была негативно встречена организованными болельщиками. Появились баннеры, посты и гневные комментарии. На дерби «Локомотива» и «Спартака» фанаты устроили перекличку, протестуя против инициативы министра спорта.
Дальше события развиваются параллельно. ЦСКА в лице Бабаева, многие СМИ и фанаты выступали против затеи, что логично. У спецслужб и полиции уже есть все необходимые эффективные инструменты, чтобы выявлять и наказывать единичных нарушителей правил поведения на стадионах и около них, не ущемляя права остальных.
Общая позиция рационально настроенных людей: внедрение Fan ID негативно скажется на посещаемости РПЛ. Полные трибуны как спасательный круг для лиги, где стадионы построили, но обеспечить аншлаги и права клиентов пока не смогли. Зато за внедрения паспортов болельщиков взялись не в РФС, а в правительстве.
Действуют быстро, провели заседания. И хотя футбольные чиновники на прямые вопросы отвечают обтекаемо – «планируем», «документ пока для служебного пользования», «сложный вопрос», «учитываем мнение фанатов», представитель правительства обмолвилась, что с 1 июля 2019 начнут поэтапное внедрения системы.
«Мы с вами посовещались, и я решил». Минспорта, Минкомсвязи, МВД и ФСБ уже работают. Но есть одна загвоздка – и на чемпионате мира не было происшествий (только проморгали забег на поле в финале), и после него футбольные матчи проходят в целом спокойно. Но в такой атмосфере сложно собрать папочку с доказательствами, что система с Fan ID остро необходима в лиге, где есть матчи с посещаемостью в 3 000 человек.
Какое вообще отношение правительство имеет к РПЛ и Кубку России? Официально заявили, что собираются выделить бюджетные деньги на внедрение системы, а сумму назвать пока не могут. Зато можем рассказать вам сказку. В этой сказке какое-то иное правительство другого государства с далекой планеты собирается потратить почти 5 миллиардов тамошних тугриков на похожую систему пропуска на стадионы и идентификации лиц в толпе.
Рекомендуем не воспринимать сказку буквально, не переносите ее на земные дела. А вот господин Бабаев считает, что цена вопроса, и это его оценочное суждение – миллиарды рублей. А Федун говорил, что большую футбольную школу можно год содержать без проблем за зарплату хорошего легионера (4-5 миллионов евро). Сколько денег можно выделить на детский футбол и какую сборную России воспитать вместо выдачи вторых паспортов! Но зачем, если вокруг столько бразильцев?
Кто виноват?
На ЧМ-18 сразу 871 тысяча россиян обзавелась Fan ID. Если вы были на играх – данные уже в общей базе правоохранителей. Но тогда что мешает взять те карточки прошлого года и использовать их в РПЛ хотя бы пару лет? Вряд ли народ выбрасывал документы. А в 20 туре суммарно собрали всего 106 200 зрителей. Среди них точно свыше 50 % тех, кто посещал игры ЧМ-18.
Неужели грешно экономить бюджетные деньги? Если сами карточки не подходят, то можно использовать базу данных. Чтобы через интернет в два клика заказать новый бесплатный документ и забрать лично с паспортом, когда изготовят, без очередей и бюрократии. Конечно, не все из Махачкалы или Красноярска побывали на ЧМ. Но вы уверены, что ФСБ и МВД интересуют фанаты «Анжи» или «Енисея»?
Пока народ возмущается, у правоохранителей своя стратегия. Для начала дерби «Динамо» и «Спартака». Не все увидели гол Джикии, не успели пройти на стадион. Фанатов «красно-белых» долго не пускали на трибуны с согласованным баннером. Также поступило много жалоб о жестком досмотре, унижающем честь и достоинство тех, кто заплатил деньги за абонементы. Что было дальше?
Дальше матч «Спартака» и «Зенита». Накануне игры МВД официально сообщает, что опасается драк между фанатами «красно-белых» из-за… появления на матче Карреры. Информацию сложно воспринимать серьезно. Например, новость была в тот же день высмеяна с помощью мема в нашей группе ВК. Из Массимо сделали Че, предводителя революции, что не соответствует действительности.
Но у правоохранителей другая позиция – якобы боялись агрессивности фанатов. Еще после матча «Динамо» и «Спартака» в МВД сообщили об изъятии 22 ножей, боксерских кап и одного перцового баллончика. Оба раза речь об официальной информации правоохранительных органов. Согласно закону о СМИ (статья 57 «Освобождение от ответственности») цитирование должностных лиц государственных органов разрешено без последствий, даже если не понравится тем, кто в них упомянут.
