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Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

вчера, 16:29

Нидерландский специалист Франк де Бур рассказал о причинах неудачи в «Интере». Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году.

Я хорошо поработал в «Интере» и «Кристал Пэлас». Однако мне также пришлось признать, что некоторые вещи могли быть лучше сделаны мной. Я многому научился там. 

Я слишком сильно хотел изменить «Интер». Хотел изменить всё: структуру, культуру. Потому что клуб долгое время ничего не выигрывал. 

Я имел дело с гнилой командой, но мне не разрешали продавать определенных игроков. Возможно, мне следовало быть более настойчивым. Если вы хотите что-то изменить - вы должны это делать прямо сейчас. 

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Все комментарии
эдди шум
эдди шум ответил Князю бан по барабану
вчера в 23:41
    ColdSun1995
    ColdSun1995
       708 / 979
    вчера в 23:07
    это вью просто праздник для зебр)
    barcamilan
    barcamilan
       723 / 979
    вчера в 23:04
    никто не любит принтер
    sir_Alex
    sir_Alex
       42 / 979
    вчера в 22:41
    В этом вся суть второго клуба Милана.
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       261 / 979
    вчера в 22:28
    Вжик залетел на ложку йогурта, жаль что чемпионский клык в отпуске)
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1
       328 / 979
    вчера в 22:12
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Бильге Октай
         9 / 979
      вчера в 22:03
      любая статья про интер подрывает вполне конкретного персонажа .... и его начинает нещадно бомбить .... ахахахаха
        Бильге Октай
        Бильге Октай
           211 / 979
        вчера в 19:51
        любая статья про интер подрывает вполне конкретного персонажа .... и его начинает нещадно бомбить .... ахахахаха
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Valdo Brunetti 9
           261 / 979
        вчера в 19:30
        Идет жалкий срач сериалофилов
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответил Великий Князь
             400 / 979
          вчера в 19:05
          Вот и человек, работавший в этом так называемом клубе, подтверждает мои слова.)
          так он работал после того,как там побывал Жозэ, трудно чего то другого ожидать от инфицированной команды....
          Valdo Brunetti 9
          Valdo Brunetti 9
             657 / 979
          вчера в 19:02
          Идет жалкий срач сериалофилов
          Князю бан по барабану
          Князю бан по барабану ответил Don Nerazzurri
             261 / 979
          вчера в 17:56
          Конечно будем, даже не сомневаюсь!
          Айнтрахт утверждает обратное. Аха-ха)
          Don Nerazzurri
          Don Nerazzurri ответил Князю бан по барабану
             267 / 979
          вчера в 17:55
          Можно подумать что вы за него когда-нибудь будете бороться. Аха-ха)
          Конечно будем, даже не сомневаюсь!
          Князю бан по барабану
          Князю бан по барабану ответил Don Nerazzurri
             261 / 979
          вчера в 17:54
          Вы снова в пролете с кубком Лиги чемпионов.Аха))))
            Князю бан по барабану
            Князю бан по барабану ответил Don Nerazzurri
               261 / 979
            вчера в 17:53
            Вы снова в пролете с кубком Лиги чемпионов.Аха))))
            Можно подумать что вы за него когда-нибудь будете бороться. Аха-ха)
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri ответил Князю бан по барабану
               267 / 979
            вчера в 17:51
            Пока только ты и хряк. Аха-ха)
            Вы снова в пролете с кубком Лиги чемпионов.Аха))))
            Князю бан по барабану
            Князю бан по барабану ответил Don Nerazzurri
               261 / 979
            вчера в 17:47
            Пока только ты и хряк. Аха-ха)
            Одержимый хряк
            Одержимый хряк
               85 / 979
            вчера в 17:46
            Физрукам в нормальных командах тяжело.
            Penokkio
            Penokkio
               978 / 979
            вчера в 17:04
              Великий Князь
              Великий Князь ответил juvenale
                 9 / 979
              вчера в 17:02
              да там половина титулов картонные
              НЕ половина, а ВСЕ.
              juvenale
              juvenale ответил Великий Князь
                 74 / 979
              вчера в 16:58
              И не говори. Ничего нового) Читал статью о картонном титуле интора Трапатони?)
              да там половина титулов картонные
              Великий Князь
              Великий Князь ответил juvenale
                 9 / 979
              вчера в 16:57
              хахах так это вся история этого клуба...скандалы,прослушки и тд
              И не говори. Ничего нового)
              Читал статью о картонном титуле интора Трапатони?)
              juvenale
              juvenale
                 74 / 979
              вчера в 16:56
              хахах так это вся история этого клуба...скандалы,прослушки и тд
              Одержимый хряк
              Одержимый хряк
                 85 / 979
              вчера в 16:40
              Правильно, везде гонят, ничего толкового нигде не добился.
              Великий Князь
              Великий Князь
                 9 / 979
              вчера в 16:40
              Вот и человек, работавший в этом так называемом клубе, подтверждает мои слова.)
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