Полузащитник «Спартака» признался, что болеет за «Барселону»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своих кумирах.
В детстве моими кумирами были Рональдиньо и Роналдо. А со временем, когда уже определился с позицией, больше нравился Иньеста. На данный момент ориентир – Бускетс. Модрич тоже очень нравится. То есть в основном, игроки центральной линии. У них есть все важные качества: видение поля, культура паса, руководство командой.
Если говорить о зарубежных командах, то нравится «Барселона». А так, безусловно, «Спартак». Это с детства.
Этой зимой 18-летний футболист перебрался в московский клуб из «Чертаново».
Поговаривают, что летом с Глушаковым расторгнут контракт.
Поговаривают, что летом с Глушаковым расторгнут контракт.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