С другой стороны, лишь после матча «Спартака» и «Зенита» стало понятно, почему в МВД и господин Мейтин – глава службы безопасности РПЛ, так часто дают комментарии. Умудрились задержать 10 человек до матча, а затем выявить 77 нарушителей на самой игре «Спартака» и «Зенита». Нельзя утверждать, что пиротехники на стадионе не было, никто не матерился или не нашли выпивших людей. Но для мероприятия с 43 000 участников 57 административных протоколов - пустяки. Зато сложилась общая картинка и стали понятны мотивы.
Что делать?
После матча объединение фанатов «Спартака» обратилось к крупнейшим СМИ. Фанатам не понравились допущения источника в МВД о предполагаемом характере финансовых отношений друга Карреры и одного неназванного лидера ультрас. Заметьте, всю организацию источник не обвинял, искренность позиции под сомнение не ставил.
В полиции в свою защиту скажут, что если бы не их заявления, появились бы пострадавшие. Будут доказывать, что сорвали провокацию, а фанаты – что их хотели спровоцировать. Занимать сторону в чужой войне, где у каждого свои интересы и правда, нет смысла. И семейные разборки – в данном случае в «спартаковской» семье, полезно обходить стороной. Всегда будешь без вины виноватым.
В игре собрались активные фанаты клубов, правоохранители, некоторые боссы «Спартака» и футбольные агенты. И все хотят использовать информационные каналы. «Соккер.ру» не интересны чужие игры, приносим извинения всем читателям (в том числе – фанатам «Спартака») за доверчивость в конкретном случае. Потребовалось время, чтобы проверить догадки и понять всю комбинацию.
К информации, если тема связана с Fan ID, впредь рекомендуем относиться с долей скепсиса. Но не имеем права лишать доступа к открытым источникам. Этот же канал сообщил о Дюкове как президенте РФС, Кафанове в «Ростове», об уходе главы пресс-службы «Спартака» после истории с «нищими горлопанами» и многом, многом другом – работают оперативно. Даже в последнем случае указали, что в МВД провели профилактические беседы с фанатами «красно-белых», и это позже подтвердили.
Но, в любом случае, важно слышать друг друга. Футбольной общественности нельзя ссориться между собой. Ведь позже будут люди, которым откажут в одностороннем порядке в выдаче «паспорта фаната», без которого на стадион не пустят. За любой реальный или мнимый проступок могут отлучить от стадиона. А другому человеку разрешат все. Избирательность законов никогда не была отличительной чертой работающей правовой системы.
Поэтому предложение фанатам – используйте бесплатную многолетнюю информационную поддержку для общей пользы. Реальная повестка ближайших месяцев – Fan ID и «закручивание гаек». А пока народ сутки потратил на обсуждение программы с Артемием Лебедевым и Сергеем Шнуровым на новом канале «Зенита», словно на дворе 2007 год. И неделю на обсуждения визита сеньора Карреры к друзьям в Москву.
Все попытки отвлечь или рассорить футбольную общественность на руку только тем, кто хочет потратить бюджет и собрать базу данных. В такой ситуации полезно увидеть общий перечень законных требований от всех фанатов, чтобы затея не навредила посещаемости РПЛ, безопасности и не ущемляла ваши права.
Вот что должны обсуждать. Важнее любых зарядов, плакатов, клубных каналов или туристического визита чемпиона России в Москву. Держаться вместе – единственный шанс, что учтут предложения и пойдут на компромиссы. Вы можете болеть за какой угодно клуб, но когда дело касается общих прав и свобод, логично выражать общую законную позицию.
Никогда не думал что тебя так назову, но
Скоро, за каждый твой позор, в сторону любой команды кроме Зенита
Тебе будут давать 10 евро
Из которых ты будешь платить 12 евро налогов
Продолжай
Всем нравится
Никогда не думал что тебя так назову, но
Скоро, за каждый твой позор, в сторону любой команды кроме Зенита
Тебе будут давать 10 евро
Из которых ты будешь платить 12 евро налогов
Продолжай
Всем нравится
Стариков лишили заслуженного отдыха,детей бабушек и дедов,с работающих дерут в три шкуры,а вы о каком-то футболе !
Стариков лишили заслуженного отдыха,детей бабушек и дедов,с работающих дерут в три шкуры,а вы о каком-то футболе !