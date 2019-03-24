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Россия разгромила Казахстан, Черышев отметился дублем

вчера, 18:50
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России одержала победу над командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Нур-Султан, стадион Астана Арена

Казахстан - Россия 0:4 (0:2)
Голы: Черышев 19, Черышев 45+2, Дзюба 52, Бейсебеков 62 (автогол)

Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко (Вороговский 30), Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух (Жуков 85), Зайнутдинов, Муртазаев (Турысбек 59)
Главный тренер: Билек Михал.

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев 61), Ахметов (Ал. Миранчук 72), Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба (Чалов 82)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Суюмбаев 49, Куат 59, Ахметов 64, Черышев 70

Судья: Винчич Славко.

В 1-м туре Россия уступила Бельгии.

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Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 06:08
Странное ощущение: вроде победа, но удовлетворения нет...

В игре повезло с первым голом, а далее...метрополия бывшая победила колонию бывшую...

Игроки Казахстана на уровне команд середины таблицы РПЛ...

Впереди еще Сан-Марино и Кипр: поправим счет голам (я надеюсь).

Я болею за Спартак.
Козинак
Козинак
сегодня в 05:09
Кто не скачет тот москаль, так то
Козинак
Козинак ответил Евгений Быстров
сегодня в 05:09
Смотри чемпионат Украины,там лучше намного
Томик
Томик ответил 2 ЗЛОДЕЯ
сегодня в 04:32
Удивительный результат. Как ,впрочем, и откровенно слабая игра сб. Казахстана-победителя сб.Шотландии. Очкам в копилку рад, конечно, но эйфории относительно "здорово отыграли" не испытываю. Вот когда с Бельгией ничейку боевую сгоняем,как минимум на равных, тогда будет повод для радости. Тем не менее всех-с победой и удачи...!
Лично мне "боевая ничейка" с бельгией не интересна. Эти французские чукчи нам ещё с Мексики 86 задолжали. Устроят только регулярные экзекуции. Такие как с Казахстаном.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Константин Белых
сегодня в 04:13
Если бы Черышев был в Спартаке,то он бы не попадал в ворота,и был ниже уровнем,чем сейчас.Я не конкретно про Спартак,а за наш чемпионат в целом.
Козинак
Козинак ответил Багров-брат
сегодня в 04:09
Кто не скачет тот москаль
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 03:41
Всех адекватных россиян с победой, а скакунам по скакалке!...)))
Козинак
Козинак
сегодня в 03:34
Украина - Россия 4:0
Zeychba
Zeychba
сегодня в 02:25
О, нет, девчока под именем Leningrad 84 добавила меня в игнор, как мне теперь жить=)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:26
Насколько же плохи дела у сборной Казахстана, если они проиграли этим недофутболерам у себя дома 0-4?!
San Skra
San Skra
сегодня в 00:15
Сборную России с заслуженной победой!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 00:02
Напомнило игру Мариуполь - Шахтёр )) люблю Мариуполь ахахаха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Ладно, пока неплохо все.
Бельгия всех вынесет...
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 23:55
мдя ..
саксаулы как были деревянными - так и остались..
и хто решил , что казахия - это Европа , ежель эрэфия - это азия ..
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:48
Денис молодчина!
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил 25процентный клоун
вчера в 23:45
смешно((
Всё в твоём нике указано. Дальше можно не продолжать.
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил Leningrad 84
вчера в 23:44
А вас не смущает, что Казахстан обул Шотландию 3:0?
Нет, не смущает. С каких пор сб. Шотландии стала настолько сильной, что не может проиграть Казахстану в гостях?
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 23:39
Счастье то какое, Казахстан обыграли, ну теперь будем всех рвать...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:26
С Бельгией надо было хотя бы ничеечку сгонять.
Был бы повод для относительного оптимизма.
feris1
feris1
вчера в 23:25
РОссию с победой!
Черышев красава!
Пожалели казахов,могли забивать ещё несколько плюх.
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 23:10
Спасибо ребятам....но положа руку на сердце,мы играли так,как нам позволили казахи. А казахи в этой игре, позволили нам ВСЕ. А бельгийцы, не позволили..
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:01
Ну что, удачи нашей сборной.
Надо со второго места выходить
На евро 2020
Против_всех
Против_всех ответил Leningrad 84
вчера в 22:58
Нужда меня твоя "интересует" в последнюю очередь, так что продолжай и дальше "путаться в показаниях".. Тем более я уже и так тут не один, кто это заметил ))
ariec93
ariec93 ответил Санкт-Ватутинки
вчера в 22:50
Убрали бомжа жиркова, убрали бомжа козявкина, оставили одного дзюбу для смеху - и сразу не 1:3, а 4:0! Черчесов делает правильные выводы!
И сразу не Бельгия, а Казахстан.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Кочегар 68
вчера в 22:48
а что отмылась? пфффы
andre_can
andre_can
вчера в 22:48
ну если бы проиграли, то поржали бы :) а так все нормально!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Против_всех
вчера в 22:48
Ты совсем вижу нити разговора упустил из рук, но я не доктор, к счастью, или сожалению, но не помогу
Похоже, ты даже не фельдшер.
Так что в твоей помощи не нуждаюсь, дружище!
Ravshan878
Ravshan878 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 22:46
У всех тренеров свои концепции..Я тоже удивлен почему не ставить. У нас нету возможности спросить у тренеров.
Zeychba
Zeychba ответил Leningrad 84
вчера в 22:43
А слон - это кто?
    Против_всех
    Против_всех
    вчера в 22:43
    Россия без носорогов, тем более шведских!
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