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Варга: «К Чалову есть интерес из Англии»

вчера, 17:48

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал тот факт, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

Чалов действительно стал клиентом нашего агентства. К нему есть интерес в Англии, к нам уже обращались английские клубы по поводу него, но задачи «лишь бы его продать» у нас не стоит. Ему не надо спешить, ведь Федя сейчас в надёжных руках: он у хорошего тренера в отличном клубе.

После того как к Чалову последние полгода начал появляться интерес со стороны английских клубов, я внимательно следил за его игрой. Талант у пацана большой. Но работу агента многие воспринимают неправильно. Задача агента не продавать кого-то куда-то, а помогать игроку по жизни.

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Все комментарии
311
311
   42 / 835
вчера в 21:28
К спартачам есть интерес только из Зимбабве!)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   315 / 835
вчера в 21:24
Чалову сейчас нужно не забивать голову ничем кроме футбола и продолжать забивать. После зимней паузы только один гол пока, негусто.
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   320 / 835
вчера в 21:07
У хорошего тренера в отличном клубе?! Две шутки в одном предложении. Жжет
BenderBender
BenderBender ответил Сов Армия
   320 / 835
вчера в 21:05
"никак" слитно пишется))))) ЦСКА. Что тут скажешь!!!)))
BenderBender
BenderBender
   320 / 835
вчера в 21:03
У хорошего тренера в отличном клубе?! Две шутки в одном предложении. Жжет.
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   163 / 835
вчера в 20:27
Эти слухи повышают его цену. Старая, гинеровская схема.
старая федуновская схема - называть бездарей Мессями)))
Сов Армия
Сов Армия
   448 / 835
вчера в 20:25
Ну без свинячих слюней ни как не обходится.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Ангел неБесГрешен
   15 / 835
вчера в 20:01
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил RamonCSKA
       15 / 835
    вчера в 20:00
    Чалова разве что в мешок абрамовича возьмут! Гыгыгы!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 835
    вчера в 19:57
    Походу, гинер нашёл новую "звезду" на продажу.
    Вангую, что скоро Чаловым "заинтересуется" Челси...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил Сетка между ног
       168 / 835
    вчера в 19:54
    ну так заболотный в барселону поедет
    а чалов в какой нибудь эвертон
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил Ваня лучший
       15 / 835
    вчера в 19:50
    Заболотный на голову выше чалова
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 835
    вчера в 19:44
    По поводу задач агента, Варга НАГЛО ВРЁТ!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил vovan32
       47 / 835
    вчера в 19:21
    Там очередь не за Чаловым, а за Камбаровым, Глушаковым и Заболотным. Сначала надо этих звёзд пристроить, а Чалов подождёт
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       48 / 835
    вчера в 19:20
    Как отметил Варга, Фёдор у хорошего тренера и в отличном клубе.
    А по сему, контракт с ЦСКА до 2022 года, пусть отрабатывает, удачи!
    LOpp
    LOpp ответил Дмитрий Аександров
       12 / 835
    вчера в 19:17
    Эти слухи повышают его цену.
    Старая, гинеровская схема.
    vovan32
    vovan32
       669 / 835
    вчера в 18:33
    Такая чушь...Кому он там нужен...Мячики подносить..
    mondial18
    mondial18
       123 / 835
    вчера в 18:19
    уйдет летом скоерй всего
    SHMEL
    SHMEL
       49 / 835
    вчера в 18:06
    Правильный подход,пускай Федя ещё пару тройку лет потрудится в ЦСКА.
    VV V
    VV V
       186 / 835
    вчера в 18:06
    Гинер сам себе агентство......впарит парня, а потом за копеечную аренду возьмёт обратно ! Гинер-это вам не расточитель государственных общих денег страны, как Зенит !
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       285 / 835
    вчера в 17:53
    эти слухи портят игроков.
    handreb
    handreb
       71 / 835
    вчера в 17:48
    Новый сериал открылся.
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