Сарри: «„Челси“ нужны были перемены»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал уверенную победу лондонцев над «Брайтоном» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ .

Мы показали хороший футбол. Ничего не пропустили, кроме разве что голевой возможности на последней минуте. Мы провели прекрасный матч и забили три красивых мяча. Этот матч мы провели так, как и первую часть сезона.

Выглядел ли «Челси» свежим? Думаю, да. Прошло 50 матчей, очень сложно играть раз в три дня. Нам нужны были перемены, и нам повезло, Каллум блестяще выступил. Впервые в сезоне Лофтус-Чик не испытывал проблем со спиной. Жиру в хорошей форме. Нам везет.