Айртон: «Мне нравится „Форсаж“»

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28 марта 2019, 19:30

Защитник московского «Спартака» Айртон ответил на 10 вопросов о себе.

— Твой талисман?

— Моим талисманом была фотография — икона святого, которую мне дала бабушка. Всегда носил эту вещь с собой, считал, что она приносит мне удачу. К сожалению, потом я её потерял. Очень расстроился из-за этого.

— Любимая еда?

— Кус-кус.

— Самый памятный подарок?

— Первые бутсы. Знал, насколько непросто было родителям сделать мне такой подарок. Всю жизнь им бесконечно благодарен.

— Любимый фильм?

— «Форсаж».

— Самый ценный совет, который ты получил?

— Совет тот же, что и слоган по жизни — «никогда не сдаваться». Кто-то сказал мне эту фразу ещё в детстве. Вы сами знаете, что я из бразильской глубинки. Оттуда непросто выбиться в люди.

— Человек, которым восхищаешься?

— Мамой и папой.

— Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?

— Первая игра на домашнем стадионе. Замечательная арена, замечательная поддержка болельщиков. Такое не забывается.

— Любимая музыка?

— Католическая музыка.

— Любимое место отдыха?

— Дом. По натуре я домосед. Ещё с детства после тренировок моим первым желанием всегда было поехать домой.

— Есть ли у тебя домашнее животное?

— Собака. Это собака жены. Впрочем, я пока так и не смог увидеть пса из-за того, что постоянно нахожусь в разъездах. Зовут собаку Лупи, большего не скажу. Хотя бы кличку вспомнил, уже хорошо.