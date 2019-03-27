Варга: «Венгер был готов работать в России»

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что известный французский специалист Арсен Венгер может трудоустроиться в России.

Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов. У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо». Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать.