Бурлак: «Экстремальные погодные условия „Крылья“ точно не напугают»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ против «Арсенала».

У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное. И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку.

Но у нас есть сегодня и завтра, чтобы подойти к матчу в полной готовности. Экстремальные погодные условия «Крылья» точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с «Енисеем».