Россия разгромила Казахстан, Черышев отметился дублем

Сборная России одержала победу над командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Нур-Султан, стадион Астана Арена
Казахстан - Россия 0:4 (0:2)
Голы: Черышев 19, Черышев 45+2, Дзюба 52, Бейсебеков 62 (автогол)
Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко (Вороговский 30), Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух (Жуков 85), Зайнутдинов, Муртазаев (Турысбек 59)
Главный тренер: Билек Михал.
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев 61), Ахметов (Ал. Миранчук 72), Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба (Чалов 82)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Суюмбаев 49, Куат 59, Ахметов 64, Черышев 70
Судья: Винчич Славко.
В 1-м туре Россия уступила Бельгии.
В игре повезло с первым голом, а далее...метрополия бывшая победила колонию бывшую...
Игроки Казахстана на уровне команд середины таблицы РПЛ...
Впереди еще Сан-Марино и Кипр: поправим счет голам (я надеюсь).
Я болею за Спартак.
В игре повезло с первым голом, а далее...метрополия бывшая победила колонию бывшую...
Игроки Казахстана на уровне команд середины таблицы РПЛ...
Впереди еще Сан-Марино и Кипр: поправим счет голам (я надеюсь).
Я болею за Спартак.
Бельгия всех вынесет...
Бельгия всех вынесет...
саксаулы как были деревянными - так и остались..
и хто решил , что казахия - это Европа , ежель эрэфия - это азия ..
саксаулы как были деревянными - так и остались..
и хто решил , что казахия - это Европа , ежель эрэфия - это азия ..
Был бы повод для относительного оптимизма.
Был бы повод для относительного оптимизма.
Черышев красава!
Пожалели казахов,могли забивать ещё несколько плюх.
Черышев красава!
Пожалели казахов,могли забивать ещё несколько плюх.
Надо со второго места выходить
На евро 2020
Надо со второго места выходить
На евро 2020
Так что в твоей помощи не нуждаюсь, дружище!
Так что в твоей помощи не нуждаюсь, дружище!