Пирло: «„Ювентус“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринцам по силам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.
«Ювентус» должен проходить «Аякс». Главное, не нужно забывать, что амстердамский клуб обыграл «Реал». Но «сливочные» в ответной игре сыграли очень неорганизованно. «Ювентус» не должен допустить такую же ошибку. Они способны выиграть Лигу чемпионов.
Остальные четвертьфиналисты врядли!
Остальные четвертьфиналисты врядли!
Так что финал! А нам можно об этом помечтать!!!
Так что финал! А нам можно об этом помечтать!!!
Удачи, Вован!
Удачи, Вован!
Конечно способен , как и остальные 7 команд
Конечно способен , как и остальные 7 команд
Я правильным Богам молюсь!)
(время вечерней молитвы)))
Я правильным Богам молюсь!)
(время вечерней молитвы)))
На то ты и Князь!!!)
На то ты и Князь!!!)
Только Бог тут не поможет. Футбол это шаманизм, т.е. от Лукавого))). Ему будешь молиться?)
Только Бог тут не поможет. Футбол это шаманизм, т.е. от Лукавого))). Ему будешь молиться?)
У нас два инглиза, Ливерпуль иногда кажет убийственный футбол и Сульшер-тайм с Погба , загадка ещё та!
Пойду , Костя, молиться, чтобы этот финал состоялся, свистун свистел в пользу Турина, Роналду забил 2 гола, а победила Барса 5:3!!!!!!!
У нас два инглиза, Ливерпуль иногда кажет убийственный футбол и Сульшер-тайм с Погба , загадка ещё та!
Пойду , Костя, молиться, чтобы этот финал состоялся, свистун свистел в пользу Турина, Роналду забил 2 гола, а победила Барса 5:3!!!!!!!
А МС самый сложный соперник этого розыгрыша. Это факт.
Тут дело не в возрасте, а в правильности выбранной тактики. Я в сорокед с кучей болячек многим 20-летним фору даю.
А чего злой то? Я в норме.)
А МС самый сложный соперник этого розыгрыша. Это факт.
Тут дело не в возрасте, а в правильности выбранной тактики. Я в сорокед с кучей болячек многим 20-летним фору даю.
А чего злой то? Я в норме.)
Чего сразу базукой пугаешь?)
Ну скажи честно, ты как видишь игру Юве с МСити в полуфинале? У Пепа больше половины состава молодые парни, 22-27 лет, а твои,,,,стариканы с тяжелыми чугунными яйцами,)))) Разорвёт их Сити !!!
Чего сразу базукой пугаешь?)
Ну скажи честно, ты как видишь игру Юве с МСити в полуфинале? У Пепа больше половины состава молодые парни, 22-27 лет, а твои,,,,стариканы с тяжелыми чугунными яйцами,)))) Разорвёт их Сити !!!
Вечер добрый!
Вечер добрый!
Это ты точно пометил!!))) Опять же я45а танцору мешают!)))
Это ты точно пометил!!))) Опять же я45а танцору мешают!)))
Следующий МанСити, этот катком ,,старушку» прикатает!!!
Сказал бы Андрюха, что шансы хорошие у Юве, ну тут кто будет возражать что шансы хорошие до игры, ровно 50%!!!))) Не будет Ушастого в Турине в 19. Не хватит силёнок.
Следующий МанСити, этот катком ,,старушку» прикатает!!!
Сказал бы Андрюха, что шансы хорошие у Юве, ну тут кто будет возражать что шансы хорошие до игры, ровно 50%!!!))) Не будет Ушастого в Турине в 19. Не хватит силёнок.