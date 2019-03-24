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«Зенит-2» потерпел очередное поражение в ФНЛ

вчера, 17:00
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

В матче 28-го тура ФНЛ «Химки» разгромили «Зенит-2».

«Химки» набирают 36 очков (13-е место), а у «Зенита-2» остается 15 пунктов (последняя позиция).

Химки, стадион «Арена-Химки»

«Химки» - «Зенит-2» - 3:0 (0:0)
Голы: Кухарчук 58, Рязанцев 86 (пенальти), Петрусев 90+2.

«Химки»: Пузин, Алисейко, Филин, Данилкин, Тихий, Ланин, Кухарчук (Петрусев 74), Рязанцев, Корян (Боженов 83), Алиев, Барков.
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Зенит-2»: Городовой, Бугриев (Маклаков 46), Вяткин, Рукас, Терентьев, Капленко, Мостовой, Буранов, Богаев (Бачинский 85), Маркин, Воробьев.
Главный тренер: Радимов Владислав.

Предупреждения: Вяткин 51, Вяткин 54, Рукас 65

Удаления: Вяткин 54.

В другом матче тура «Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2).

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Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   34 / 906
сегодня в 05:11
Зенит-2, Краснодар-2 и тарасовка-2 должны покинуть ФНЛ.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   345 / 906
вчера в 20:23
Фу
VV V
VV V
   379 / 906
вчера в 19:54
Надо ликвидировать Зенит-2, потом и Зенит.....бюджет страны сразу станет профицитным !
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   73 / 906
вчера в 19:30
Скоро Зюба прийдёт,поможет!😂😂
Vadik
Vadik
вчера в 19:22
Кухарчука с очередным голом! Молодец. На той неделе у нас играли, так это единственный у Химок, кто понравился
Footbolista
Footbolista
   4 / 906
вчера в 19:02
И в хвост и в гриву...все кому не лень)))...
time out
time out ответил Питермен
   51 / 906
вчера в 18:11
А стыдно то за пупсика
Зенит-2 - давай, до свидания ФНЛ. Вот где позор! А тебе стыдно за пупсика. А пупсик кто? Радимов? Тогда тебе правильно стыдно.
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 906
вчера в 18:03
Их место во втордиве.
mondial18
mondial18
   229 / 906
вчера в 18:00
совсем худо
Питермен
Питермен
   22 / 906
вчера в 17:40
А стыдно то за пупсика
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 17:37
В ПФЛ их место .
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 17:30
Интересно есть команды, которые не вытирали ноги о зенит 2?
Морозовский
Морозовский
   6 / 906
вчера в 17:29
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА РАСТЁТ НА ЛАЗУРЯТНИКЕ!
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 17:06
Интересно мнение свиноклонов.
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 17:03
Ожидаемо.
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 17:01
Печально!
Kresi frok
Kresi frok
   214 / 906
вчера в 17:01
Кроме как "стыдно за Зенит" в очередной раз и сказать нечего!
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