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Сила футбольного сообщества – в единстве

вчера, 17:30

Разделяй и властвуй – давний принцип. «Соккер.ру» обращает внимание поклонников российского футбола на важность момента.

Кому выгодно?

В прошлом году заговорили о системе Fan ID («паспортов болельщиков») в РПЛ и Кубке России. Указывали на опыт ЧМ-18 и рассуждали о необходимости обеспечить безопасность для женщин, детей и так далее, и тому подобное.

Разумеется, инициатива была негативно встречена организованными болельщиками. Появились баннеры, посты и гневные комментарии. На дерби «Локомотива» и «Спартака» фанаты устроили перекличку, протестуя против инициативы министра спорта.

Дальше события развиваются параллельно. ЦСКА в лице Бабаева, многие СМИ и фанаты выступали против затеи, что логично. У спецслужб и полиции уже есть все необходимые эффективные инструменты, чтобы выявлять и наказывать единичных нарушителей правил поведения на стадионах и около них, не ущемляя права остальных.

Общая позиция рационально настроенных людей: внедрение Fan ID негативно скажется на посещаемости РПЛ. Полные трибуны как спасательный круг для лиги, где стадионы построили, но обеспечить аншлаги и права клиентов пока не смогли. Зато за внедрения паспортов болельщиков взялись не в РФС, а в правительстве.

Действуют быстро, провели заседания. И хотя футбольные чиновники на прямые вопросы отвечают обтекаемо – «планируем», «документ пока для служебного пользования», «сложный вопрос», «учитываем мнение фанатов», представитель правительства обмолвилась, что с 1 июля 2019 начнут поэтапное внедрения системы.

«Мы с вами посовещались, и я решил». Минспорта, Минкомсвязи, МВД и ФСБ уже работают. Но есть одна загвоздка – и на чемпионате мира не было происшествий (только проморгали забег на поле в финале), и после него футбольные матчи проходят в целом спокойно. Но в такой атмосфере сложно собрать папочку с доказательствами, что система с Fan ID остро необходима в лиге, где есть матчи с посещаемостью в 3 000 человек.

Какое вообще отношение правительство имеет к РПЛ и Кубку России? Официально заявили, что собираются выделить бюджетные деньги на внедрение системы, а сумму назвать пока не могут. Зато можем рассказать вам сказку. В этой сказке какое-то иное правительство другого государства с далекой планеты собирается потратить почти 5 миллиардов тамошних тугриков на похожую систему пропуска на стадионы и идентификации лиц в толпе.

Рекомендуем не воспринимать сказку буквально, не переносите ее на земные дела. А вот господин Бабаев считает, что цена вопроса, и это его оценочное суждение – миллиарды рублей. А Федун говорил, что большую футбольную школу можно год содержать без проблем за зарплату хорошего легионера (4-5 миллионов евро). Сколько денег можно выделить на детский футбол и какую сборную России воспитать вместо выдачи вторых паспортов! Но зачем, если вокруг столько бразильцев?

Кто виноват?

На ЧМ-18 сразу 871 тысяча россиян обзавелась Fan ID. Если вы были на играх – данные уже в общей базе правоохранителей. Но тогда что мешает взять те карточки прошлого года и использовать их в РПЛ хотя бы пару лет? Вряд ли народ выбрасывал документы. А в 20 туре суммарно собрали всего 106 200 зрителей. Среди них точно свыше 50 % тех, кто посещал игры ЧМ-18.

Неужели грешно экономить бюджетные деньги? Если сами карточки не подходят, то можно использовать базу данных. Чтобы через интернет в два клика заказать новый бесплатный документ и забрать лично с паспортом, когда изготовят, без очередей и бюрократии. Конечно, не все из Махачкалы или Красноярска побывали на ЧМ. Но вы уверены, что ФСБ и МВД интересуют фанаты «Анжи» или «Енисея»?

