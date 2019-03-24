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Уэльс обыграл Словакию

вчера, 18:51
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Сборная Уэльса обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Уэльс - Словакия 1:0 (1:0)
Гол: Джеймс 5

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Мепхэм, Лоуренс , Дэвис, Аллен, Смит, Джеймс (Уильямс 73), Брукс (Робертс 60), Уилсон (Волкс 87), Бэйл
Главный тренер: Гиггз Райан.

Словакия: Дубравка, Пекарик (Шафранко 90), Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Гамшик, Руснак, Дуда (Дуриш 65), Мак (Стох 69)
Главный тренер: Гапал Павел.

Предупреждения: Мак 15, Вавро 31, Лоботка 41, Аллен 53, Брукс 60, Дуриш 69, Гамшик 86, Стох 90+3

Судья: Цвайер Феликс.

Ранее в этой группе хорваты обыграли Азербайджан.
 

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Все комментарии
beefs
beefs
   101 / 904
сегодня в 00:24
Уэльс завоюет место в Евро-20
Doker_05_
Doker_05_
   664 / 904
вчера в 22:10
Я, честно говоряговоря, от Уэльса больше ожидал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 904
вчера в 21:49
Фсе тока начинается!
grisser
grisser
   96 / 904
вчера в 21:21
Уэльс с победой!
RMUKMU
RMUKMU
   140 / 904
вчера в 20:34
Гиггз шикарен!
На важнейший матч за второе место в группе он выставил только 6 игроков старше 21 года, причём двум из них 22 и 23. Также в основе отыграли парень из Андерлехта и парень из АПЛ U-23.
Классное поколение приходит на смену Бэйлу и Рэмзи.
ermak6848
ermak6848
   198 / 904
вчера в 20:29
ну и хорошо посмотрим что дальше....
Aчиститель
Aчиститель
   97 / 904
вчера в 20:13
Тяжело будет из группы выйти, главного соперника одолели.
Kuprin
Kuprin
   183 / 904
вчера в 19:54
неплохая у них сборная
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   33 / 904
вчера в 19:40
Уэльс с победой.
Sergey Z
Sergey Z
   234 / 904
вчера в 19:23
Уэльс с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 904
вчера в 19:20
С победой .
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 904
вчера в 19:19
Принципиальный матч за второе место.
Comench
Comench
   92 / 904
вчера в 19:04
С победой!
Nursultan_rma
Nursultan_rma
   663 / 904
вчера в 19:00
Судья клоун. Теперь каталонцы начнут требовать на плей офф поставит эту судейку. Он будет достойным наследником эвребе и айтекина
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   99 / 904
вчера в 18:59
Уэльсу выхода на ЧЕ
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 904
вчера в 18:52
Уэльс с победой!
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