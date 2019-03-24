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Защитник сборной Казахстана: «Одна из сильных сторон России – нападение»

вчера, 11:46
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями перед матчем отборочного турнира к Евро-2020, который состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.

Все прекрасно видели игру России на чемпионате мира и, на мой взгляд, она не стала хуже и после него. Разберем каждое действие соперников и будем готовиться играть со всеми командами на равных. Знаю точно: будет хорошая игра. С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники, и настрой команды будет на сто процентов.

Одна из сильных сторон России – нападение. Еще стоит отметить командную игру. Будем разбирать и готовиться к этой встрече. Нам необходимо показать и навязать свой футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб.

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Все комментарии
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 18:07
Разве в нашей сборной есть нападение?
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 906
вчера в 14:55
еще бы, один только Дзюба чего стоит, 17 матчей без гола
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 14:39
Казах прикалывается над нашим нападением
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   296 / 906
вчера в 14:31
самая слабая - вратарь
galem72
galem72
   150 / 906
вчера в 13:08
"...Одна из сильных сторон России – нападение..."

Ну, конечно, же!
зюба как начнёт "нападать" на соперника, так даже ворота сами в страхе разбегаются. ))
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 13:05
Как же надоела эта чушь про братские народы.
112910415
112910415
   100 / 906
вчера в 12:47
касаемо нападения, вариантов два -
либо защитник Шомко - штатный юморист в этой сборной,
либо матчи сборной России им не показали.
Заполярный
Заполярный
   134 / 906
вчера в 12:36
ВОТ УЖЕ И КАЗАХИ ДЮБУ ТРОЛЛЯТ. ЗА ТО У НАС СУПЕР МЕГА ЗВЕЗДА. НАВЕРНО ПАПА КАРЛО ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ СВЯЗИ.....
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 12:34
Подкалывает нас казах.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   63 / 906
вчера в 12:09
на казахов хороший кэф
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил kotmyshka
   669 / 906
вчера в 12:08
Я сам в шоке!
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 906
вчера в 12:08
Тонко потроллил парень сборную из России)
Деревяха, потерявшийся и подающий надежды - все нападающие)
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 906
вчера в 12:04
у нас есть нападение?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   36 / 906
вчера в 12:02
Ну само собой не защита, где тарасовский пупсик привозы постоянно делает
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 11:59
Этим защитник сборной Казахстана хотел сказал, что он нас не боится.
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 11:56
Польстил Дима нашим напам)))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   140 / 906
вчера в 11:55
Да, Дзюба - просто зверь !
Морозовский
Морозовский
   6 / 906
вчера в 11:52
Будут играть две равные по силе команды. Игра будет упорной! Удачи нашим футболистам!
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
вчера в 11:47
Это даже не смешно.
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