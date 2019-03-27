Ефремов наехал на болельщиков, которые выступают против Глушакова

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о том, что фанаты «красно-белых» вывесили баннеры против полузащитника Дениса Глушакова у офиса московской команды.

Это сделали не болельщики, а *** [фигня] проплаченная. Понятно, что это идет во вред. Это выгодно кому-то, несомненно. Но обращать внимания на это спонсорам клуба не стоит. Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все! Ментов вызвать — суток на 15 закрыть разок, сразу все это прекратится. Это такой нормальный российский вариант.