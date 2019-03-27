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Варга: «Венгер был готов работать в России»

вчера, 18:07

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что известный французский специалист Арсен Венгер может трудоустроиться в России.

Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов. У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо». Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать.

Ранее сообщалось, что Венгер может получить должность в ФИФА

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил shu
   90 / 835
сегодня в 01:08
В Уфе, вроде освободилось место
Уже занято.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
сегодня в 00:41
Вопрос цены только!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 22:36
В ЦСКА рвался!
ermak6848
ermak6848
   158 / 835
вчера в 21:29
Интересно в каком клубе???
морозз
морозз
   180 / 835
вчера в 21:20
Вместо Ганчаренко однозначно, белорусский физрук не тянет! Про Семака промолчу, это очередная жертва Миллера в его непомерных амбициях!
minai
minai
   132 / 835
вчера в 20:52
Понятно что в Арсенал !
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   278 / 835
вчера в 20:25
мало предложили
Caniggia
Caniggia
   33 / 835
вчера в 20:15
Если реально в Россию, то это либо в Спартак, либо в Зеню, так как их физрукам Кононову и Семаку, видимо, недолго осталось физручить и разваливать топовые для России команды.
Absinthe3
Absinthe3
   297 / 835
вчера в 20:03
Енисею бы подошел)
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 19:54
Спартак потянет .
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 19:26
за хорошую зарплату...
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 19:18
В мае придет очередной спаситель Зенита.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 19:11
Венгер был готов возглавить Спартак, но они предпочли взять физрука Кононова. Гыгыгы
shu
shu
   303 / 835
вчера в 19:08
В Уфе, вроде освободилось место
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:48
Если только к Коням, в очередной раз 79аться ...
ЮЗИК
ЮЗИК
   102 / 835
вчера в 18:45
Нечего ему тут делать, зачем растраивать великого тренера
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 18:44
ТУЛА.
Miaf
Miaf
   25 / 835
вчера в 18:27
Хах)
4RT
4RT
   147 / 835
вчера в 18:23
Позакрывать все эти шарашки пора
Байкал-38
Байкал-38
   60 / 835
вчера в 18:18
Незатейлево пропиарился засчёт Венгера!
Дешёвая реклама, не более того.
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