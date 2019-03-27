Ефремов наехал на болельщиков, которые выступают против Глушакова

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о том, что фанаты «красно-белых» вывесили баннеры против полузащитника Дениса Глушакова у офиса московской команды.
Это сделали не болельщики, а *** [фигня] проплаченная. Понятно, что это идет во вред. Это выгодно кому-то, несомненно. Но обращать внимания на это спонсорам клуба не стоит. Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все! Ментов вызвать — суток на 15 закрыть разок, сразу все это прекратится. Это такой нормальный российский вариант.
ханжи, трезвенники и язвенники
ГА-ГА-ГА-ГА, как говорил великий Папанов
ханжи, трезвенники и язвенники
ГА-ГА-ГА-ГА, как говорил великий Папанов
Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все!)
Как это прекратить? *** [люлей] дать им один раз, и все!)
Но в этой ситуации - он не сильное звено... Ему за его закидоны на сцене и вне её, тоже неплохо по воронкАм помыкаться..:)) По его же мысли...
Эх, Миша... Папа был поумней, да и хлебал пойла поменьше...
Но в этой ситуации - он не сильное звено... Ему за его закидоны на сцене и вне её, тоже неплохо по воронкАм помыкаться..:)) По его же мысли...
Эх, Миша... Папа был поумней, да и хлебал пойла поменьше...
еще дуэтом спойте
еще дуэтом спойте
Видимо опять сильно пьет.
Видимо опять сильно пьет.