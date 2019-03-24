«Зенит-2» потерпел очередное поражение в ФНЛ

В матче 28-го тура ФНЛ «Химки» разгромили «Зенит-2».
«Химки» набирают 36 очков (13-е место), а у «Зенита-2» остается 15 пунктов (последняя позиция).
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Химки» - «Зенит-2» - 3:0 (0:0)
Голы: Кухарчук 58, Рязанцев 86 (пенальти), Петрусев 90+2.
«Химки»: Пузин, Алисейко, Филин, Данилкин, Тихий, Ланин, Кухарчук (Петрусев 74), Рязанцев, Корян (Боженов 83), Алиев, Барков.
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Зенит-2»: Городовой, Бугриев (Маклаков 46), Вяткин, Рукас, Терентьев, Капленко, Мостовой, Буранов, Богаев (Бачинский 85), Маркин, Воробьев.
Главный тренер: Радимов Владислав.
Предупреждения: Вяткин 51, Вяткин 54, Рукас 65
Удаления: Вяткин 54.
В другом матче тура «Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2).