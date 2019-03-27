Полузащитник «Спартака» признался, что болеет за «Барселону»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своих кумирах.

В детстве моими кумирами были Рональдиньо и Роналдо. А со временем, когда уже определился с позицией, больше нравился Иньеста. На данный момент ориентир – Бускетс. Модрич тоже очень нравится. То есть в основном, игроки центральной линии. У них есть все важные качества: видение поля, культура паса, руководство командой.

Если говорить о зарубежных командах, то нравится «Барселона». А так, безусловно, «Спартак». Это с детства.