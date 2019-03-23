Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Нидерландский специалист Франк де Бур рассказал о причинах неудачи в «Интере». Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году.

Я хорошо поработал в «Интере» и «Кристал Пэлас». Однако мне также пришлось признать, что некоторые вещи могли быть лучше сделаны мной. Я многому научился там.

Я слишком сильно хотел изменить «Интер». Хотел изменить всё: структуру, культуру. Потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.

Я имел дело с гнилой командой, но мне не разрешали продавать определенных игроков. Возможно, мне следовало быть более настойчивым. Если вы хотите что-то изменить - вы должны это делать прямо сейчас.