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Пирло: «„Ювентус“ способен выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 18:53

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринцам по силам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Ювентус» должен проходить «Аякс». Главное, не нужно забывать, что амстердамский клуб обыграл «Реал». Но «сливочные» в ответной игре сыграли очень неорганизованно. «Ювентус» не должен допустить такую же ошибку. Они способны выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   262 / 851
сегодня в 18:33
В игровой приставке возможно
obana777
obana777
   208 / 851
сегодня в 09:15
Способен, но не выиграет!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   314 / 851
сегодня в 08:12
Игра все покажет.
RUPRICHT
RUPRICHT
   809 / 851
вчера в 23:04
ПИРЛО УВАЖАЮ!!!НО С ЕГО ТЕОРИЕЙ НЕ СОГЛАСЕН !!!ЯВНО БУДЕТ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ!!??
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 851
вчера в 22:52
Лет пять последних об этом говорили, а он никак не выиграет
BARCDJIN
BARCDJIN ответил санекЦСКА
   167 / 851
вчера в 22:14
Ювентус не просто пройдёт Улицу красных фонарей, он её деклассирует. Не надо таить ложных надежд.
просто маша , бросила муму ради лошадины..
Шуnя771
Шуnя771
   97 / 851
вчера в 21:55
А почему и нет?
eleven LC
eleven LC
   92 / 851
вчера в 21:39
Безусловно Ювентус способен выиграть лигу чемпионов в равной степени так же как Барселона,МанСити и Ливерпуль!
Остальные четвертьфиналисты врядли!
Vladimir808
Vladimir808 ответил h8you
   383 / 851
вчера в 21:07
Хм, заднюю сейчас уже не включим!)
Так что финал! А нам можно об этом помечтать!!!
h8you
h8you ответил Vladimir808
   501 / 851
вчера в 21:04
Хотел бы я в финале ,,Старушку» получить, поквитаться за те 3:0. Тяжёлые пазлы!!!( У нас два инглиза, Ливерпуль иногда кажет убийственный футбол и Сульшер-тайм с Погба , загадка ещё та! Пойду , Костя, молиться, чтобы этот финал состоялся, свистун свистел в пользу Турина, Роналду забил 2 гола, а победила Барса 5:3!!!!!!!
у вас с Юве только шансы в одном матче,все как всегда....лучше бы мы с вами в 1.4 сыграли,ведь в двухматчевом противостоянии всегда вас проходили
h8you
h8you
   501 / 851
вчера в 21:02
alexgurzan c каких это пор за к-н бан идет?????вы бы лучше за фейковыми акками следили,а не такой ерундой занимались
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
   17 / 851
вчера в 20:53
Нет!) Я правильным Богам молюсь!) (время вечерней молитвы)))
Надеюсь они тебя услышат.
Удачи, Вован!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   321 / 851
вчера в 20:49
Уже в который раз он это говорит ?
Конечно способен , как и остальные 7 команд
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
   383 / 851
вчера в 20:47
Нет!)
Я правильным Богам молюсь!)
(время вечерней молитвы)))
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
   383 / 851
вчера в 20:45
Здоровья, Костя!!!
На то ты и Князь!!!)
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
   17 / 851
вчера в 20:44
Хотел бы я в финале ,,Старушку» получить, поквитаться за те 3:0. Тяжёлые пазлы!!!( У нас два инглиза, Ливерпуль иногда кажет убийственный футбол и Сульшер-тайм с Погба , загадка ещё та! Пойду , Костя, молиться, чтобы этот финал состоялся, свистун свистел в пользу Турина, Роналду забил 2 гола, а победила Барса 5:3!!!!!!!
Удачи, Володя.
Только Бог тут не поможет. Футбол это шаманизм, т.е. от Лукавого))). Ему будешь молиться?)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
   383 / 851
вчера в 20:43
Хотел бы я в финале ,,Старушку» получить, поквитаться за те 3:0. Тяжёлые пазлы!!!(
У нас два инглиза, Ливерпуль иногда кажет убийственный футбол и Сульшер-тайм с Погба , загадка ещё та!
Пойду , Костя, молиться, чтобы этот финал состоялся, свистун свистел в пользу Турина, Роналду забил 2 гола, а победила Барса 5:3!!!!!!!
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
   17 / 851
вчера в 20:37
Чего злой?) Чего сразу базукой пугаешь?) Ну скажи честно, ты как видишь игру Юве с МСити в полуфинале? У Пепа больше половины состава молодые парни, 22-27 лет, а твои,,,,стариканы с тяжелыми чугунными яйцами,)))) Разорвёт их Сити !!!
Матрасы уже разорвали), теперь сами на свалке порванные лежат. Аха-ха)
А МС самый сложный соперник этого розыгрыша. Это факт.
Тут дело не в возрасте, а в правильности выбранной тактики. Я в сорокед с кучей болячек многим 20-летним фору даю.
А чего злой то? Я в норме.)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
   383 / 851
вчера в 20:34
Чего злой?)
Чего сразу базукой пугаешь?)
Ну скажи честно, ты как видишь игру Юве с МСити в полуфинале? У Пепа больше половины состава молодые парни, 22-27 лет, а твои,,,,стариканы с тяжелыми чугунными яйцами,)))) Разорвёт их Сити !!!
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
   17 / 851
вчера в 20:21
Салют, Костя!!! Это ты точно пометил!!))) Опять же я45а танцору мешают!)))
Ну твои то танцоры без яиц. За них Айтекины, Чакыры и Эвребе с Буззаками играют.))

Вечер добрый!
STVA 1
STVA 1
   61 / 851
вчера в 20:20
Почему бы не выиграть , только пяток клубов против!
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
   17 / 851
вчера в 20:20
А что уже Аякс прошли? Следующий МанСити, этот катком ,,старушку» прикатает!!! Сказал бы Андрюха, что шансы хорошие у Юве, ну тут кто будет возражать что шансы хорошие до игры, ровно 50%!!!))) Не будет Ушастого в Турине в 19. Не хватит силёнок.
Вечно барсики Юве хоронят раньше времени. Я вашему кукаренжину писал после проигрыша в Мадриде, что дальше каталонского балетного кружка дойдём. А вы нас уже тогда списали. Как бы вас победитель пары Ливер-Порту не вздрючил)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
   383 / 851
вчера в 20:19
Салют, Костя!!!
Это ты точно пометил!!))) Опять же я45а танцору мешают!)))
Vladimir808
Vladimir808
   383 / 851
вчера в 20:16
А что уже Аякс прошли?
Следующий МанСити, этот катком ,,старушку» прикатает!!!
Сказал бы Андрюха, что шансы хорошие у Юве, ну тут кто будет возражать что шансы хорошие до игры, ровно 50%!!!))) Не будет Ушастого в Турине в 19. Не хватит силёнок.
minai
minai
   149 / 851
вчера в 20:15
Совсем крышу снесло чуваку.
Великий Князь
Великий Князь
   17 / 851
вчера в 20:12
Только вечно мешают Чакыры и Оливеры. Но они не вечны и цыганская мафия скоро зачахнет.
An Jo
An Jo
   364 / 851
вчера в 20:11
Пирло забыл год уточнить, когда Ювентус будет на 100% на это способен.
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 851
вчера в 20:10
Удачи .
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 851
вчера в 20:08
Это Роналду способен.
NbKA555
NbKA555
   292 / 851
вчера в 20:01
Удачи Ювэ!Надеюсь в этом году они завоюют ушастого!!!
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