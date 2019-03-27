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Шейдаев: «У меня нет обиды на „Зенит“»

вчера, 19:44

Полузащитник «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Зените», чьим воспитанником он является.

Я всю жизнь прожил в Питере, начинал в СДЮШОР «Зенита», потом подписал контракт с дублем. Полгода там пробыл, перешел в «Зенит–2», оттуда - в основную команду

Почему не закрепился в «Зените»? Тренеры не видели во мне потенциал. А самому, возможно, не хватило выдержки, вот и ушел, когда контракт истек. Многие ошибочно думают, что само попадание в первую команду - уже большое дело. На самом деле это только начало. Самое сложное - удержаться на плаву. У меня не получилось. И я покинул «Зенит». Точно так же в разные годы уходили Алексей Ионов, Макс Канунников.

Да, в «Зените» мало своих игроков, меньше, чем в прежние годы. Но у меня никаких обид не осталось. По-прежнему люблю эту команду, за которую болел с детства. 

Возможном, в будущем не отказался бы вернуться в «Зенит».

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   426 / 835
сегодня в 01:05
Если бы он ушел из Зенита, куда нибудь в АПЛ, например, можно было бы сказать, что его загнобили и не дали шанса... Почему мы с Ионовым не закрепились в Зените? Ну, не дотягиваем... Какие обиды?
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   105 / 835
вчера в 22:18
Парень все правильно сказал, молодец, просто-всему своё время, удачи тебе, где бы ты не играл.
Морозовский
Морозовский
   6 / 835
вчера в 22:02
обиды нет - на дураков не обижаются!
pomor45
pomor45
   113 / 835
вчера в 21:45
Ионов ограничил себя сам. Сколько с ним возились, воспитывали, пытались отвадить от гулянок. Всё напрасно. Только отчисление подействовало на него. Но, пользу он принёс тем, что показал вредность этой избыточной возни с подающими надежды молодыми талантами не только для клуба, но и самого таланта. Ионов хотя бы за ум взялся, а вот Кокорин с Мамаевым так и унесли всю молодую дурь в зрелую жизнь. Не знаю выбьет ли её из них тюрьма.
pomor45
pomor45
   113 / 835
вчера в 21:36
У парня есть главное - понимание, что каждый должен бороться за место под солнцем без блата, протекции и прикрытия российским паспортом. Сегодня он уступил своё место в Зените более сильному, но не сдался и станет топовым игроком.
time out
time out
   94 / 835
вчера в 21:28
Обиды нет, просто стыдно за зенит!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   61 / 835
вчера в 20:55
Шайдаев добьется успехов в своем клубе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 20:46
Не по годам умён,рассудителен,объективен....
Удачи игроку !!!!!!!
Gloomy59
Gloomy59
   338 / 835
вчера в 20:24
РАМИЛЬ НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙ!!!!!!!
Морозовский
Морозовский ответил nikot
   6 / 835
вчера в 20:19
Ска хоккейный тоже самое,клубы пустышки!
Разогнать бакланов!
nikot
nikot ответил Морозовский
   482 / 835
вчера в 20:18
"зиинит" кастрирован - своих игроков там уже не будет! Только паредасы!
Ска хоккейный тоже самое,клубы пустышки!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 20:14
Слабоват для Зенита. Удачи.
Морозовский
Морозовский
   6 / 835
вчера в 20:13
    серый1925
    серый1925 ответил Сетка между ног
       354 / 835
    вчера в 20:09
    Ушёл из зенита или цска - попал в сборную! Веками проверено!
    про свинтусов забыл напомнить
    particular
    particular
       7 / 835
    вчера в 20:05
    Зато, теперь есть непомерное желание доказать недальновидность клубного руководства..:))
    Но заявление сделал вежливо и тактично, - явно, с прицелом на будущее..:))
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 835
    вчера в 20:02
    Какими то тряпками погнали из зенита воспитанника)...не аргентос не нужен...
    Питермен
    Питермен
       13 / 835
    вчера в 20:00
    Ни у кого из воспитанников нет обиды на клуб, только благодарность - этим Питер отличается от пупсиков, где все постоянно со скандалами уходят.
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       15 / 835
    вчера в 19:53
    Ушёл из зенита или цска - попал в сборную! Веками проверено!
    Zenit_84
    Zenit_84
       73 / 835
    вчера в 19:53
    Может еще вернется
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 835
    вчера в 19:48
      Doktor S
      Doktor S
         52 / 835
      вчера в 19:46
      И Ионов и Канунников стали тем, на что способны, игроками команд типа ростова, ничего не поделаешь, нет таланту. Удачи Шайдаеву.
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