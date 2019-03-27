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Ефремов наехал на болельщиков, которые выступают против Глушакова

вчера, 15:15

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о том, что фанаты «красно-белых» вывесили баннеры против полузащитника Дениса Глушакова у офиса московской команды.

Это сделали не болельщики, а *** [фигня] проплаченная. Понятно, что это идет во вред. Это выгодно кому-то, несомненно. Но обращать внимания на это спонсорам клуба не стоит. Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все! Ментов вызвать — суток на 15 закрыть разок, сразу все это прекратится. Это такой нормальный российский вариант.

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Все комментарии
blitz
blitz
   574 / 835
вчера в 23:43
Всей стране уже давно стыдно за клуб из тарасовки.
Adonius
Adonius
   72 / 835
вчера в 22:55
Ну и болельщики у спартака, Ефремов, Назаров и Моисеев....
Завтра
Завтра
   194 / 835
вчера в 19:59
Конечно проплаченная, Гинер и Миллер купили - ясно как день! Бесит их "народность" спартака)
МапС
МапС
   78 / 835
вчера в 18:50
Если бы наехал, то огрёб по самые нехочухи.
Adonius
Adonius
   72 / 835
вчера в 18:47
Крым вернуть украине Ефремов опять не требовал?
VIC2
VIC2
   779 / 835
вчера в 18:09
Почитал комментарии и вижу, что здесь собрались одни
ханжи, трезвенники и язвенники
ГА-ГА-ГА-ГА, как говорил великий Папанов
SHMEL
SHMEL
   49 / 835
вчера в 18:02
Ничего не меняется в свином царстве...Кабаны против свиней,подсвинки против боровков,хряки против свиноматок,молочные поросята и те визжат не по детски...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Leha-ha50
   87 / 835
вчера в 17:26
Почему опять??? Он всегда пьет!!!
Нет, у него бывают небольшие перерывы, если съемки какие-нибудь подворачиваются. Но после съемок - он пьет очень много! Я бы даже сказал - обильно !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил particular
   87 / 835
вчера в 17:24
Ефремов, между запоями, конечно, выдаёт исполнение ролей... Но в этой ситуации - он не сильное звено... Ему за его закидоны на сцене и вне её, тоже неплохо по воронкАм помыкаться..:)) По его же мысли... Эх, Миша... Папа был поумней, да и хлебал пойла поменьше...
Папа ?! Хлебал поменьше ? Будешь смеяться, но моя покойная соседка проживала с покойным же О.Н. на одной клетке. Так вот О.Н. по этому делу был ЗМС, если переводить на футбольный язык, а Миша - только МС. Хотя , он продолжает прогрессировать.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   87 / 835
вчера в 17:20
Бухой, стопудово. Кстати, насчет люлей. Штука ведь обоюдоострая . Как бы не отловили хряки Мишутку после игры, да не навешали ему тех самых... люлей.
311
311
   42 / 835
вчера в 17:10
Спартак - *** [фигня] проплаченная.
Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все!)
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   61 / 835
вчера в 16:46
Ефремов за Порошенко и спартак.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 16:42
Нравится мне срач в тарасовке.
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 16:39
Что-то Назаров перестал свои вирши выдавать, видимо всем доволен.
Palex
Palex ответил particular
   125 / 835
вчера в 16:36
Да нет,хлебал он тоже,за милую душу.
VV V
VV V
   186 / 835
вчера в 16:33
Алкоголь ещё никого до добра не доводил, не довёл и Ефремова.....во-первых: болельщики правы, во-вторых: Лукойл-владелец клуба, а не какой-то тухленький спонсор.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 16:31
Вот те-на, протрезвел никак и наехал.У свиней не пьющий болельщик есть?
OLESOCC
OLESOCC
   309 / 835
вчера в 16:10
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!.
particular
particular
   7 / 835
вчера в 16:04
Ефремов, между запоями, конечно, выдаёт исполнение ролей...
Но в этой ситуации - он не сильное звено... Ему за его закидоны на сцене и вне её, тоже неплохо по воронкАм помыкаться..:)) По его же мысли...
Эх, Миша... Папа был поумней, да и хлебал пойла поменьше...
stavr74
stavr74
   624 / 835
вчера в 16:03
во разошёлся , лавры Назарова покоя не дают)))
еще дуэтом спойте
Багров-брат
Багров-брат
   63 / 835
вчера в 16:02
Основная масса болельщиков СпаМа, по мнению Мишани "*** (фигня) проплаченная". Да и сам Мишаня, хоть и не проплаченная, но проспиртованная ***...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   93 / 835
вчера в 15:54
Все нормальные болельщики России за Дениса! Глушак, глуши "Спартак"!
Sunny.
Sunny.
   82 / 835
вчера в 15:48
Глушак икона Спартака
ziborock
ziborock ответил cska plus
   54 / 835
вчера в 15:38
Что за общество собралось в тарасовка, одной грязью поливают друг друга, целыми днями скандалят, сожрать хотят друг друга.
Ну не поножовщиной же заниматься как ваши болелы!
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   54 / 835
вчера в 15:37
Как нам нравится эта грызня в стане свиней. . Болелы на клуб, клуб на болел. Болелы против болел. Как пауки в банке. Гыгыгы
По крайней мере в шарфике Тосно замечен не был!)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Против ЦСКА
   21 / 835
вчера в 15:28
Как посмел Ефремов назвать полицейских ментами? Видимо опять сильно пьет.
Почему опять??? Он всегда пьет!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 15:27
Как нам нравится эта грызня в стане свиней. . Болелы на клуб, клуб на болел. Болелы против болел. Как пауки в банке. Гыгыгы
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   146 / 835
вчера в 15:26
Ефремов с Глушаковым наверно в баньке были самогон пили.)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 15:25
Как посмел Ефремов назвать полицейских ментами?
Видимо опять сильно пьет.
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 15:24
Что за общество собралось в тарасовка, одной грязью поливают друг друга, целыми днями скандалят, сожрать хотят друг друга.
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