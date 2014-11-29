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«Сандерленд» и «Челси» ограничились нулевой ничьей

29 ноября 2014, 22:24
«Сандерленд» и «Челси» сыграли вничью в 13-м туре АПЛ.
 
29 ноября, Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»
 
«Сандерленд» - «Челси» — 0:0
 
«Сандерленд»: Пантилимон, Ривейер, У.Браун, О'Ши, Виргини, А.Джонсон, Каттермол, С.Ларссон, Родуэлл (Ж.Гомес 61'), Уикхэм, С.Флетчер (Алтидор 62').

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Г.Кэйхилл, Терри, Иванович, Э.Азар, Матич, Фабрегас, Виллиан (Шюррле 84'), Оскар (Дрогба 75'), Диего Коста (Реми 75').
 
Предупреждения: Диего Коста 54', О'Ши 74', Матич 85', Вергини 88', Ж.Гомес 90+1'.
 
Судья: Кевин Фрэнд (Лестершир).
 
«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча. 
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Источник: soccer.ru Автор: GreenMus
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