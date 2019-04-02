Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2018/2019

«Ювентус» обыграл «Кальяри»

02 апреля 2019, 23:51
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Кальяри» в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (81 очко) располагается на первом месте, «Кальяри» (33 очка) — 13-й.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» — «Ювентус» 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи 22, Кин 85

«Кальяри»: Краньо, Срна, Чеппителли, Писакане, Ликояннис, Фараго (Падоин 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса 68), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Черри 76)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Касерес (Бентанкур 61), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бернардески, Джан, Пьянич, Матюиди, Кин
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Кин 20, Жоао Педро 34, Ликояннис 39, Срна 82, Бернардески 90+3

Судья: Джакомелли Пьеро.

Ранее «Милан» сыграл вничью с «Удинезе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ланс» обыграл «Арсенал» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:12
«Интер» одолел «Бенфику» в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:04
«Реал» выиграл у «Наполи» в поединке Лиги чемпионов
Сегодня, 00:02
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:59
ПСВ вырвал ничью в матче с «Севильей» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:57
«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном»
Вчера, 23:55
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
05 апреля 2019 в 15:12
С победой
la_masia
la_masia
03 апреля 2019 в 10:27
Победа в стиле кабинетного клуба.
Как обычно, закинули деньжат и без напрягов победили третьим составом)
Caniggia
Caniggia
03 апреля 2019 в 09:34
Полурезервным составом спокойно, на классе. Негритенок опять порадовал.
BagioR
BagioR
03 апреля 2019 в 07:25
Черно белые с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
03 апреля 2019 в 03:09
Интересно, таких напов как Дрогба ещё будет?!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 01:43
Не хотелось мне перехода Роналду,лучше уж у нас вырос кто-то в топа такого уровня Дибала или Бернардески,ну ничего, популярность КР приносит пока плоды)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 апреля 2019 в 01:41
Похож по манере игры на раннего Лукаку или Балотелли,хотелось бы видеть в нем Дрогба.
95-shishani-95
95-shishani-95
03 апреля 2019 в 00:56, ред.
С победой Ювентус.
Неужели у сборной Италии наконец-то появляется норм нап?
djaich
djaich
03 апреля 2019 в 00:39
Кин хороший темп взял - 6 мячей за клуб и сборную менее чем за месяц.
мудрый котяра
мудрый котяра ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 00:29
Поздравляю)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 