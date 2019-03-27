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Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

вчера, 17:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол30.03.2019 в 18:15 Не начался

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонцев. 

Футболист вернулся травмированным из расположения сборной Аргентины, из-за чего Лео пропустил занятие во вторник, однако сегодня он уже работал вместе с остальной командой.

Скорее всего, Месси сможет сыграть в ближайшем матче против «Эспаньола». В то же время под вопросом участие в игре Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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Все комментарии
vale46
vale46
   276 / 835
вчера в 22:59
    League1
    League1 ответил ДАША Д
       68 / 835
    вчера в 22:40
    Значит здоров.
    У него иногда ложка к нёбу пристаёт, а так он обычно здоров.
    NGY
    NGY
       40 / 835
    вчера в 22:20
    Для вида пропустил одну тренировку, а уже на следующий день вернулся в общую группу. За 4 дня сразу восстановился, симуляция чистой воды.

    Прилетел набивать статистику, благо хоть Барселона ему это позволяет.
    juvenale
    juvenale ответил BARCDJIN
       100 / 835
    вчера в 22:10
    на..сборная нужна, сопливым школололо чего то доказывать, у нас дела по важнее очередной требл Барселоны..
    кубок короля,кубок жоао гампера и что там еще третье хахахаа
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       21 / 835
    вчера в 20:39
    Это хорошая новость!!!
    Left Boy
    Left Boy
       443 / 835
    вчера в 20:39
    Ахахаха, приступил к тренировкам на следующий же день после окончания товарки с Марокко)))))))) даааа, серьёзная там травма, 100%. ну я не удивлен, типичный поступок аргентинской симулянточки
    Comench
    Comench
       172 / 835
    вчера в 20:01
    Удачи Месси!
    Apsny
    Apsny
       216 / 835
    вчера в 19:37
    Лишние нагрузки ни к чему.
    kust07
    kust07
       197 / 835
    вчера в 19:33
    Лионелю по ходу плевать на сборную
    авито
    авито ответил Против ЦСКА
       498 / 835
    вчера в 19:31
    Не ездил бы он больше в сборную. Все равно, толку от него там нет, а травмы получает.
    Товарищеские матчи не обязательно играть с Месси.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       212 / 835
    вчера в 19:04
    на..сборная нужна, сопливым школололо чего то доказывать, у нас дела по важнее очередной требл Барселоны..
    Sergey Z
    Sergey Z
       220 / 835
    вчера в 18:51
    Здоровья и удачи Месси!
    ДАША Д
    ДАША Д
       117 / 835
    вчера в 18:44
    Значит здоров.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       225 / 835
    вчера в 18:02
    Не ездил бы он больше в сборную.
    Все равно, толку от него там нет, а травмы получает.
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