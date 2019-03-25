Черчесов: «Алексея Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Самое важное для молодого тренера – не влюбляться в футболистов своих. И наоборот тоже плохо. Это серьёзно говорю сейчас. Любовь же слепа в обе стороны. Вот я Лёшу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной. Его есть кому любить. Надеюсь, и они меня не любят, а оценивают то, что мы им даём.
Напомним, что недавно сборная России одержала победу над командой Казахстана в отборе на Евро-2020.
Может Черчесову просто молчать, так нам спокойнее будет. Но дежурный психиатр в сборной должен присутствовать.
Может Черчесову просто молчать, так нам спокойнее будет. Но дежурный психиатр в сборной должен присутствовать.
Моя любовь была слепа,
Я говорю вполне серьёзно,
Есть левая нога одна,
Ну просто чудо виртуозна!
На ощупь я определил,
Её волнующие формы,
И тут же сразу полюбил,
Презрев приличия и нормы.
Зачем же Лёше та нога,
Он правой в жизни обойдётся.
Мне ж левая - так дорога,
Что оторвать её придётся!
Моя любовь была слепа,
Я говорю вполне серьёзно,
Есть левая нога одна,
Ну просто чудо виртуозна!
На ощупь я определил,
Её волнующие формы,
И тут же сразу полюбил,
Презрев приличия и нормы.
Зачем же Лёше та нога,
Он правой в жизни обойдётся.
Мне ж левая - так дорога,
Что оторвать её придётся!
Только в другой команде...
Даже чуть Урал не обыграли... )))))
Только в другой команде...
Даже чуть Урал не обыграли... )))))
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Оказывается он ещё и сексуальный фетишист.
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Оказывается он ещё и сексуальный фетишист.
А кому она нужна эта левая нога без мозгов???
А как можно играть без правой???
Надо любить всего человека и его талант, а всё остальное это ИЗВРАЩЕНИЕ сути и ахинея.
Станиславу надо включать мозги.
А кому она нужна эта левая нога без мозгов???
А как можно играть без правой???
Надо любить всего человека и его талант, а всё остальное это ИЗВРАЩЕНИЕ сути и ахинея.
Станиславу надо включать мозги.