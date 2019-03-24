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«Тоттенхэм» открыл свой новый стадион

вчера, 18:30

На новой арене лондонского «Тоттенхэма» состоялся первый тестовый матч. Первыми опробовали новый стадион игроки юношеских команд «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» в матче юношеской Премьер-Лиги.

Первый матч в рамках АПЛ на новой арене состоится 3 апреля.

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Все комментарии
obana777
obana777 ответил Ragnar_Lodbrok
   174 / 906
вчера в 22:39
Славнов это местный клоновод, у которого около сотни фейков
Тогда с убогостью все ясно)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил obana777
   56 / 906
вчера в 21:39
А кто-такой Славнов? Что он там про убогость говорит? Про чью?
Славнов это местный клоновод, у которого около сотни фейков
nnb199O
nnb199O
   436 / 906
вчера в 20:45
курятник а не стадион, пожелаю только поражений в этой ферме.
Сантус
Сантус
   132 / 906
вчера в 20:32
Что там с пивом?Меня очень интересует этот вопрос.Стаканы не текут?)И,там была проблемка с местом для подачи угловых.Кто смотрел?Есть место для разбега?
mangoх12
mangoх12
   27 / 906
вчера в 20:27
С новосельем нас , только побед на новом стадике!
obana777
obana777 ответил Ragnar_Lodbrok
   174 / 906
вчера в 20:22
Denkuz Сегодня 20:07 Убогой команде такой стадион. ____________________________________________________________ Славнов, это ты имеешь в виду питерский проект без истории и распил арену, на которой он играет?
А кто-такой Славнов? Что он там про убогость говорит? Про чью?
sparxx2
sparxx2 ответил Ragnar_Lodbrok
   557 / 906
вчера в 20:06
"No trophies stadium" - такое название будет у стадиона
Тhe first team winning the European cup Stadium - будет правильнее в историческом плане.
Groove000
Groove000
   304 / 906
вчера в 19:45
Красиво залетел
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Одержимый хряк
   23 / 906
вчера в 19:41
Скоро спартак себе такой построит, отдельно от фердуна.
Чтобы раз в году бомжей на нём принимать, а то на нормальный стадик вас стрёмно пускать! Гыгыгы!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 19:39
Denkuz
Сегодня 20:07
Убогой команде такой стадион.
____________________________________________________________
Славнов, это ты имеешь в виду питерский проект без истории и распил арену, на которой он играет?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   414 / 906
вчера в 19:20
наконец то появился у кур Курятник,а то играть не понятно где,точнее в соседском дворе,как то не по птичьему. Посмотрим насколько удачна будет эта Кукареку-Арена.
Denkuz
Denkuz
   41 / 906
вчера в 19:07
Убогой команде такой стадион.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Ragnar_Lodbrok
   135 / 906
вчера в 18:58
"No trophies stadium" - такое название будет у стадиона
Жестоко, но забавно.)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 18:51
"No trophies stadium" - такое название будет у стадиона
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил 25процентный клоун
   72 / 906
вчера в 18:49
с туалетами для собак и петухов ,ну чем не распил
Скоро спартак себе такой построит, отдельно от фердуна.
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 18:44
Хорошее дело.
Igo0rek
Igo0rek
   5 / 906
вчера в 18:35
Ну, с новосельем.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 906
вчера в 18:31
с туалетами для собак и петухов ,ну чем не распил
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