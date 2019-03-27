Варга: «К Чалову есть интерес из Англии»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал тот факт, что нападающий ЦСКА Федор Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency.

Чалов действительно стал клиентом нашего агентства. К нему есть интерес в Англии, к нам уже обращались английские клубы по поводу него, но задачи «лишь бы его продать» у нас не стоит. Ему не надо спешить, ведь Федя сейчас в надёжных руках: он у хорошего тренера в отличном клубе.

После того как к Чалову последние полгода начал появляться интерес со стороны английских клубов, я внимательно следил за его игрой. Талант у пацана большой. Но работу агента многие воспринимают неправильно. Задача агента не продавать кого-то куда-то, а помогать игроку по жизни.