ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Айртон: «Мне нравится „Форсаж“»

28 марта 2019, 19:30

Защитник московского «Спартака» Айртон ответил на 10 вопросов о себе.

— Твой талисман?
— Моим талисманом была фотография — икона святого, которую мне дала бабушка. Всегда носил эту вещь с собой, считал, что она приносит мне удачу. К сожалению, потом я её потерял. Очень расстроился из-за этого.

— Любимая еда?
— Кус-кус.

— Самый памятный подарок?
— Первые бутсы. Знал, насколько непросто было родителям сделать мне такой подарок. Всю жизнь им бесконечно благодарен. 

— Любимый фильм?
— «Форсаж». 

— Самый ценный совет, который ты получил?
— Совет тот же, что и слоган по жизни — «никогда не сдаваться». Кто-то сказал мне эту фразу ещё в детстве. Вы сами знаете, что я из бразильской глубинки. Оттуда непросто выбиться в люди. 

— Человек, которым восхищаешься?
— Мамой и папой.

— Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?
— Первая игра на домашнем стадионе. Замечательная арена, замечательная поддержка болельщиков. Такое не забывается.

— Любимая музыка?
— Католическая музыка.

— Любимое место отдыха?
— Дом. По натуре я домосед. Ещё с детства после тренировок моим первым желанием всегда было поехать домой. 

— Есть ли у тебя домашнее животное?
— Собака. Это собака жены. Впрочем, я пока так и не смог увидеть пса из-за того, что постоянно нахожусь в разъездах. Зовут собаку Лупи, большего не скажу. Хотя бы кличку вспомнил, уже хорошо.

Все новости
Агент Сафонов: «Малком в сборной России? Это чистая реклама»
27 августа 2020 Комментарии13
Комличенко: «Поздравляю всех, кто переживал за „Динамо“ в этот вечер»
27 августа 2020 Комментарии3
Агент: «Не исключено, что Малком захочет выступать за сборную России»
26 августа 2020 Комментарии69
Фукс: «Мнение Марио сильно повлияло на моё решение перейти в ЦСКА»
25 августа 2020 Комментарии9
Фукс взял в ЦСКА номер, под которым играл Вернблум
25 августа 2020 ФотоКомментарии6
Филипп: «„Зенит“ обыграть непросто, но „Динамо“ по силам это сделать»
25 августа 2020 Комментарии23
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
30 марта 2019 в 09:37
Умница
Тарасовские мы
Тарасовские мы
29 марта 2019 в 02:17
Стыдно такое читать, в краску вгоняет.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
28 марта 2019 в 19:43
— Любимая еда?
— Кус-кус.

Странно, Жига тоже любит кус-кус.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100