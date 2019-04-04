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Сарри: «„Челси“ нужны были перемены»

сегодня, 00:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал уверенную победу лондонцев над «Брайтоном» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ.

Мы показали хороший футбол. Ничего не пропустили, кроме разве что голевой возможности на последней минуте. Мы провели прекрасный матч и забили три красивых мяча. Этот матч мы провели так, как и первую часть сезона.

Выглядел ли «Челси» свежим? Думаю, да. Прошло 50 матчей, очень сложно играть раз в три дня. Нам нужны были перемены, и нам повезло, Каллум блестяще выступил. Впервые в сезоне Лофтус-Чик не испытывал проблем со спиной. Жиру в хорошей форме. Нам везет.

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Ozabot
Ozabot
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сегодня в 03:20
Нужны были перемены? Например, отказ от саррибола ))
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