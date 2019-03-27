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Бурлак: «Экстремальные погодные условия „Крылья“ точно не напугают»

вчера, 16:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗавтра в 18:30 Не начался

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ против «Арсенала».

У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное. И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку.

Но у нас есть сегодня и завтра, чтобы подойти к матчу в полной готовности. Экстремальные погодные условия «Крылья» точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с «Енисеем».

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   86 / 835
вчера в 20:57
России не совсем футбольная страна.
Adonius
Adonius
   72 / 835
вчера в 18:36
Они пугают только пупсиков, после чего они убегают через задний ход.
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 17:58
Вот не надо плохо говорить про Арсенал .
Тихонов высказался после стыков Арсенал-Енесей . Енесей мы вынесли . Ушел в Крылья . После 4:0 в Туле ушел и из Крыльев ......:)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 17:45
Футбол в России - экстремальный вид спорта!
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 17:12
Ещё один проект федуна.
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