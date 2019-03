«Тоттенхэм» открыл свой новый стадион

На новой арене лондонского «Тоттенхэма» состоялся первый тестовый матч. Первыми опробовали новый стадион игроки юношеских команд «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» в матче юношеской Премьер-Лиги.

Первый матч в рамках АПЛ на новой арене состоится 3 апреля.

The first ever goal at our new home.



⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC 🔴#SpursNewStadium pic.twitter.com/55RE4uputp