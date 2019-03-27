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Полузащитник «Спартака» признался, что болеет за «Барселону»

вчера, 15:32

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своих кумирах.

В детстве моими кумирами были Рональдиньо и Роналдо. А со временем, когда уже определился с позицией, больше нравился Иньеста. На данный момент ориентир – Бускетс. Модрич тоже очень нравится. То есть в основном, игроки центральной линии. У них есть все важные качества: видение поля, культура паса, руководство командой.

Если говорить о зарубежных командах, то нравится «Барселона». А так, безусловно, «Спартак». Это с детства.

Этой зимой 18-летний футболист перебрался в московский клуб из «Чертаново»

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S ответил Литейный 4
   52 / 835
сегодня в 01:20
В Спартаке никто не болеет за Спартак, кроме Глушакова. Гыгыгы
За спартак вообще болеть не прилично.
time out
time out ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   94 / 835
вчера в 20:26
ТАК ЖЕ ОН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОБОЖАЕТ СЛУШАТЬ БОРЮ МОИСЕЕВА И КОЛЮ ТРУБАЧА. ГЫ-ГЫ
Если ты слушаешь Моисеева и Трубача, это не значит, что все так их любят, как ты.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 18:40
Вот и болельщики спартака болеют вовсе не за спартак.
makkie
makkie
   27 / 835
вчера в 17:39
Перспективный малый, уже сейчас можно к основе подводить.
Поговаривают, что летом с Глушаковым расторгнут контракт.
mangoх12
mangoх12
   29 / 835
вчера в 17:13
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 835
    вчера в 16:59
    В Спартаке никто не болеет за Спартак, кроме Глушакова. Гыгыгы
    Erlov
    Erlov
       108 / 835
    вчера в 16:51
    Мало свиней за свой спартак болеют, мало.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       285 / 835
    вчера в 16:48
    Многовато Умярова.
    handreb
    handreb
       71 / 835
    вчера в 16:44
    Он боялся признаться, что ненавидит спартак, как это сделал их капитан.
    STVA 1
    STVA 1
       70 / 835
    вчера в 16:42
    А что в этом такого ? Миллионы в мире болеют за Барсу , миллионы за Реал и т.д.
    cska plus
    cska plus
       9 / 835
    вчера в 16:33
    Умяров болеет за Барселону и как все остальные ненавидят спартак.
    VV V
    VV V
       186 / 835
    вчера в 16:29
    Странно....а я думал за ЦСКА.
    4RT
    4RT
       147 / 835
    вчера в 16:06
    Заголовок для любителей дешёвых сенсаций
    Багров-брат
    Багров-брат
       63 / 835
    вчера в 15:58
    Очень низко играть в Великом Спартаке и болеть за какую-то Барселону...)))
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       55 / 835
    вчера в 15:57
    ТАК ЖЕ ОН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОБОЖАЕТ СЛУШАТЬ БОРЮ МОИСЕЕВА И КОЛЮ ТРУБАЧА.

    ГЫ-ГЫ
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       15 / 835
    вчера в 15:33
    А головин и чалов хотя бы слышали о таких?
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