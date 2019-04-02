«Ювентус» обыграл «Кальяри»

«Ювентус» одержал победу над «Кальяри» в матче 30-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (81 очко) располагается на первом месте, «Кальяри» (33 очка) — 13-й.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» — «Ювентус» 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи 22, Кин 85
«Кальяри»: Краньо, Срна, Чеппителли, Писакане, Ликояннис, Фараго (Падоин 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса 68), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Черри 76)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Касерес (Бентанкур 61), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бернардески, Джан, Пьянич, Матюиди, Кин
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Кин 20, Жоао Педро 34, Ликояннис 39, Срна 82, Бернардески 90+3
Судья: Джакомелли Пьеро.
Ранее «Милан» сыграл вничью с «Удинезе».
Как обычно, закинули деньжат и без напрягов победили третьим составом)
Как обычно, закинули деньжат и без напрягов победили третьим составом)
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