Пока народ возмущается, у правоохранителей своя стратегия. Для начала дерби «Динамо» и «Спартака». Не все увидели гол Джикии, не успели пройти на стадион. Фанатов «красно-белых» долго не пускали на трибуны с согласованным баннером. Также поступило много жалоб о жестком досмотре, унижающем честь и достоинство тех, кто заплатил деньги за абонементы. Что было дальше?

Дальше матч «Спартака» и «Зенита». Накануне игры МВД официально сообщает, что опасается драк между фанатами «красно-белых» из-за… появления на матче Карреры. Информацию сложно воспринимать серьезно. Например, новость была в тот же день высмеяна с помощью мема в нашей группе ВК. Из Массимо сделали Че, предводителя революции, что не соответствует действительности.

Но у правоохранителей другая позиция – якобы боялись агрессивности фанатов. Еще после матча «Динамо» и «Спартака» в МВД сообщили об изъятии 22 ножей, боксерских кап и одного перцового баллончика. Оба раза речь об официальной информации правоохранительных органов. Согласно закону о СМИ (статья 57 «Освобождение от ответственности») цитирование должностных лиц государственных органов разрешено без последствий, даже если не понравится тем, кто в них упомянут.

С другой стороны, лишь после матча «Спартака» и «Зенита» стало понятно, почему в МВД и господин Мейтин – глава службы безопасности РПЛ, так часто дают комментарии. Умудрились задержать 10 человек до матча, а затем выявить 77 нарушителей на самой игре «Спартака» и «Зенита». Нельзя утверждать, что пиротехники на стадионе не было, никто не матерился или не нашли выпивших людей. Но для мероприятия с 43 000 участников 57 административных протоколов - пустяки. Зато сложилась общая картинка и стали понятны мотивы.

Что делать?

После матча объединение фанатов «Спартака» обратилось к крупнейшим СМИ. Фанатам не понравились допущения источника в МВД о предполагаемом характере финансовых отношений друга Карреры и одного неназванного лидера ультрас. Заметьте, всю организацию источник не обвинял, искренность позиции под сомнение не ставил.

В полиции в свою защиту скажут, что если бы не их заявления, появились бы пострадавшие. Будут доказывать, что сорвали провокацию, а фанаты – что их хотели спровоцировать. Занимать сторону в чужой войне, где у каждого свои интересы и правда, нет смысла. И семейные разборки – в данном случае в «спартаковской» семье, полезно обходить стороной. Всегда будешь без вины виноватым.

В игре собрались активные фанаты клубов, правоохранители, некоторые боссы «Спартака» и футбольные агенты. И все хотят использовать информационные каналы. «Соккер.ру» не интересны чужие игры, приносим извинения всем читателям  (в том числе – фанатам «Спартака») за доверчивость в конкретном случае. Потребовалось время, чтобы проверить догадки и понять всю комбинацию.

К информации, если тема связана с Fan ID, впредь рекомендуем относиться с долей скепсиса. Но не имеем права лишать доступа к открытым источникам. Этот же канал сообщил о Дюкове как президенте РФС, Кафанове в «Ростове», об уходе главы пресс-службы «Спартака» после истории с «нищими горлопанами» и многом, многом другом – работают оперативно. Даже в последнем случае указали, что в МВД провели профилактические беседы с фанатами «красно-белых», и это позже подтвердили.

Но, в любом  случае, важно слышать друг друга. Футбольной общественности нельзя ссориться между собой. Ведь позже будут люди, которым откажут в одностороннем порядке в выдаче «паспорта фаната», без которого на стадион не пустят. За любой реальный или мнимый проступок могут отлучить от стадиона. А другому человеку разрешат все. Избирательность законов никогда не была отличительной чертой работающей правовой системы.

Поэтому предложение фанатам – используйте бесплатную многолетнюю информационную поддержку для общей пользы. Реальная повестка ближайших месяцев – Fan ID и «закручивание гаек». А пока народ сутки потратил на обсуждение программы с Артемием Лебедевым и Сергеем Шнуровым на новом канале «Зенита», словно на дворе 2007 год. И неделю на обсуждения визита сеньора Карреры к друзьям в Москву.

