Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонцев.
Футболист вернулся травмированным из расположения сборной Аргентины, из-за чего Лео пропустил занятие во вторник, однако сегодня он уже работал вместе с остальной командой.
Скорее всего, Месси сможет сыграть в ближайшем матче против «Эспаньола». В то же время под вопросом участие в игре Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Прилетел набивать статистику, благо хоть Барселона ему это позволяет.
Прилетел набивать статистику, благо хоть Барселона ему это позволяет.
Все равно, толку от него там нет, а травмы получает.
Все равно, толку от него там нет, а травмы получает.