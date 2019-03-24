«Тоттенхэм» открыл свой новый стадион

На новой арене лондонского «Тоттенхэма» состоялся первый тестовый матч. Первыми опробовали новый стадион игроки юношеских команд «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» в матче юношеской Премьер-Лиги.
Первый матч в рамках АПЛ на новой арене состоится 3 апреля.
The first ever goal at our new home.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 марта 2019 г.
⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC 🔴#SpursNewStadium pic.twitter.com/55RE4uputp
Сегодня 20:07
Убогой команде такой стадион.
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Славнов, это ты имеешь в виду питерский проект без истории и распил арену, на которой он играет?
Сегодня 20:07
Убогой команде такой стадион.
____________________________________________________________
Славнов, это ты имеешь в виду питерский проект без истории и распил арену, на которой он играет?