Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

вчера, 17:58

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня тренировался в общей группе каталонцев.

Футболист вернулся травмированным из расположения сборной Аргентины, из-за чего Лео пропустил занятие во вторник, однако сегодня он уже работал вместе с остальной командой.

Скорее всего, Месси сможет сыграть в ближайшем матче против «Эспаньола». В то же время под вопросом участие в игре Луиса Суареса и Усмана Дембеле.