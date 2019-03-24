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Грант: «Лобановский сегодня работал бы в большом клубе»

вчера, 11:33

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант рассказал о своей встрече с легендарным советским и украинским тренером Валерием Лобановским.

Мне через моего товарища удалось договориться о встрече с Лобановским. Он пригласил на ужин. Мой товарищ Борис сказал, что есть проблема в украинских традициях: за столом надо пить алкоголь. Я не употреблял. Понимал, если выпью хотя бы две рюмки, то опьянею. Однако, был готов на все, лишь бы встретиться с Лобановским. Мне сказали, что он будет пить коньяк. Я пошел в гостиницу, попросил персонал вместо водки налить в бутылку воды. Мы сделали это. Мы больше часа общались о футболе. Он давал советы по тренировочному процессу, рассказывал, как СССР играл против Италии, как он готовил прессинг. Как держать игроков и давать им свободу.

Я выпил бутылку воды, а он думал, что это водка. Он сказал моему другу: «Мне нравится философия футбола этого парня, как он мыслит и хочет развиваться. Но он пьет как сумасшедший». Я был счастлив после этой встречи. Когда был молодым, то ездил по многим клубам, хотел понять, почему тренеры принимают определенные решения. Они не могли объяснить, почему поступают именно так. Но Лобановский давал очень четкие и глубокие ответы. Он опередил время. Если бы он работал сегодня, то был бы в большом клубе, как «Челси».

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Все комментарии
Sergey Макс
Sergey Макс ответил Karkaz
вчера в 14:30
Сравниваешь хрен с пальцем!
Karkaz
Karkaz
   658 / 906
вчера в 13:06
Вон Бердыева некоторые тоже считают топ тренером, а он из России ни куда даже и не собирался.
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 12:37
Дальше Киева или сборной из Киева не ушел бы
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 12:23
Никуда бы он с Киева не уехал, один раз обжегся.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил drug01
   74 / 906
вчера в 12:08
Вероятно в Зените!
Ну не со скотным двором же.
drug01
drug01
   98 / 906
вчера в 11:41
Вероятно в Зените!
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