Все попытки отвлечь или рассорить футбольную общественность на руку только тем, кто хочет потратить бюджет и собрать базу данных. В такой ситуации полезно увидеть общий перечень законных требований от всех фанатов, чтобы затея не навредила посещаемости РПЛ, безопасности и не ущемляла ваши права.

Вот что должны обсуждать. Важнее любых зарядов, плакатов, клубных каналов или туристического визита чемпиона России в Москву. Держаться вместе – единственный шанс, что учтут предложения и пойдут на компромиссы. Вы можете болеть за какой угодно клуб, но когда дело касается общих прав и свобод, логично выражать общую законную позицию.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   664 / 1106
вчера в 22:04
Страна стремительно скатывается в тоталитарную порашу. За лайки и репосты уже сажать начали. Скоро за неуважение к власти сажать начнут. Закон уже принят. Готовьтесь! Сушите сухари.
мяч квадратный
мяч квадратный ответил parallels
   664 / 1106
вчера в 22:03
все причастные к опутыванию россии колючей проволокой - сдохните. соцсети по паспортам (не болельщика) не за горами. 3 подписчика? ты - сми. получай лицензию. уб**дочная прогнившая система, кндр 2.0. при нынешнем режиме это не кажется утопией. футбол - верхушка айсберга, но даже его прикрывают мнимой заботой о порядке, потому что так хочет вездесcyщее фсб. но в данном случае будет задействован метод кнута и пряника: разрешат пиво - но стадо, коим считают болельщиков, поголовно перепишут. как раз пивом и аргументируют.
Так соцсети и так уже давно по паспортам. Твой номер мобилы привязан к твоему паспорту.
МКС
МКС ответил parallels
   126 / 1106
вчера в 19:35
у меня 2 паспорта болельщика (КК и ЧМ) - ещё 2 получать? чемпионат и евро? да идите вы в тарасовку.
Братан

Никогда не думал что тебя так назову, но

Скоро, за каждый твой позор, в сторону любой команды кроме Зенита

Тебе будут давать 10 евро

Из которых ты будешь платить 12 евро налогов

Продолжай

Всем нравится
spartach n1
spartach n1
   8 / 1106
вчера в 18:33
Очередной рывок по пути северной Кореи,присосавшаяся к власти верхушка во главе с гарантом давно уже нас за людей не считает,-государство вам ничего не должно !
Стариков лишили заслуженного отдыха,детей бабушек и дедов,с работающих дерут в три шкуры,а вы о каком-то футболе !
Питермен
Питермен ответил Ангарск-81
   60 / 1106
вчера в 18:23
И только подлые конебомжи против прогресса и технологий в российском футболе!
    Ангарск-81
    Ангарск-81
       115 / 1106
    вчера в 18:21
      Питермен
      Питермен
         60 / 1106
      вчера в 18:19
      Федун мутит, ему надоело слушать оскорбления от горлопанов на своем же стадионе!
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         170 / 1106
      вчера в 18:13
      Опять на нас ктото решил обогатиться!
      parallels
      parallels
         2 / 1106
      вчера в 18:03
      у меня 2 паспорта болельщика (КК и ЧМ) - ещё 2 получать? чемпионат и евро? да идите вы в тарасовку.
      parallels
      parallels
         2 / 1106
      вчера в 18:02
      все причастные к опутыванию россии колючей проволокой - сдохните. соцсети по паспортам (не болельщика) не за горами. 3 подписчика? ты - сми. получай лицензию. уб**дочная прогнившая система, кндр 2.0. при нынешнем режиме это не кажется утопией. футбол - верхушка айсберга, но даже его прикрывают мнимой заботой о порядке, потому что так хочет вездесcyщее фсб. но в данном случае будет задействован метод кнута и пряника: разрешат пиво - но стадо, коим считают болельщиков, поголовно перепишут. как раз пивом и аргументируют.
      Шанхай Шеньхуа
      Шанхай Шеньхуа
         400 / 1106
      вчера в 17:22
      бла,бла,бла короче интриги,заговоры,скандалы и всё это спартак
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