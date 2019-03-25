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Черчесов: «Алексея Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю»

вчера, 21:15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

Самое важное для молодого тренера – не влюбляться в футболистов своих. И наоборот тоже плохо. Это серьёзно говорю сейчас. Любовь же слепа в обе стороны. Вот я Лёшу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной. Его есть кому любить. Надеюсь, и они меня не любят, а оценивают то, что мы им даём.

Напомним, что недавно сборная России одержала победу над командой Казахстана в отборе на Евро-2020.

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Все комментарии
kust07
kust07
   260 / 851
сегодня в 15:45
какой любвеобильный Черчесов) слов нет
Байкал-38
Байкал-38
   66 / 851
сегодня в 09:07
Иногда после слов Черчесова, страшно становится как за сборную в целом, так и отдельных игроков.
Может Черчесову просто молчать, так нам спокойнее будет. Но дежурный психиатр в сборной должен присутствовать.
Doktor S
Doktor S
   50 / 851
сегодня в 08:37
Историю любви в тарасовке может выдать?
Erlov
Erlov
   108 / 851
сегодня в 08:27
Не скажешь, что умный, но зато заслуженный.
time out
time out
   69 / 851
сегодня в 07:53
Когда не думаешь о чем говоришь, то даешь "хлеб" троллям.
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 851
сегодня в 01:41
Один штанги любит,зацеловал до ржавчины..другой ноги чужие..В хрюшатнике,все извращенцы..тьфу..
Tostao
Tostao
   96 / 851
сегодня в 01:19
"Любимая чужая" (пародия)

Моя любовь была слепа,
Я говорю вполне серьёзно,
Есть левая нога одна,
Ну просто чудо виртуозна!
На ощупь я определил,
Её волнующие формы,
И тут же сразу полюбил,
Презрев приличия и нормы.
Зачем же Лёше та нога,
Он правой в жизни обойдётся.
Мне ж левая - так дорога,
Что оторвать её придётся!
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 851
сегодня в 00:10
Хотел наверно пошутить и как обычно неполучилось
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   16 / 851
вчера в 23:31
Они уже взяли позиции.....
Только в другой команде...
Даже чуть Урал не обыграли... )))))
pomor45
pomor45 ответил Sysanin101
   104 / 851
вчера в 22:51
Однозначно сморозил ерунду. А кому она нужна эта левая нога без мозгов??? А как можно играть без правой??? Надо любить всего человека и его талант, а всё остальное это ИЗВРАЩЕНИЕ сути и ахинея. Станиславу надо включать мозги.
Такие мозги надо выключать.
pomor45
pomor45
   104 / 851
вчера в 22:50
......левую ногу его люблю
----------------------------------------------
Оказывается он ещё и сексуальный фетишист.
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 22:36
"Люблю - не люблю, ...мы им даём." Вот что Европа с Салямычем сотворила!
wingback
wingback
   160 / 851
вчера в 22:32
Пёс думает, что сказал нечто оригинальное. На самом деле, опозорился как обычно...
1-й парень
1-й парень
   114 / 851
вчера в 22:18
Уже ноги любить стали, до чего бромантан потом осложнения дает.
Comench
Comench
   116 / 851
вчера в 22:15
Превратил сборную в ОПГ Ромашка - Любишь-не любишь.
Aчиститель
Aчиститель
   138 / 851
вчера в 22:14
Список нелюбимых и любимых, пожалуйста. Это исторически сложилось, что в спартаке всегда кто-то кого-то любит или ненавидит.
Tostao
Tostao
   96 / 851
вчера в 22:11
Есть юмор солдатский, но есть оказывается более изысканно-топорный - черчесовский.
mondial18
mondial18
   128 / 851
вчера в 22:11
Черчеса никто не любит , разве что за лысину
Caniggia
Caniggia
   31 / 851
вчера в 22:02
Ну вот те на! Оказывается чабан дурь всякую курить уважает.
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 21:56
Зачем эти странные разговоры....
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 851
вчера в 21:51
Черчесов : Акинфеева и Березуцких терпеть не могу,потому и погнал их
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 851
вчера в 21:48
Стас ,ты лучший ,только с бревнами тебе тяжко,Гильерме прав,потерпи Зобнин,Кутепов,Рассказов,Умяров,Ломовицкий возьмут свои позиции и заиграет команда
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   77 / 851
вчера в 21:45
Бред!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 21:30
Ерунду всякую несет!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   72 / 851
вчера в 21:30
Философ, однако
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 851
вчера в 21:26
Сборные Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии: Дыркинфеева любим, его растущие из (_!_) крюки обожаем! Гыгыгы!
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 21:24
Теперь усач ещё и остроум.
Sysanin101
Sysanin101 ответил sir_Alex
   259 / 851
вчера в 21:22
Усатый осетин бредит!
Однозначно сморозил ерунду.
А кому она нужна эта левая нога без мозгов???
А как можно играть без правой???
Надо любить всего человека и его талант, а всё остальное это ИЗВРАЩЕНИЕ сути и ахинея.
Станиславу надо включать мозги.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 851
вчера в 21:19
Усатый осетин бредит!
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