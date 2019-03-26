Жиру: «Хочу догнать Платини в списке лучших бомбардиров сборной»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру в матче квалификации Евро-2020 против Исландии (4:0) забил свой 35-й гол за национальную команду и обошёл по этому показателю Давида Трезеге. Теперь 32-летний форвард уступает в списке лучших бомбардиров сборной только Мишелю Платини (41 гол) и Тьерри Анри (51 гол). После матча Жиру сообщил, что рассчитывает на то, чтобы догнать Платини.
Догнать Платини – одна из моих целей. Самое главное – успех коллектива. Интересы команды я всегда ставлю на первое место. Но это правда, что игрок должен отмечаться и индивидуально. Надеюсь, что догоню Платини, посмотрим.