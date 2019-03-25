Черчесов: «Алексея Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

Самое важное для молодого тренера – не влюбляться в футболистов своих. И наоборот тоже плохо. Это серьёзно говорю сейчас. Любовь же слепа в обе стороны. Вот я Лёшу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной. Его есть кому любить. Надеюсь, и они меня не любят, а оценивают то, что мы им даём.