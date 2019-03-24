Уэльс обыграл Словакию

Сборная Уэльса обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Кардифф, стадион Кардифф Сити
Уэльс - Словакия 1:0 (1:0)
Гол: Джеймс 5
Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Мепхэм, Лоуренс , Дэвис, Аллен, Смит, Джеймс (Уильямс 73), Брукс (Робертс 60), Уилсон (Волкс 87), Бэйл
Главный тренер: Гиггз Райан.
Словакия: Дубравка, Пекарик (Шафранко 90), Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Гамшик, Руснак, Дуда (Дуриш 65), Мак (Стох 69)
Главный тренер: Гапал Павел.
Предупреждения: Мак 15, Вавро 31, Лоботка 41, Аллен 53, Брукс 60, Дуриш 69, Гамшик 86, Стох 90+3
Судья: Цвайер Феликс.
Ранее в этой группе хорваты обыграли Азербайджан.
На важнейший матч за второе место в группе он выставил только 6 игроков старше 21 года, причём двум из них 22 и 23. Также в основе отыграли парень из Андерлехта и парень из АПЛ U-23.
Классное поколение приходит на смену Бэйлу и Рэмзи.
На важнейший матч за второе место в группе он выставил только 6 игроков старше 21 года, причём двум из них 22 и 23. Также в основе отыграли парень из Андерлехта и парень из АПЛ U-23.
Классное поколение приходит на смену Бэйлу и Рэмзи.