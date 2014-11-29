«Сандерленд» и «Челси» ограничились нулевой ничьей

29 ноября, Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»
«Сандерленд» - «Челси» — 0:0
«Сандерленд»: Пантилимон, Ривейер, У.Браун, О'Ши, Виргини, А.Джонсон, Каттермол, С.Ларссон, Родуэлл (Ж.Гомес 61'), Уикхэм, С.Флетчер (Алтидор 62').
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Г.Кэйхилл, Терри, Иванович, Э.Азар, Матич, Фабрегас, Виллиан (Шюррле 84'), Оскар (Дрогба 75'), Диего Коста (Реми 75').
Предупреждения: Диего Коста 54', О'Ши 74', Матич 85', Вергини 88', Ж.Гомес 90+1'.
Судья: Кевин Фрэнд (Лестершир).
«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча.