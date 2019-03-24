Защитник сборной Казахстана: «Одна из сильных сторон России – нападение»

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями перед матчем отборочного турнира к Евро-2020, который состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.

Все прекрасно видели игру России на чемпионате мира и, на мой взгляд, она не стала хуже и после него. Разберем каждое действие соперников и будем готовиться играть со всеми командами на равных. Знаю точно: будет хорошая игра. С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники, и настрой команды будет на сто процентов.

Одна из сильных сторон России – нападение. Еще стоит отметить командную игру. Будем разбирать и готовиться к этой встрече. Нам необходимо показать и навязать свой футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб.