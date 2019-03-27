Шейдаев: «У меня нет обиды на „Зенит“»

Полузащитник «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Зените», чьим воспитанником он является.

Я всю жизнь прожил в Питере, начинал в СДЮШОР «Зенита», потом подписал контракт с дублем. Полгода там пробыл, перешел в «Зенит–2», оттуда - в основную команду…

Почему не закрепился в «Зените»? Тренеры не видели во мне потенциал. А самому, возможно, не хватило выдержки, вот и ушел, когда контракт истек. Многие ошибочно думают, что само попадание в первую команду - уже большое дело. На самом деле это только начало. Самое сложное - удержаться на плаву. У меня не получилось. И я покинул «Зенит». Точно так же в разные годы уходили Алексей Ионов, Макс Канунников.

Да, в «Зените» мало своих игроков, меньше, чем в прежние годы. Но у меня никаких обид не осталось. По-прежнему люблю эту команду, за которую болел с детства.

Возможном, в будущем не отказался бы вернуться в «Зенит».